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Все про:Порошенко (16383) слив информации (9)

 "Я не могу подтвердить подлинность аудиофрагментов разговоров", - Хромаев о "слитом" в интернет разговоре с Порошенко

Главой Нацкомиссии по ценным бумагам Тимур Хромаев не подтвердил аутентичность обнародованного в интернете разговора с ним и Президентом Порошенко по поводу недостаточности реформ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Хромаев отметил: "С января 2015 по настоящее время у меня произошло много телефонных и персональных разговоров с Президентом Порошенко, во время которых мы обсуждали реформы и приоритеты развития финансового сектора.

Разговоры в разное время и в разном составе, имели разные уровни эмоциональности, но всегда имели профессиональное содержание и цели.

Я не могу подтвердить подлинность аудиофрагментов разговоров, которые распространяют в последние дни в сети интернет.

Высказывания, отдельные слова, разные варианты разговоров, все очевидно вырвано из контекста и открыто используется для политических манипуляций".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Где тебе, Тимур, реформы не хватает?", - в сеть слили запись якобы разговора Порошенко с Хромаевым. ВИДЕО

Я не могу подтвердить подлинность аудиофрагментов разговоров, - Хромаев о слитом в интернет разговоре с Порошенко 01

Ранее Цензор.НЕТ опубликовал обнародованную в Сети аудиозапись, на которой якобы зафиксирован фрагмент разговора президента Украины Петра Порошенко с главой Нацкомиссии по ценным бумагам Тимуром Хромаевым.

Источник: https://censor.net.ua/n3112855
 
 
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Похоже клоун у нас далеко не Зеленский....
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Бреше.. А хтось ще очікував почути інше від петіного прихвостня?
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Подтвердить не могу, но все вырвано из контекста "Я не могу подтвердить подлинность аудиофрагментов разговоров", - Хромаев о "слитом" в интернет разговоре с Порошенко - Цензор.НЕТ 2109
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БЕНЯ!!! Работай лучше!!!! Даже не профессионал прослушав может понять, что это не голос Порошенко!!!! Не верьте ни кому, сами в интернете прослушайте!!!
Финт ушами типа Мельниченко не получится!!! Эту ФСБшную подделку очень четко видно!!!
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а тут живе дружаня порошенко. чи може я щось не так написав? гражданін ківалов.

"Я не могу подтвердить подлинность аудиофрагментов разговоров", - Хромаев о "слитом" в интернет разговоре с Порошенко - Цензор.НЕТ 1390
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Ну прям как девственница ,не помнит где её лишилась "Я не могу подтвердить подлинность аудиофрагментов разговоров", - Хромаев о "слитом" в интернет разговоре с Порошенко - Цензор.НЕТ 2344
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я не могу подтвердить подлинность аудиофрагментов разговоров", - Хромаев о "слитом" в интернет разговоре с Порошенко
 
 
 
 
 
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