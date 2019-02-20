 ГПУ ведет расследование против нескольких экс-министров обороны по подозрению в госизмене, - Сарган

Об этом УНН сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

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"На предыдущем заседании ВСК (Временной следственной комиссии Верховной Рады. - Ред.) генеральный прокурор говорил, что против нескольких бывших министров обороны были открыты уголовные производства по государственной измене", - отметила Сарган.

Кроме того, она подтвердила, что Генеральная прокуратура в рамках этих дел сделала запрос в Комитет по национальной безопасности в отношении архивных материалов 2012 года.

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