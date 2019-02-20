 Россия готовится к военному удару по Украине. Реальной является эскалация до уровня полномасштабной войны, - Порошенко в Генассамблее ООН

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава Украинского государства Петр Порошенко в ходе дебатов Генассамблее ООН "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины в среду в Нью-Йорке.
"Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой. Это не имеет ничего общего с обороной. Они предназначены для военного удара. К этому готовится Кремль. Поэтому дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны не является уже нереальной перспективой", - сказал П.Порошенко.
повод должен быть такой чтобы у них там истерия патриотическая началась
Таке питання, чому, а головне для кого тоді лунають такі заяви з високих трибун?
Більшість раніше сміялась над тими хто вважав росію агресором, потім ми отримали війну..
І цей конфлікт нікуди не зник і загроза не зменшилась.
Чи ті, які й тоді, і тепер, та й узагалі після кожної своєї нищівної перемоги, самовіддано переконують себе та оточуючих у тому, що амаглобитьіхуже?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=jPfip3Odn0s
Сьогодні о 18:16•Fixygen
Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур
Хромаев опровергает подлинность аудиозаписи разговора с президентом
Петром Порошенко, обнародованной креативным продюсером департамента
журналистских расследований телеканала "1+1", редактором телепрограммы
"Гроши" Александром Дубинским в своем блоге в Facebook.
"Я не могу подтвердить подлинность аудиофрагментов разговоров,
которые распространяют в последние дни в сети интернет. Высказывания,
отдельные слова, разные варианты разговоров, все очевидно вырвано из
контекста и открыто используется для политических манипуляций", -
написал он на своей странице в Facebook
Начнем с того, что "опровергаю" и "не могу подтвердить подлинность" это разные понятия.
Вдруг возникли "разные варианты разговоров", я слышал только один, а Вы?
Оказывается, что слова "вырваны из контекста" Из какого такого контекста?
Диалог целостный и логически последовательный, никаких вставок или перестановок я не заметил.
Обкакался Тимур по-полной, места лишится боится, вот и все объяснение.
коррупцией, если во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы
которого работают во вражеском государстве, который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает во время войны свои прибыли?
Имитация противостояния с Москвой...
На этом хочет выехать на второй срок...
Больше не на чем...