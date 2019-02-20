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 Харьковская прокуратура расследует невыполнение решения суда о приостановке повышения стоимости проезда в электротранспорте

Прокуратура области начала уголовное производство по факту невыполнения Харьковским горсоветом решения суда о приостановке повышения тарифов на проезд в городском наземном и подземном электротранспорте.

Прокуратура области внесла в ЕРДР сведения по ч. 2 ст. 382 УК Украины (умышленное невыполнение судебного решения должностными лицами), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

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"Речь идет о решении Харьковского окружного административного суда от 19 февраля 2019 года по иску о приостановлении решения исполнительного комитета горсовета о повышении тарифов на проезд в метрополитене, трамваях и троллейбусах.

Согласно ему, на время рассмотрения жалобы по существу, действие новых тарифов, введенных с 7 февраля 2019 года, приостановлено. То есть стоимость проезда должна быть такой, которая была до введения новых тарифов. Однако должностные лица Харьковского городского совета не выполнили решение суда. По состоянию на утро 20 февраля тарифы в общественном транспорте не были приведены в соответствие", - отмечается в сообщении.

Напомним, 6 февраля исполком горсовета Харькова принял решение о повышении стоимости проезда в метро до 8 гривен, а в троллейбусах и трамваях – до 6 гривен. Решение было оспорено в суде. 19 февраля суд приостановил решение исполкома о новых тарифах.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112848
 
 
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только что ехал в трамвае - лохи платили по полной стоимости - кондуктор подошел - сказал о постановлении - молча взял 4 грн. Сила людей в единстве! Только сплоченный народ имеет возможность отстоять свою точку зрения, не проглатываем языки и тогда у нас все получится!
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и туда и обратно ехал - обратно заикнулиссь о вступлении в силу - сказал что еще со вчера, пошел дальше бабло собирать с покорного стада
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можливо в нас різні погляди на політику- але погляд на майбутнє України один, Україна понад усе! Ви правильно все робите. поважаю Вас за цей випадок.
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чому різний? Україна понад усе! не можна отак раптом взяти і підвищити на 20 % без підвищення зарплатні на 20 %. Різний - це коли Ви за сракоблок, а так - всі ми за краще життя для всіх Нас, Українців вже сьогодні та для дітей у майбутньому!
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для мене срако-бпп не люди, я прихильник пана Саакашвілі. в мене все Пане.
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а взагалі-то, мені дуже все це, що коїться зараз у Харкові не подобається - щось тут не те...здається почали Харків розхитувати проводячи таким чином перевиборчу агітацію..
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спустя 5 лет после майдана констатируем, что суды хрен знает чем занимаются, кроме коррупции, жертв майдана, жертв Одессе. Соевое правосудие
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияХарьковская прокуратура расследует невыполнение решения суда о приостановке повышения стоимости проезда в электротранспорте
 
 
 
 
 
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