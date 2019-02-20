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 Политика Украины, Экономика
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 Предприятия, работающие на оккупированном Донбассе, платят 7-8 млрд грн налогов в бюджет Украины, - глава Госказначейства Слюз

Предприятия с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продолжают платить налоги и сборы в бюджет Украины.

Об этом сообщила глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Эта сумма исчисляется миллиардами. По государственному бюджету и по местным, если я не ошибаюсь, это порядка 7-8 миллиардов", - сказала Слюз. Она пояснила, что речь о предприятиях, перерегистрированных на территориях, подконтрольных украинским властям, но производственные мощности которых остаются на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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"Сумма полученных средств зачисляется на счета военно-гражданских администраций областей", - добавила глава Госказначейства. Она напомнила, что Госказначейство никаких бюджетных платежей на оккупированных территориях не проводит.

По информации Госказначейства, в 2017 году Украина получила с оккупированных территорий Донецкой области чуть больше 1 миллиарда гривен налогов и несколько меньше этой суммы – с оккупированных территорий Луганской области.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112864
 
 
 Топ комментарии
 
Один вопрос.Тут у сои,чуть ли не великая отечественная война с хуйлом,а он вдруг такой "добрый" и разрешает там "проклятым биндеровцам" свои производственные мощности держать.Да дна еще все таки не видно.
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Пожалуй это самая странная война и самая странная оккупация за всю мировую историю. Страна торгует с оккупантом, но не торгует с оккупированными, но оккупированные всё равно платят налоги. И это только один из странных фактов.
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Врет и некраснеет -- дырку от бублика мы получаем !!! Платят только те предприятия которые работают на нашей територии -- зачем этот бред писать Предприятия, работающие на оккупированном Донбассе, платят 7-8 млрд грн налогов в бюджет Украины, - глава Госказначейства Слюз - Цензор.НЕТ 5048
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Так этих ЛЮБЫХ ДРУЗИВ (АХМЕТКУ ,ТАРУТУ ,ЗВЯГИЛЬСКОГО) и еще с десяток давно надо РАСЧЕХЛИТЬ ЗА ВСЁ ЛАВЭ которое они у народа УКРАИНЫ УКРАЛИ!
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Только Ахметов там может работать или ему подобные, и ни куда они не платят. Ахметов сдирает с украинцев последнюю шкуру, что бы эти бабки отвезти на помощь оккупанту. Все враньё и отбеливание.
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А герои Украины продолжают платить своей кровью... Вы чё, ваще епнутые, на всю свою рошеновскую голову?
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Скоро, НЕУДИВЛЯЙТЕСЬ.
СЕПАРАМ БОЕВИКАМ ВОЕВАВШИМ ПРОТИВ УКРАИНЫ НАШ СЫВОЧОЛЫЙ ГЕТЬМАН ПРИСВОИТ СТАТУС УЧАСТНИКОВ АТО.
такая она гибридная война порошенки со своими торговыми партнёрами. В дыныре уже требуют рассмотрения этого вопроса и внесения его в минские соглашения.
ЕСЛИ ВАС УСТРАИВАЮТ ТАКИЕ ГИБРИДЫ - ГОЛОСУЙТЕ ЗА порошенку. 😈
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а ми лугандонам і даунбабве виплатили 80 лярдів пенсій
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Почему столько удивления?
Ринат стрижет овец там и делится с Петей
Петя соответственно наоборот
Главное что средства производства остались в тех же руках - у Пети и Рината.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредприятия, работающие на оккупированном Донбассе, платят 7-8 млрд грн налогов в бюджет Украины, - глава Госказначейства Слюз
 
 
 
 
 
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