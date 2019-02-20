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 Политика Украины
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 27% промышленного потенциала Донбасса незаконно перемещено в РФ, - Порошенко

В результате конфликта на Донбассе более четверти промышленного потенциала Донбасса было перемещено в Россию, включая оборудование с находящихся в регионе крупных промышленных предприятий.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко выступая в ходе дебатов на Генассамблее ООН "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в среду в Нью-Йорке.

"27% промышленного потенциала Донбасса незаконно перемещено в Россию, включая оборудование 33 местных промышленных гигантов", - сказал П.Порошенко. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готовится к военному удару по Украине. Реальной является эскалация до уровня полномасштабной войны, - Порошенко в Генассамблее ООН

При этом президент Украины отметил, что другие предприятия на оккупированной части Донбасса не могут полноценно функционировать из-за нехватки профессиональных кадров, финансовых ресурсов и потери кооперационных связей с другими частями Украины.

На оккупированном Донбассе также ухудшается и экологическая ситуация, в частности, из-за затопления угольных шахт, что создает риск загрязнения грунтовых вод.

Кроме того, вблизи линии соприкосновения сторон существует ряд потенциально опасных объектов, которые из-за регулярных обстрелов незаконными вооруженными формированиями могут стать эпицентром экологической и техногенной катастроф.

"Объекты критической инфраструктуры, электроснабжения, газо- и водопроводы, повреждены обстрелами и требуют срочного ремонта", - подчеркнул глава Украинского государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3112867
 
   
 Топ комментарии
 
А про ті лярди гривень, котрі заходять в бюджет України від терористів ордло - петя в ООН нічого не говорив? Я про новину, котра нижче під цією..
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Муженко переконує - небезпеки утворення котла у Дебальцево - НЕМАЄ,
російська армія не воює на Донбасі
Факти ICTV
29 січня 2015 року
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Откуда такая точность?! От Мертветчука?
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Муженко переконує - небезпеки утворення котла у Дебальцево - НЕМАЄ,
російська армія не воює на Донбасі
Факти ICTV
29 січня 2015 року
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а винуватий Саакашвілі і на даний час зеленський
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Эти 27 % в общей доле торговли с рфией это сколько ?
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А про ті лярди гривень, котрі заходять в бюджет України від терористів ордло - петя в ООН нічого не говорив? Я про новину, котра нижче під цією..
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о...то ти уже кокєтнічать начинаєш, а люди копієчка до копієчки і все в бюджет та в пенсійний фонд..."боженька вас попусте"
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Свобода слова... Мгновенно коммент затерли, браво! ПОРОХОСОСЫ!!!
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Как только пєдротская падаль балуеться кнопкой спам , отвечаем троекратно
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Отвечайте этим упырям троекратно,до них не доходит ,что свобода слова,это когда есть мнение других.
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Откуда такая точность?! От Мертветчука?
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от рыжего партнера , что отжали ,что за что то оставили 27% промислового потенціалу Донбасу незаконно переміщено до РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3298
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другой ракурс...
но тоже не ах...
Время порошенко истекло - его никто не слушает....
Доверие к нему 0....

27% промислового потенціалу Донбасу незаконно переміщено до РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4169 Svyatoslav Tsegolko‏Подлинная учетная запись @STsegolko 2 ч.2 часа назад
П: Український народ не збирається відмовлятися від своєї здобутої дорогою ціною незалежності і ставати на коліна перед агресором. Російська агресія закінчиться, як тільки кремлівське керівництво вирішить її зупинити і вивести свої війська з території України

27% промислового потенціалу Донбасу незаконно переміщено до РФ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8930
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Вуйку ольгінский, увесь Світ дивився і слухав!
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YU ST - слушали те, кому уж очень положено по должности....

о чем вообще спорить?
Есть фото, есть гугл.... - смотри, сравнивай .....по годам....
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Там собі зал як зал. Не для залу мова була, а для Світу!
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Хреново быть ПтрЛексчем. Что не брянкешь вызывает у людей смех и отвращение.
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А от це « па браццкі» Як було у 1941 році, коли з України вивезли («евакуіровалі») до Россії, на Урал практично всю промисловість України: авіаційні, двигунобудівні, танкові, гарматні і т.д. заводи, а після війни НЕ ВІДДАЛИ. Так що, українцям прийшлось все це відбудовувати з НУЛЯ.
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Так що, українцям прийшлось все це відбудовувати з НУЛЯ.

Это к лучшему. И так на заводах оборудование с Германии работает...До сих пор.
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Ольгінскі гниди масово повилазили - значить все файно! Слава Україні!
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27% промышленного потенциала Донбасса незаконно перемещено в РФ,

С легкой руки Ефремова и ему подобных?
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фірма АІС до цих пір торгує автохламом з росії, і це нікого не бентежить до речі.
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Дивився виступ Пороха з насолодою! Чудовий оратор, чудова англійська! Горджуся своїм Президентом! Слава Україні!
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чудова англійська?...та не сміши...з такими бабками і з кацапським акцентом балакать..нє гоні...
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Дивився виступ Пороха з насолодою! Чудовий оратор, чудова англійська! Горджуся своїм Президентом! Слава Україні! - Це тому, що англійську не розумію.
Дивився виступ Пороха без насолоди! Як актор - переграє, жести не відповідають словам, хоча українська мова - чудова! Не дарма спічрайтера нагородили! Це ще мій президент аж до інавгурації нового (((( Слава Україні!
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Лучше бы он не по английски кудахтал, а совесть имел.
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так це твої торгові партньори - їх не можна чіпати
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"В результате конфликта на Донбассе..." - твари журнашлюшные, можете банить.
Но, пля, если копипастите с паРаша.сру ресурсов - хоть немного свои заплывшие жиром дебильные мозги включайте.
Если среди вас (а я подозреваю что так) сидит гнида со срюсского мира засланная - то вычисляйте её (если же эта гнида админ - то он, как всегда, затрёт этот пост а меня забанит)...
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так це відбулось ще в 2014 р
що ждав виборів?? попіаритись!
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