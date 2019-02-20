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 Происшествия, Общество
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Все про:вор в законе (186) криминалитет (470) Аброськин (495)

 В одном из ресторанов Киева обнаружен вор в законе Нодар Руставский и российский авторитет Полузверь. Решается вопрос их выдворения, - Аброськин. ФОТО

Заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин обнародовал информацию об обнаружении грузинского вора в законе "Нодара Руставского" и готовится его экстрадиция из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "Сегодня во время проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками криминальной полиции совместно с Центральным межрегиональным управлением в городе Киеве и Киевской области Госмиграции Украины в одном из столичных ресторанов был обнаружен вор в законе "Нодар Руставский", а также преступный российский авторитет "Полузверь" и их "сторонники".

В отношении этих "уважаемых граждан" решаются вопросы о выдворении за пределы нашей страны вон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция Донетчины задержала "посланца" от вора в законе по кличке Гули

В одном из ресторанов Киева обнаружен вор в законе Нодар Руставский и российский авторитет Полузверь. Решается вопрос их выдворения, - Аброськин 01
В одном из ресторанов Киева обнаружен вор в законе Нодар Руставский и российский авторитет Полузверь. Решается вопрос их выдворения, - Аброськин 02

Источник: https://censor.net.ua/n3112870
 
   
 Топ комментарии
 
Чому не можна один раз зробити так, щоб ці "вори" десь зникли назавжди на теренах України -десь в лісі, ставочку або лісополосі? Може б ішні перестали сюди шастати? А то нагадує спортивну риболовлю - спіймав відпустив..
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А то нагадує спортивну риболовлю - спіймав відпустив..

Отпускают за деньги,иначе,зачем их ловить?
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на полставки зверем и полставки дрессировщиком В одном из ресторанов Киева обнаружен вор в законе "Нодар Руставский" и российский авторитет "Полузверь". Решается вопрос их выдворения, - Аброськин - Цензор.НЕТ 1012
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Когда я прочитал, что в ресторане обнаружен вор, то подумал, что речь идет о крысе. В одном из ресторанов Киева обнаружен вор в законе "Нодар Руставский" и российский авторитет "Полузверь". Решается вопрос их выдворения, - Аброськин - Цензор.НЕТ 3200
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Чому не можна один раз зробити так, щоб ці "вори" десь зникли назавжди на теренах України -десь в лісі, ставочку або лісополосі? Може б ішні перестали сюди шастати? А то нагадує спортивну риболовлю - спіймав відпустив..
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А то нагадує спортивну риболовлю - спіймав відпустив..

Отпускают за деньги,иначе,зачем их ловить?
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А нашо їх видворяти? Вони ж знову прилізуть. Посадити і хай сидять, особливо кацапськй авторитет - буде кого на наших людей міняти.
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Из ресторана - точно получится, а вот из страны - хтозна...
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так югіг їх відпустить, а авакав їх ще й піцталєтами наградними нагородить В одном из ресторанов Киева обнаружен вор в законе "Нодар Руставский" и российский авторитет "Полузверь". Решается вопрос их выдворения, - Аброськин - Цензор.НЕТ 632
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Сначала надо коррупционеров разогнать, а авторитеты - дело десятое.Прилипалы к потокам денег.
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Оружие и наркотики будут возвращены перед посадкой в самолёт.
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С извинениями, дескать - неудобно как то вышло.
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Надо было вставить им электрический массажёр в анус .И больше в Украину они не приедут .
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Отличная идея, вот и займешься этим с Полузверем)))
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А взять за ухо, завести за баню и просто пристрелить не догадались? Экономия бюджета очень сильная.
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а провести расследование как они водворились слабо? а до результата -в клетку
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Как как......
Телепорт , варп, мосты энштейна-розена, гипердрайв.....

Вы ведь не хотите сказать что их наши погранцы и СБУ пропускает?
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Мне больше интересно, как это полузверье попало в Украину при нынешних ограничениях на въезд орков из мордора?
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До речі - і державна прикордонна служба, і МВС - все в підпорядкуванні авакова..
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Нахрена вы их "авторитетами" и т.п. называете, балбесы??? Называйте: бандит, преступник-рецидивист, человек с низким уровнем социальной ответственности.....etc. В данном случае можно было назвать "зверь и полузверь" или "заходим в кафе, а там носороги!!! "
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Поузверь полупацан полуобнаружен))))
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тут их целых двое...)))\может того понадкусывали...)))В одному з ресторанів Києва виявлено злодія в законі "Нодара Руставського" і російського авторитета "Полузвєря". Вирішується питання їхнього видворення, - Аброськін - Цензор.НЕТ 1771
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та молодцы вся шваль шастает в Украине приезжая. За деньги любого пропустят и ещё гражданство дадут вне очереди.
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Через Беларусь кордон проезжают через Мозирь.
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Полузверя вернуть обратно в полустрану!
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Вот до чего же мы гуманные, а представьте теперь зеркальный вариант, так это по 20-ке строго режима наши схлопотали бы на Колыме и не нужно было бы никаких улик.
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А как же уверения сывочолого гетьмана што - ,,НИАДИН МУЖЫЧИНА С расии В УКРАИНУ МЫНЕПУСКАИМ" ?????
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Зачем выдворение? Лучше на оргонорасчленение 😀
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Абсоськина нужно привлечь к уголовной ответственности за использование в своей речи и публикации в социальных сетях комуняцких таких терминов "вор в законе" ... В одному з ресторанів Києва виявлено злодія в законі "Нодара Руставського" і російського авторитета "Полузвєря". Вирішується питання їхнього видворення, - Аброськін - Цензор.НЕТ 9315 И это высокопоставленный чиновник МВД -позор!
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ВСЕ ВОРЫ В ЗАКОНЕ СОТРУДНИЧАЮТ С СПЕЦСЛУЖБАМИ!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ одном из ресторанов Киева обнаружен вор в законе Нодар Руставский и российский авторитет Полузверь. Решается вопрос их выдворения, - Аброськин. ФОТО
 
 
 
 
 
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