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 Политика Украины, За рубежом
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 Евросоюз призывал к освобождению украинских политзаключенных и военнопленных

Европейский Союз призвал к освобождению украинских политзаключенных, военнопленных, заложников, заявил постоянный представитель Европейского Союза при ООН Жоао Вале де Альмейда.

"ЕС выражает свою озабоченность милитаризацией Крымского полуострова, Черного и Азовского морей… Нет оправданий использованию военной силы со стороны России. Агрессивные действия РФ влияют на ситуацию в области безопасности во всем регионе Черного моря. ЕС призывает к скорейшему и безусловному освобождению всех задержанных военнослужащих Украины и возвращению всех захваченных судов", - сказал он в ходе дебатов на Генеральной Ассамблеи ООН "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в среду в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина

Представитель ЕС заявил, что в Брюсселе ожидают от России обеспечения свободного судоходства в Азовском море.

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Кроме того, постпред также призвал стороны конфликта на Донбассе к выполнению Минских соглашений.

Он напомнил о приверженности ЕС украинской территориальной целостности, суверенитету и независимости.

"ЕС призывает к освобождению приблизительно 70 заключенных, которые удерживаются на Крымском полуострове и в России", - добавил дипломат.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112851
 
 
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УКРАИНА призывает Евросоюз - прекратить призывать, а оторвать задницу и хотя бы что-то сделать руками, а не ртом.
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Михаил Бах‏ @Mikhail_Bakh 20 ч.20 часов назад

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Даже когда Владимир Владимирович здоров, врачи рекомендуют ему три раза в день за полчаса до еды принимать желаемое за действительное.
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Прорывные русские технологии. Удавись от зависти Илон Маск. И это только начало 😂😂😂😂😂😂😂😂

https://m.youtube.com/watch?v=wb8SrGq5eIk
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Будь проклят каждый кто забудет это.

https://m.youtube.com/watch?v=EzPDMFVos6c&feature=youtu.be
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Это Николаевский Герой Украины! Таких потерь лаптям не смог нанести никто...
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і тим часом цьом -цьом з росією за газ....
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