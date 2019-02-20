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Все про:виза (1081) Евросоюз (12305)

 Евросоюз обновил визовые правила и увеличил сбор до 80 евро

Евросоюз обновил правила выдачи въездных виз для граждан третьих стран и повысил стоимость их оформления.

Соответствующие изменения в визовый кодекс ЕС были утверждены в среду, 20 февраля, послами европейских стран, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Евросоюз обновляет собственные визовые правила с целью улучшения условий для легитимных путешествий и увеличения количества имеющихся инструментов для ответа на вызовы, связанные с нелегальной миграцией", - говорится в сообщении на сайте Европейского Совета.

Новые правила, в частности, предусматривают, что заявки на визу могут подаваться за 6 месяцев, но не позднее, чем за 15 дней до предусмотренного путешествия. При этом апликантам предоставляется возможность заполнять представления в электронной форме. Для тех граждан третьих стран, которые регулярно путешествуют в ЕС и имеют положительную визовую историю, могут выдаваться многократные визы сроком от одного до пяти лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша в 2018 году выдала украинцам почти 900 тысяч виз

В то же время размер визового сбора возрастет с 60 до 80 евро. "С тем, чтобы обеспечить странам-членам возможность лучше покрывать расходы на оформление визы без создания помех для получателей виз визовый сбор будет увеличен до 80 евро", - говорится в документе.

Дети до 16 лет будут лишены необходимости уплаты визового сбора.

Упомянутые выше правила касаются выдачи так называемых краткосрочных виз, которые позволяют гражданам третьих стран находиться на территории ЕС не более 90 дней в течение периода в 180 дней. На Украину упомянутые правила не распространяются, так как она имеет безвизовый режим поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для граждан 52 стран с 1 января 2019 года заработает электронная виза в Украину, - МИД. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3112868
 
   
 Топ комментарии
 
Какое нам дело до граждан ..третьих.. стран , тоесть паРаши Евросоюз обновил визовые правила и увеличил сбор до 80 евро - Цензор.НЕТ 5699
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ХАхаха. ти казкар. Московії до Польщі,як до Місяця.
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Какое нам дело до граждан ..третьих.. стран , тоесть паРаши
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брехня , министр финансов сказала , что такими темпами прироста ВВП мы будем догонять Польшу 50 лет, то есть их ( эти темпы надо увеличить )
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В чому випережає? Вона вже Румунії програє.
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Раша? Польщу? Йди ще бояришніка хлєбні.
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ХАхаха. ти казкар. Московії до Польщі,як до Місяця.
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Ввп на душу населения посмотри, Йозеф. В википедии есть
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шутник ті Херр
кравчук говорил что через 10 лет убудем жить как во Франции
щас уже чз 50 как в Польше
еще чз 10 лет будут 50 лет Гондурас догонять
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Сілу Сібірі запустить тобі в дупу хіба.
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У московитів закінчується нафта, їх міністр сам казав, так що бери той шланг і дуй в нього.
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Россия все равно опережает Польшу, в чем. Наверное по объему территории , по количеству выпитого алкоголя на душу населения, по смертности, наркомании и пр прелестях проживания в россии. Однозначно опережает. Тебе посчастливилось уехать в Германию и вот сидя в сытой, достаточной и обеспеченной стране все одно хвалишь то болото. Ну если так там лучше, собрал манатки и вернулся в так горячо любимую страну. Поедь в глубь страны, Хабаровс, Омск , сильно удивишься отличию от Москвы и Питера. Но нет, вас с Европы /Америки, Австралии.../ хрен вытащишь назад в россию. Вы предпочитаете сидеть и ждать и звать приход россии .
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Параша - не "третя", а НЕДОкраїна "четвертого" Світу (для них - бетон і хлорка)!
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Бедные арабские труженики, которых так любит немецкий канцлер...

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ватникам из мацковии очень понравится эта новость , и 15 дней , и 80 евро , они же богатые , заплатят
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Третьим странам по 80 евро за визу, а рашку вообще в ЕС не пускать
И где визы с рашей в Украине?
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безвізовий режим починали ще папірєднікі
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NU vot ruskim pojexat v Evrosojuz tolko dlia polucenyje vizy nado budet raboatat cely mesiac jesly minimalku polucajet
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Тут стоит культурный парк по-над речкою,
В нем гуляю и плюю только в урны я,
Но ты, конечно, не поймешь, там, за печкою,
Потому ты - темнота некультурная. (с)
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Для украинцев тоже сделали ограничение. Теперь надо за безвизу платить семь евро и заказывать безвизу за три дня до поездки.
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Сцаря всея сруси назвали сцарем страны третьего мира ))
Мелочь , но приятно )
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да х сним с тем сцарем
Украина то и на 4 мир не тянет только на пятій
а вот єто не радует
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зайди на сайт ООН посмари ВВП на душу да и спусти пару раз от радості
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Кто такие посмари? Чучело, ты ещё мне расскажи, что ты свою информацию с сайтов оон черпаешь ((
😀
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"На Украину упомянутые правила не распространяются, так как она имеет безвизовый режим поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны."
Красиво.
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В Німеччині вже зараз майже півтора мільйони вакансій, а демограхвія така, що упродовж кількох наступних десятиліть для підтримки економіки їм потрібно буде набирати по чверть мільона гастербайтерів щороку... Українців на всіх не вистачить!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвросоюз обновил визовые правила и увеличил сбор до 80 евро
 
 
 
 
 
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