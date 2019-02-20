 27% промышленного потенциала Донбасса незаконно перемещено в РФ, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко выступая в ходе дебатов на Генассамблее ООН "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в среду в Нью-Йорке.
"27% промышленного потенциала Донбасса незаконно перемещено в Россию, включая оборудование 33 местных промышленных гигантов", - сказал П.Порошенко.
При этом президент Украины отметил, что другие предприятия на оккупированной части Донбасса не могут полноценно функционировать из-за нехватки профессиональных кадров, финансовых ресурсов и потери кооперационных связей с другими частями Украины.
На оккупированном Донбассе также ухудшается и экологическая ситуация, в частности, из-за затопления угольных шахт, что создает риск загрязнения грунтовых вод.
Кроме того, вблизи линии соприкосновения сторон существует ряд потенциально опасных объектов, которые из-за регулярных обстрелов незаконными вооруженными формированиями могут стать эпицентром экологической и техногенной катастроф.
"Объекты критической инфраструктуры, электроснабжения, газо- и водопроводы, повреждены обстрелами и требуют срочного ремонта", - подчеркнул глава Украинского государства.
російська армія не воює на Донбасі
Факти ICTV
29 січня 2015 року
но тоже не ах...
Время порошенко истекло - его никто не слушает....
Доверие к нему 0....
Svyatoslav TsegolkoПодлинная учетная запись @STsegolko 2 ч.2 часа назад
П: Український народ не збирається відмовлятися від своєї здобутої дорогою ціною незалежності і ставати на коліна перед агресором. Російська агресія закінчиться, як тільки кремлівське керівництво вирішить її зупинити і вивести свої війська з території України
о чем вообще спорить?
Есть фото, есть гугл.... - смотри, сравнивай .....по годам....
Это к лучшему. И так на заводах оборудование с Германии работает...До сих пор.
С легкой руки Ефремова и ему подобных?
Дивився виступ Пороха без насолоди! Як актор - переграє, жести не відповідають словам, хоча українська мова - чудова! Не дарма спічрайтера нагородили! Це ще мій президент аж до інавгурації нового (((( Слава Україні!
Но, пля, если копипастите с паРаша.сру ресурсов - хоть немного свои заплывшие жиром дебильные мозги включайте.
Если среди вас (а я подозреваю что так) сидит гнида со срюсского мира засланная - то вычисляйте её (если же эта гнида админ - то он, как всегда, затрёт этот пост а меня забанит)...
що ждав виборів?? попіаритись!