 Россия готовится к военному удару по Украине. Реальной является эскалация до уровня полномасштабной войны, - Порошенко в Генассамблее ООН

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава Украинского государства Петр Порошенко в ходе дебатов Генассамблее ООН "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины в среду в Нью-Йорке.

"Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой. Это не имеет ничего общего с обороной. Они предназначены для военного удара. К этому готовится Кремль. Поэтому дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны не является уже нереальной перспективой", - сказал П.Порошенко.

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