 Двое патрульных в Кременчуге попались на получении 5 тыс. грн взятки за непривлечение к ответственности за пьяную езду, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Следователи ГБР при содействии руководства Управления патрульной полиции, разоблачили в Кременчуге инспекторов патрульной полиции, которые требовали от местного жителя взятку в размере 5 тыс. гривен. За эти средства патрульные обещали не составлять административный протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Работников полиции задержали во время передачи второй части средств в сумме 4 тыс. гривен.

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Решается вопрос о сообщение полицейским о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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