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 Общество
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Все про:растаможка (103) ГФС (3113) евробляхи (108)

 За растаможку самой дорогой "евробляхи" владелец заплатил 766 тысяч грн, - ГФС

Самым дорогим растаможенным авто на еврономерах за последние 3 месяца оказался легковой автомобиль Porshe 911 TURBO S 2013 выпуска. За его оформление владелец заплатил 766,1 тысячи гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает Громадське ТВ.

Отмечается, что таможенная стоимость автомобиля составляет 83,1 тысячи долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Владельцы автомобилей на еврономерах уже уплатили в бюджет 11,3 млрд грн, - Порошенко

Кроме этого, в перечень самых дорогих автомобилей на еврономерах, которые украинцы растаможивали течение действия льготного периода, вошли Porshe CAYENNE S 2015 выпуска (стоимость которого составляет 76 тысяч долларов) и Bentley Flying Spur 2014 выпуска (стоимость составляет 74,5 тысячи долларов). За растаможку этих автомобилей владельцы заплатили 705 000 гривен и 727,9 тысячи гривен соответственно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Льготный режим растаможки евроблях не продлят, он закончится 22 февраля, - Минфин

Источник: https://censor.net.ua/n3112860
 
 
 Топ комментарии
 
Ось що добре виходить у "потужних та рішучих реформаторів сивочолого гетьмана" - так це нишпорить по кишенях та гаманцях українців..
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Петя эти деньги уже активно раздает обездоленным в знак благодарности за поддержку его кандидатуры сидеть у корыта.
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За этого владельца можно не беспокоится, такие могут и больше платить за свои хотелки. А вот обычному жителю села растаможить дизельный автомобиль влетит в копеечку.Поэтому так и будут на китайских мотоблоках "гонять", создавая проблемы тем, кто на "Москвичах" и "Жигулях" ездит.
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Петя эти деньги уже активно раздает обездоленным в знак благодарности за поддержку его кандидатуры сидеть у корыта.
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Ось що добре виходить у "потужних та рішучих реформаторів сивочолого гетьмана" - так це нишпорить по кишенях та гаманцях українців..
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За этого владельца можно не беспокоится, такие могут и больше платить за свои хотелки. А вот обычному жителю села растаможить дизельный автомобиль влетит в копеечку.Поэтому так и будут на китайских мотоблоках "гонять", создавая проблемы тем, кто на "Москвичах" и "Жигулях" ездит.
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Знаєте, народ наш дуже мудрий. Народ каже: купуй хатку по достатку.

Так, розтаможка недешева, але людина має теж мати мізки в голові. Який сенс купувати дизельну тачку на бляхах за 1000-2000 баксів? Ви уявляєте, які витрати на ремонт машини з пробігом 300-400 тис. км? Там одна заміна турбіни поломаної (а турбіна ходить в середньому 200 тис. км) буде коштувати як половина тої розтаможки.
А ще на соляру тратитися треба...

І тоді просте питання: а нафіга взагалі купувати машину, якщо зарплата не дозволяє? Навіть на бляхах, навіть без розтаможки. А особливо дивно, коли купують дуже дорогі в утриманні Ауді, Мерс чи БМВ на бляхах...
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Блин, а какое ваше дела ЗАЧЕМ КТО-ТО ПОКУПАЕТ АВТО??? Смотрите себе в карман , а не в чужой.
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Вы прямо в стиле Путлера овечаете - "А зачем вам автомобили, если у вас нет дорог?"
Судя по написанному вами тексту, селянину и трактора не нужны, а вдруг поломается?!😅🤣😁 Ну, удивляться совковому мышлению уже привычно. И какая в селе зарплата?! Вы вообще о селе только из телевизора знаете?
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Ну от. За розмитнення якісного і дешевого європейського авто людина останні копійки, котрі берегла на хліб голодним дітям віддала...
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Не опускайся , кацахол , до жлобства. Научись отвечать за себя и свою семью. И не лезьть в чужую .
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еще где-то ездят два мазератти леванти и один бентли бентайга. Ну, или в Днепре утопят.
так не доставайся же ты никому (с)
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та хоч СПАЛИ!! а гроші з тебе СТЯГНУТЬ!! За розмитнення найдорожчої "євробляхи" власник заплатив 766 тисяч грн, - ДФС - Цензор.НЕТ 2246
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самый первый, чтобы вы и не сомневались.
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Проезжая мимо автосалонов обратите внимание что там стоит)
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Проплатили пацаны закон - готовятся ободрать украинцев по крупному
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Как эти тупые чиновники и политики уже всех достали своей дурью
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да все вокруг пед"расты - одна ты Д"Артаньян ! За розмитнення найдорожчої "євробляхи" власник заплатив 766 тисяч грн, - ДФС - Цензор.НЕТ 3614
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Хорошо , что ты себя себя считаешь *****...... . 😀😀😀 хорошая само реклама
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Я в АВТОТЕМЕ разместила статью , которая мне случайно попалась - какой доход у рашки от производства машин.
ТАК ВОТ - клоуны Южанина и Васадзе полностью содрали руцкий таможенный кодекс НА 5 ГОДУ ВОЙНЫ С РАШЕЙ. Чтобы деньги украинцев уходили в рашу , а не в ЕС .
Размещаю здесь часть статьи. Полный материал можете прочесть в АВТОТЕМЕ
"""февраля Алина Распопова
Заработали миллиарды: куда экспортируют автомобили из России
Экспорт автомобилей и компонентов из России в 2018 году принес $3,4 млрд. Около 70% машин уходит в СНГ, но автопроизводителям мешают санкции и дорогая логистика - на это просят субсидии
Доход от экспорта продукции российского автомобилестроения, включая легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили, а также автокомпоненты, по итогам 2018 г. вырос на 11% - до $3,381 млрд. Такие данные предоставили в Минпромторге по запросу Autonews.ru. Основными рынками сбыта остаются Белоруссия, Казахстан, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Алжир, Чешская Республика, Куба, Латвия. Доля стран, не входящих в СНГ, в общем объеме экспорта составила 32%.

В Российском экспортном центре (РЭЦ) уточнили, что по всем категориям транспортных средств экспорт в 2018 г. составил 114 890 единиц (103 511 единиц - результат 2017 года). Подавляющая доля экспорта пришлась на легковые автомобили - их за границу отправили 93,5 тыс. штук (+8,6 тыс. единиц), что принесло в бюджет $1,288 млрд.

«Основными экспортерами являются компании «АвтоВАЗ», Renault, Hyundai, Volkswagen, «Группа ГАЗ», Toyota», - рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. - Причем одно из ведущих предприятий российского автопрома - ПАО «АВТОВАЗ» - в 2018 г. показало рост в 57,5%, экспортировав более 38 тыс. автомобилей Lada».
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Софа под словацким ВПН, иди лучше борщ вари. Продукция со снигерии ввозится по повышенным ставкам и она никому даром не нужна
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😀😀😀

Поссорилась с мужем. Кинула в борщ виагры... Ох, как он бегал за мной, как извинялся
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Машинка стоимость у в100000 штук баксов и вы мне хотите сказать что, 755 тысяч грн его разорили?Тогда пусть ездит на ладе - калине - еще и милостыню удасться выпросить.
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Типичная реакция мещанки.
Раз есть деньги,пускай платит еще. Раз курит,то пусть платит больше,раз пьет то пусть платит больше. Скоро дойдет до-раз ест,пусть платит больше,раз дышит,пусть платит.
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Лиля, 100000 штук баксов - это 100 миллионов долларов. Вы соображаете, что пишите?
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Иллюстрировать ваятели новостей умеют.
Пишут о порше,а ставят фото бмв ))
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Явно на последние деньги купил Порш, наверное больше всех возмущался на митингах
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа растаможку самой дорогой "евробляхи" владелец заплатил 766 тысяч грн, - ГФС
 
 
 
 
 
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