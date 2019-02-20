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 ГПУ ведет расследование против нескольких экс-министров обороны по подозрению в госизмене, - Сарган

Генеральная прокуратура Украины начала уголовные производства против нескольких бывших глав Министерства обороны Украины.

Об этом УНН сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

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"На предыдущем заседании ВСК (Временной следственной комиссии Верховной Рады. - Ред.) генеральный прокурор говорил, что против нескольких бывших министров обороны были открыты уголовные производства по государственной измене", - отметила Сарган.

Кроме того, она подтвердила, что Генеральная прокуратура в рамках этих дел сделала запрос в Комитет по национальной безопасности в отношении архивных материалов 2012 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112854
 
 
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А проти колишніх голів РНБО , при котрих працювали ці міністри - також веде кум югко розслідування?
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А чтож Луценке, будучи министром МВД и членом Кабмина и Петру Алексеечу, будучи министром экономики и так же членом Кабмина остановить этот развал Вооруженных Сил?.
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До речі - кум югко , перебуваючи на посаді міністра МВС - теж продавав озброєння, в тому числі і БТРи.. Югко - теж під підозрою ГПУ?
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Ссыт кипятком Пузатый Барыга , значит нет 2-3 места у него ,а все фейки .Все затеянно ради Гриценка .
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а кто он такой этот Гриценко ,известная личность? Нет,политик ? Темная говорящая лошадка,не более того
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ГПУ ведет расследование ГПУ ведет расследование против нескольких экс-министров обороны по подозрению в госизмене, - Сарган - Цензор.НЕТ 9223? Если в этом году поменяется власть, то новый прокурор посадит очкастого балабола одним из первых

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В Україні любі розслідування,щоб знайти правду і покарати винних,як болісні,нескінченні пологи...Ну народіть вже нарешті хоч щось!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГПУ ведет расследование против нескольких экс-министров обороны по подозрению в госизмене, - Сарган
 
 
 
 
 
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