 В одном из ресторанов Киева обнаружен вор в законе Нодар Руставский и российский авторитет Полузверь. Решается вопрос их выдворения, - Аброськин. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Аброськин отметил: "Сегодня во время проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками криминальной полиции совместно с Центральным межрегиональным управлением в городе Киеве и Киевской области Госмиграции Украины в одном из столичных ресторанов был обнаружен вор в законе "Нодар Руставский", а также преступный российский авторитет "Полузверь" и их "сторонники".
В отношении этих "уважаемых граждан" решаются вопросы о выдворении за пределы нашей страны вон".
Отпускают за деньги,иначе,зачем их ловить?
Телепорт , варп, мосты энштейна-розена, гипердрайв.....
Вы ведь не хотите сказать что их наши погранцы и СБУ пропускает?