 За растаможку самой дорогой "евробляхи" владелец заплатил 766 тысяч грн, - ГФС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.
Отмечается, что таможенная стоимость автомобиля составляет 83,1 тысячи долларов.
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Кроме этого, в перечень самых дорогих автомобилей на еврономерах, которые украинцы растаможивали течение действия льготного периода, вошли Porshe CAYENNE S 2015 выпуска (стоимость которого составляет 76 тысяч долларов) и Bentley Flying Spur 2014 выпуска (стоимость составляет 74,5 тысячи долларов). За растаможку этих автомобилей владельцы заплатили 705 000 гривен и 727,9 тысячи гривен соответственно.
Так, розтаможка недешева, але людина має теж мати мізки в голові. Який сенс купувати дизельну тачку на бляхах за 1000-2000 баксів? Ви уявляєте, які витрати на ремонт машини з пробігом 300-400 тис. км? Там одна заміна турбіни поломаної (а турбіна ходить в середньому 200 тис. км) буде коштувати як половина тої розтаможки.
А ще на соляру тратитися треба...
І тоді просте питання: а нафіга взагалі купувати машину, якщо зарплата не дозволяє? Навіть на бляхах, навіть без розтаможки. А особливо дивно, коли купують дуже дорогі в утриманні Ауді, Мерс чи БМВ на бляхах...
Судя по написанному вами тексту, селянину и трактора не нужны, а вдруг поломается?!😅🤣😁 Ну, удивляться совковому мышлению уже привычно. И какая в селе зарплата?! Вы вообще о селе только из телевизора знаете?
так не доставайся же ты никому (с)
ТАК ВОТ - клоуны Южанина и Васадзе полностью содрали руцкий таможенный кодекс НА 5 ГОДУ ВОЙНЫ С РАШЕЙ. Чтобы деньги украинцев уходили в рашу , а не в ЕС .
Размещаю здесь часть статьи. Полный материал можете прочесть в АВТОТЕМЕ
"""февраля Алина Распопова
Заработали миллиарды: куда экспортируют автомобили из России
Экспорт автомобилей и компонентов из России в 2018 году принес $3,4 млрд. Около 70% машин уходит в СНГ, но автопроизводителям мешают санкции и дорогая логистика - на это просят субсидии
Доход от экспорта продукции российского автомобилестроения, включая легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили, а также автокомпоненты, по итогам 2018 г. вырос на 11% - до $3,381 млрд. Такие данные предоставили в Минпромторге по запросу Autonews.ru. Основными рынками сбыта остаются Белоруссия, Казахстан, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Алжир, Чешская Республика, Куба, Латвия. Доля стран, не входящих в СНГ, в общем объеме экспорта составила 32%.
В Российском экспортном центре (РЭЦ) уточнили, что по всем категориям транспортных средств экспорт в 2018 г. составил 114 890 единиц (103 511 единиц - результат 2017 года). Подавляющая доля экспорта пришлась на легковые автомобили - их за границу отправили 93,5 тыс. штук (+8,6 тыс. единиц), что принесло в бюджет $1,288 млрд.
«Основными экспортерами являются компании «АвтоВАЗ», Renault, Hyundai, Volkswagen, «Группа ГАЗ», Toyota», - рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. - Причем одно из ведущих предприятий российского автопрома - ПАО «АВТОВАЗ» - в 2018 г. показало рост в 57,5%, экспортировав более 38 тыс. автомобилей Lada».
Поссорилась с мужем. Кинула в борщ виагры... Ох, как он бегал за мной, как извинялся
Раз есть деньги,пускай платит еще. Раз курит,то пусть платит больше,раз пьет то пусть платит больше. Скоро дойдет до-раз ест,пусть платит больше,раз дышит,пусть платит.
Пишут о порше,а ставят фото бмв ))