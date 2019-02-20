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 Политика Украины
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Все про:ООН (2717) Порошенко (16383)

 Порошенко: Пришло время лишить РФ права вето в Совбезе ООН хотя бы в вопросах российской агрессии против Украины

Пришло время лишить права вето в Совете Безопасности ООН Российскую Федерацию за ее агрессивное поведение против Украины,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфас-Украина, такое заявление сделал украинский президент Петр Порошенко в ходе дебатов Генассамблеи ООН "ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в среду в Нью-Йорке..

"Возможно, пришло время поставить Россию на место – начать с лишения ее права вето, по крайней мере, когда речь идет о вопросах российской агрессии против Украины?" - сказал П.Порошенко.

Он напомнил, что в 1939 году за свое агрессивное поведение Москва была исключена из Лиги Наций, что, по его мнению, было "правильным и оправданным ходом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вооруженная агрессия РФ унесла жизни 13 тыс. человек, - Порошенко выступает в Генассамблее ООН

Источник: https://censor.net.ua/n3112840
 
   
 Топ комментарии
 
Давно на часі. Місце злочинця за гратами, а не в Радбезі ООН.. Молодець Порошенко!
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Nasha Canada 🇨🇦Наша Канада‏ @NashaCanada 11 ч.11 часов назад

Сначала их корчило от Майдана.
Потом их корчило от томаса.
Теперь их корчит от украинских выборов.
Потом их будет корчить от членства Украины в ЕС и НАТО.
А потом они издохнут.
В корчах.
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Перечитати для початку зміст цих "угод" і пригадайте хто був учасником тих перемовин.. А то Скабєєва вам геть зовсім голову задурила.😕😕😕
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Не знаю кто Сенька. Но ни одна страна, обладающих этим правом, не поддержит это начинание. Хотя чем Индия хуже Китая, а Германия или Австралия - Франции?
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Рішення про позбавлення права вето країни-агресора Рашки приймає не Радбез , а ООН..😃
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Не позорься, знаток ООН. Цитата - Право вето позволяет постоянным членам СБ отвергать проект любой содержательной резолюции ООН,
Так кто круче СБ ООН или вся остальная галерка?
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питання - чому не підтримає ? можливо тому , що в України з РФ й досі безвіз і торгівля во всю йде ... ?
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кому что, а 3N за зраду. Давай новости про ЛКФ им Рошена
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И что? Пусть будет Пакистан и КНДР. Это вариант лучше?
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Дід Микола‏ @malitskiy_ 12 ч.12 часов назад

Еще

- діду, а можете навести хоч один приклад, як фантастика стала реальністю? - легко. Україна почала розпродавати "московію" "за борги"!
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Давно на часі. Місце злочинця за гратами, а не в Радбезі ООН.. Молодець Порошенко!
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Шо значит "Давно на часі." ?
Гарант это счел нужным только на 5 год войны, а у него "Давно на часі." . Смотрите с работы уволят за столь глупые посты.
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Ну вообще-то эта крайняя мера давно прописана, рашка не может голосовать если сама участвует в агрессии, но проблема в минском договорняке по которому она является не участником а гарантом выполнения.
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Перечитати для початку зміст цих "угод" і пригадайте хто був учасником тих перемовин.. А то Скабєєва вам геть зовсім голову задурила.😕😕😕
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То дай посилання на пункт, де россія прописана агресором.
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всі вимоги в вас порошенко перед виборами. думаю що бреше....
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Даже не надейтесь, мокши) Порох президент -звиздец кацапсинам, и это вам украинцы обязательно устроят... Так что смирись и привыкай к земле)))
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19.02.19 10:11 Туск - Порошенко: Вам есть, чем гордиться. Ваша репутация во всех столицах Европы очень высока

"Я также очень ценю вашу личную роль, господин Президент. У вас таже есть хорошие причины гордиться. Это не только мое личное мнение. Ваша репутация и репутация всей страны очень высока не только в Брюсселе, но и во всех столицах Европы. Вы заслужили такую ​​репутацию", - особо подчеркнул Президент Европейского Совета. Источник: https://censor.net.ua/n3112442
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А шо там немцы с фрау Меркель и Шрёдером скажут?
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Скажут тоже что и всегда.
Мы за Украину, Путлер плохой мальчик, но это не повод не покупать у него газ через сев.поток.
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а мы когда выбирали в 2014,сразу так и подумали,что это самый пророссийский.то янучара был бандеровцем-потому и сбежал в ростов.
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Отсутствие поддержки? Я думал ты бот, а ты просто дебил оказывается. До этого же оружие и военная помощь эшелонами шла, а тут так скромненько джевелины, системы связи, радары антибатарейные ну чтобы Порох слил путину немножко да? А политолог с кацапских ресурсов не слазит. Торопитесь перед выборами? )))
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та не... просто на склад... чтоб лола на досуге фейерверки попускала ***** на радость)))
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это да!!! Он не только раненых на горбу выносил, он, оказывается лично и овоща погнал, бу-га-га)))))
потом влез в овощное кресло и уходить не желаеть! любить Украину хочет, ага.
Выпей йаду...
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Я зараз почув його «пророссссссійський» виступ.
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Получается, что проросийский президент Порошенко, прогнал проукраинского президента Януковича?
Так почему ж Янукович спрятался в России?
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1 - для тебе Яник був проукраїнським ?
2 - коли це Офшоренко когось там проганяв ?
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Та воно-ワニワニ дурне. У бариги "проганялки" тільки на Міхо хватило.
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Це питання до твого товариша по бригаді NNN, якій запостив текст Дмитрия Корнейчука : «ключевая причина отсутствия поддержки Украиньі со стороньі Запада ...ее проросийский президент».


Для мене Януковичь, це проросійська шістка - маріонетка.
Януковича прогнав український народ. Порошенко приймав у цьому участь, на стороні народу.
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та, отож, був він, як члєнін))) на тракторці)))) Порошенко: Настав час позбавити РФ права вето в Радбезі ООН хоча б у питаннях російської агресії проти України - Цензор.НЕТ 5220
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На ваш , логический вопрос , ответа не будет , так как задача троллей , поливать де*** ом Президента Украины , который стоит поперёк горла кремлёвскому фюреру !
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Да. Порошенко прогнал Януковича в Росию. Можешь сам убедиться :
Порошенко: Настав час позбавити РФ права вето в Радбезі ООН хоча б у питаннях російської агресії проти України - Цензор.НЕТ 8547

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эсперансы и прочая ботва никак , от слова вообще, не помогут поце 31 марта. Поверь. И не усугубляй, а то своими копипастами только вредишь кондитеру.
П.С. и да, Волкер в америках сидит звиздит, а я тут вижу что происходит на власни очи.
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Особенно заметно что ты тут судишь по проксе твоей и фразе "власни очи" буковки і на клаве не нашлось?
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эсперансы и прочая ботва / исконно-сермяжный русский дух-хамить и спамить. А также предвещать, блажить, предсказывать.
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це все гуд! ))))
але чи вистачить на це наступного 5 (п'ятирічного))) терміну Петру-ліксєєїчу?!
може знову прийдеться змінювати конституцію ?!
а може, як у *****), ведмедчука)))), на один 5-річний термін треба?
дипломати))) не мають інших підходів?
чи погано вчилися в універі?! ))))))))))
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Я писав і буду писати- що порошенко на самому ділі красиво бреше... томос- витратив нуль своїх грошей. безвіз- дякую- всі мої друзі у Європі на заробітках. в чому перемога- заробляння грошей на бюджеті? зроби зарплати такі як суддям волонтерам- тебе весь світ буде поважати, що ти врешті решт гундосиш! бить потрібно кацапню! а не до себе в свою партію тягнути.
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Коррупция и
брехня, благодаря однотуровой власти, стали символами Украины...


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В 2014 році , сьогоднішній виступ петі в ООН - був би дуже рішучим та потужним кроком.. А в 2019 році, наприкінці каденції та напередодні виборів з нікчемним петіним рейтингом - передвиборчий піар, розрахований виключно на українську аудиторію..
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Имитация противостояния с Москвой...
На этом хочет выехать на второй срок...
Больше не на чем...
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Пиши сразу что ты согласен с ордынцами.
Порошенко: Настав час позбавити РФ права вето в Радбезі ООН хоча б у питаннях російської агресії проти України - Цензор.НЕТ 4307
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Ща скаже; Це Порох забашляв шоб гундяєвський піп таке сказав.
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А Президенту Европейского Совета Туску?


19.02.19 10:11 Туск - Порошенко: Вам есть, чем гордиться. Ваша репутация во всех столицах Европы очень высока .

"Я также очень ценю вашу личную роль, господин Президент. У вас таже есть хорошие причины гордиться. Это не только мое личное мнение. Ваша репутация и репутация всей страны очень высока не только в Брюсселе, но и во всех столицах Европы. Вы заслужили такую ​​репутацию", - особо подчеркнул Президент Европейского Совета. Источник: https://censor.net.ua/n3112442
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стопудово
юля бы себе такого не позволила
а зелинский и подавно
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Nasha Canada 🇨🇦Наша Канада‏ @NashaCanada 11 ч.11 часов назад

Сначала их корчило от Майдана.
Потом их корчило от томаса.
Теперь их корчит от украинских выборов.
Потом их будет корчить от членства Украины в ЕС и НАТО.
А потом они издохнут.
В корчах.
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Вот и я о том, что за следующие пять лет кацапсин поредеет)))
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Они уже корчатся от ярости и злобы к Украине !!
Выступление Президента Порошенко на Генассамблеи ООН , было блестящим !! Респект!!
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Ще не чув. Був у себе на Майдані. Вшановували "Чміля", Віктора Чміленка.
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Цей твит менi лише нагадав панi Корчак,яка нiчого не робила на посадi,кроме як нараховувала собi премии в корчах совестi

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"лебедина пісня" діабетика - нехай , в ООН , хоч посміються з нього на останок ... Порошенко: Настав час позбавити РФ права вето в Радбезі ООН хоча б у питаннях російської агресії проти України - Цензор.НЕТ 9025
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Что Петро Алексеевич не знает, что если будут забирать право вето, то Раша на это решение наложит вето))))
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Не спорю. я так рубить бабло не могу, а вообще-то многими постувпками Порха, сейчас движет икстинкт власти, и отчасти самосохранения, ведь Юля его посадит сразу. А базары Пети, надо фильтровать. К примеру его зафва, что Янык вывез три миллиарда долларов наличкой, в контейнерах. Еу я понимаю, что "финансисты" с Цензора в это верят, по петя реально знает, что такое миллиарды долларов, что их обналичить в таком количестве, просто не реально, что "долг Януковича", это три бумажки-сертификата. ФРС отслеживает движение буквально каждого доллара, а снять и увезти три ляма наличкой. это полный бред. Петя это знает, но ляпнул. Это политическая игра. от и сейчас ляпнул, а лохторат: "ООО Петро Рашку из ООН викине, я за ного".
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так, однозначно, але для того, спочатку не треба купувати в кацапів паливо! Порошенко: Настав час позбавити РФ права вето в Радбезі ООН хоча б у питаннях російської агресії проти України - Цензор.НЕТ 3421 Порошенко: Настав час позбавити РФ права вето в Радбезі ООН хоча б у питаннях російської агресії проти України - Цензор.НЕТ 3421 Порошенко: Настав час позбавити РФ права вето в Радбезі ООН хоча б у питаннях російської агресії проти України - Цензор.НЕТ 3421
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Смело! Свежо! После пяти лет войны таки смелые предложения.)))
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"Возможно пришло время" - на п'ятому році війни? Прийшов час поміняти колаборанта, який грає в "піддавки" з росіянами з серпня 2014 року та знищує волю народа до перемоги над агресором - на українського президента - головнокомандуючого!
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Меркель пете в помошь....
Петя-долбодятел, ты хоть понимаешь....хотя он **** как раз понимает...тогда всем кто верит в эту уйню. Страну с вторым в мире ядерным потенциалом лишат права вето (читай голоса) в ООН из-за островка коррупции и нищеты под названием Украина...кто в это верит ? Неужели есть такие? Мы страна-поле, без промышленности, без населения, без власти...мы **** умираем как страна, а этот ***** чешет своим языком шо вентилятор.
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пете показали его правдивый рейтинг
начал гнать волну
будет вводить положение

и отменять выборы
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Да уж, вбрасывать невыполнимую херню перед выборами самое то.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: Пришло время лишить РФ права вето в Совбезе ООН хотя бы в вопросах российской агрессии против Украины
 
 
 
 
 
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