 Порошенко: Пришло время лишить РФ права вето в Совбезе ООН хотя бы в вопросах российской агрессии против Украины

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфас-Украина, такое заявление сделал украинский президент Петр Порошенко в ходе дебатов Генассамблеи ООН "ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в среду в Нью-Йорке..
"Возможно, пришло время поставить Россию на место – начать с лишения ее права вето, по крайней мере, когда речь идет о вопросах российской агрессии против Украины?" - сказал П.Порошенко.
Он напомнил, что в 1939 году за свое агрессивное поведение Москва была исключена из Лиги Наций, что, по его мнению, было "правильным и оправданным ходом".
Так кто круче СБ ООН или вся остальная галерка?
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- діду, а можете навести хоч один приклад, як фантастика стала реальністю? - легко. Україна почала розпродавати "московію" "за борги"!
Гарант это счел нужным только на 5 год войны, а у него "Давно на часі." . Смотрите с работы уволят за столь глупые посты.
"Я также очень ценю вашу личную роль, господин Президент. У вас таже есть хорошие причины гордиться. Это не только мое личное мнение. Ваша репутация и репутация всей страны очень высока не только в Брюсселе, но и во всех столицах Европы. Вы заслужили такую репутацию", - особо подчеркнул Президент Европейского Совета. Источник: https://censor.net.ua/n3112442
Мы за Украину, Путлер плохой мальчик, но это не повод не покупать у него газ через сев.поток.
потом влез в овощное кресло и уходить не желаеть! любить Украину хочет, ага.
Выпей йаду...
Так почему ж Янукович спрятался в России?
2 - коли це Офшоренко когось там проганяв ?
Для мене Януковичь, це проросійська шістка - маріонетка.
Януковича прогнав український народ. Порошенко приймав у цьому участь, на стороні народу.
П.С. и да, Волкер в америках сидит звиздит, а я тут вижу что происходит на власни очи.
але чи вистачить на це наступного 5 (п'ятирічного))) терміну Петру-ліксєєїчу?!
може знову прийдеться змінювати конституцію ?!
а може, як у *****), ведмедчука)))), на один 5-річний термін треба?
дипломати))) не мають інших підходів?
чи погано вчилися в універі?! ))))))))))
брехня, благодаря однотуровой власти, стали символами Украины...
Имитация противостояния с Москвой...
На этом хочет выехать на второй срок...
Больше не на чем...
19.02.19 10:11 Туск - Порошенко: Вам есть, чем гордиться. Ваша репутация во всех столицах Европы очень высока .
"Я также очень ценю вашу личную роль, господин Президент. У вас таже есть хорошие причины гордиться. Это не только мое личное мнение. Ваша репутация и репутация всей страны очень высока не только в Брюсселе, но и во всех столицах Европы. Вы заслужили такую репутацию", - особо подчеркнул Президент Европейского Совета. Источник: https://censor.net.ua/n3112442
юля бы себе такого не позволила
а зелинский и подавно
Сначала их корчило от Майдана.
Потом их корчило от томаса.
Теперь их корчит от украинских выборов.
Потом их будет корчить от членства Украины в ЕС и НАТО.
А потом они издохнут.
В корчах.
Выступление Президента Порошенко на Генассамблеи ООН , было блестящим !! Респект!!
Петя-долбодятел, ты хоть понимаешь....хотя он **** как раз понимает...тогда всем кто верит в эту уйню. Страну с вторым в мире ядерным потенциалом лишат права вето (читай голоса) в ООН из-за островка коррупции и нищеты под названием Украина...кто в это верит ? Неужели есть такие? Мы страна-поле, без промышленности, без населения, без власти...мы **** умираем как страна, а этот ***** чешет своим языком шо вентилятор.
начал гнать волну
будет вводить положение
и отменять выборы