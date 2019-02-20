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 Двое патрульных в Кременчуге попались на получении 5 тыс. грн взятки за непривлечение к ответственности за пьяную езду, - ГБР. ФОТО

Двое инспекторов патрульной полиции задержаны в Кременчуге Полтавской области при получении взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Следователи ГБР при содействии руководства Управления патрульной полиции, разоблачили в Кременчуге инспекторов патрульной полиции, которые требовали от местного жителя взятку в размере 5 тыс. гривен. За эти средства патрульные обещали не составлять административный протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Работников полиции задержали во время передачи второй части средств в сумме 4 тыс. гривен.

Двое патрульных в Кременчуге попались на получении 5 тыс. грн взятки за непривлечение к ответственности за пьяную езду, - ГБР 01

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Двое патрульных в Кременчуге попались на получении 5 тыс. грн взятки за непривлечение к ответственности за пьяную езду, - ГБР 02

Решается вопрос о сообщение полицейским о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112856
 
   
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Понабирали малолеток с улицы, вот и результат.
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Как говорил мне мой знакомый милиционер-менты в этом городе особенные у них даже взгляды волчьи,раньше во время проверок массово среди них нариков выявляли.. Двое патрульных в Кременчуге попались на получении 5 тыс. грн взятки за непривлечение к ответственности за пьяную езду, - ГБР - Цензор.НЕТ 1812
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блин..., в день десятки сообщений о преступлениях ментов...
Банды, рекет, взятки, крышевание наркотиков и проституции....
и попадаются единицы .....

"Лежать Бандера!!
Активисты с ножиками складными на карманах ходят и с баллончиками газовыми...-
преступление что пипец....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое патрульных в Кременчуге попались на получении 5 тыс. грн взятки за непривлечение к ответственности за пьяную езду, - ГБР. ФОТО
 
 
 
 
 
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