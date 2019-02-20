 "Я не могу подтвердить подлинность аудиофрагментов разговоров", - Хромаев о "слитом" в интернет разговоре с Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Хромаев отметил: "С января 2015 по настоящее время у меня произошло много телефонных и персональных разговоров с Президентом Порошенко, во время которых мы обсуждали реформы и приоритеты развития финансового сектора.

Разговоры в разное время и в разном составе, имели разные уровни эмоциональности, но всегда имели профессиональное содержание и цели.

Я не могу подтвердить подлинность аудиофрагментов разговоров, которые распространяют в последние дни в сети интернет.

Высказывания, отдельные слова, разные варианты разговоров, все очевидно вырвано из контекста и открыто используется для политических манипуляций".

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Ранее Цензор.НЕТ опубликовал обнародованную в Сети аудиозапись, на которой якобы зафиксирован фрагмент разговора президента Украины Петра Порошенко с главой Нацкомиссии по ценным бумагам Тимуром Хромаевым.