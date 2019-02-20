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 42 танка, 20 гаубиц и 15 крупнокалиберных минометов обнаружены наблюдателями ОБСЕ у наемников РФ в районе Мирного и Круглика

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали танки, артиллерию и минометы возле оккупированных Мирного и Круглика на Луганщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, 16 февраля, за пределами выделенных мест хранения вооружения неподалеку Мирного (к юго-западу от Луганска) БПЛА наблюдателей ОБСЕ зафиксировал 8 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 12 буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка", 21 танк (11 Т-64 и 10 Т-72) и 15 минометов 2Б11 "Сани" калибра 120 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреляли беспилотник ОБСЕ вблизи Желтого на Луганщине, - украинская сторона СЦКК

Кроме того, в том же районе, но у поселка Круглик, наблюдатели СММ обнаружили 21 танк оккупантов (11 Т-64 и 10 Т-72).

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что подобные действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности по отводу вооружения по всей линии разграничения сторон и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта", - говорится в сообщении.

Также читайте: ОБСЕ потеряла беспилотник на оккупированной территории Луганщины: заглушили наемники РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3112841
 
 
 Топ комментарии
 
Прорывные русские технологии. Удавись от зависти Илон Маск. И это только начало 😂😂😂😂😂😂😂😂

https://m.youtube.com/watch?v=wb8SrGq5eIk
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то пусть поубивает один другова - не надо мешать.
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Здравия всем! Ну что "приколисты" Клоуна Зеленского в Президенты, или Вону????? Один пойдет напишет на бумажке "наши вымоги" в ответ получит их требования заключит очереднойдоговорняк ,отведет войска- а эти танки двигуться аж до Одессы! Нет! Не было такого? А Минск2 и штуурм Дебальцево? Бесят просто эти идиоты! Может и правильно было в Греции могли голосовать только мужчины граждане не рабы ,не иноверцы, не преступники, бродяги и т.д. "Лучших всегда меньшенство!'
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Я смотрю тебе с погреба виднее- Только Володя Зеленский хрен войска отведет !!! Ненужно его сравнивать с бабой Жулей
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Отведет согласно подписанного с ****** соглашения! Это логика развития событий и анализ ситуации, то л ько не в данный момент аремени , а в движении развития. И сейчас уже не стоит вопрос- мира! Стоит вопрос существования Украины как государственного образовпния и *********- это война уже не на Жизнь а на смерть.
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Зеленский туповат
Но если за ним Коломойский
То здесь нужно или крестик снять
или трусы одеть
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вот что бомбардировщик животворящий делает!... 42 танка, 20 гаубиц и 15 крупнокалиберных минометов обнаружены наблюдателями ОБСЕ у наемников РФ в районе Мирного и Круглика - Цензор.НЕТ 6475
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отрадно, что слепое ОБСЕ после того, как свалил хуг, начало прозревать....
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Прорывные русские технологии. Удавись от зависти Илон Маск. И это только начало 😂😂😂😂😂😂😂😂

https://m.youtube.com/watch?v=wb8SrGq5eIk
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стеклянный стержень для безконтактного масажа мозга - хорошо что смотрел сидя, а то бы упал бы с ног, это вещь, надо брать
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та шо вы сцыте, президент Зеленский с танками сепарскими разберется )) зашутит их до самоподрыва ))
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42 танка? - иголка в стогу сена, не удительно, шо обсе так долго не могло их увидеть.
осталась ерунда - обнаружить остальные 857 с постоянным кацподвозом.
от нужное таки обсе, от не зря хлеб едят - и как им ето наощупь удается?
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обсе 21 танк нашло, остальные приписали в процессе испорченного телефона
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия42 танка, 20 гаубиц и 15 крупнокалиберных минометов обнаружены наблюдателями ОБСЕ у наемников РФ в районе Мирного и Круглика
 
 
 
 
 
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