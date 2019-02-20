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 Политика Украины
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 Россия готовится к военному удару по Украине. Реальной является эскалация до уровня полномасштабной войны, - Порошенко в Генассамблее ООН

Дальнейшая эскалация агрессивных действий Российской Федерации в отношении Украины до уровня полномасштабной войны уже не является нереальной ввиду концентрации у украинской границы крупной группировки ВС РФ.

Как передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава Украинского государства Петр Порошенко  в ходе дебатов Генассамблее ООН "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины в среду в Нью-Йорке.

"Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой. Это не имеет ничего общего с обороной. Они предназначены для военного удара. К этому готовится Кремль. Поэтому дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны не является уже нереальной перспективой", - сказал П.Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вооруженная агрессия РФ унесла жизни 13 тыс. человек, - Порошенко выступает в Генассамблее ООН

Источник: https://censor.net.ua/n3112838
 
   
 Топ комментарии
 
Сорвать выборы - это голубая мечта мальдивского главнокомандующего. Для этого любые средства хороши.
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Для кацапії трупи - це нормальний витратний матеріал, як гальмівні колодки для водія.
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А хто його знає..
Більшість раніше сміялась над тими хто вважав росію агресором, потім ми отримали війну..
І цей конфлікт нікуди не зник і загроза не зменшилась.
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сумніваєшся в тому, що кацапсіни були готові до військового удару як три місяці тому, так і зараз? чи про це можна лише один раз говорити?
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угу - треба Україні , ще більше в них вугілля , нафти і газу закуповувати , так ?
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Главное, надо им 3 млд долларов Януковских отдать, тогда может не нападёт.
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Сорвать выборы - это голубая мечта мальдивского главнокомандующего. Для этого любые средства хороши.
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бред несёте уважаемый
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да шо нам бояться- имеем мову, томос, молитву, запись в конституции о вступлении в НАТО и ЕС!!!!!!
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Я ОЧЕНЬ не люблю Порошенко, но к угрозам со стороны кацапам нужно относиться серьёзно!
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Порошенко зараз на кожному кроці прикривається куйлом і агрессією мордора щоб залишитись при владі. І все ж таки добити Україну.
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добре , що народ України йому все одно не вірить ...
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Ты за народ Украины не расписывайся)))
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А Вы в каком подразделении служите? Или сидите в ********* или Лугандоне и *************?
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Тебя мразина кацапская спросить забыли. Сдохни уже тварь!
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Не полезет он в Украину,знает что трупов мокшанских будет немеряно.Больше вероятность что он Беларусь аннексирует
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Для кацапії трупи - це нормальний витратний матеріал, як гальмівні колодки для водія.
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Вообщем то да там цена жизни копейка,но нет обоснования сильного для такого мора пока,
повод должен быть такой чтобы у них там истерия патриотическая началась
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там кількість трупів засекречена,а мокшанцям пофіг скільки їх здохне-залив в горляку бояри і в потойбіччя. Росія готується до військового удару по Україні. Реальною є ескалація до рівня повномасштабної війни, - Порошенко в Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 9890
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Разве ранее когда либо мокшанская жизнь чего то стоила? Да эрэфии насрать сколько будет их трупов, бабы нарожают новых.
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Разве что китайские бабы, те могут...
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А кто их отличит, бурятские, китайские, чеченские...
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но для запугивания, пошатать престарелыми военными мышцами может
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Уже вряд ли, знают что санкции тогда введут более жесткие и не будет стоить овчина выделки
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ну так агресія РФ триває п'ятий рік і не припиняється. кацапи весь цей час готові і продовжують готуватися до більш активних військових дій, до окупації усього південного сходу при першій ліпшій зручній нагоді
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Агресія триває п'ятий рік, але паралельно з нею триває і торгівля, навіть більше... вона зростає! Та й візовий режим з ворогом ніхто навіть не думає вводити!

Таке питання, чому, а головне для кого тоді лунають такі заяви з високих трибун?
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Ну ничего, он сам Гениальный Архистратиг, справится...
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Пепе хлібом не годуй лише б до трибуни дорватись! Россия готовится к военному удару по Украине. Реальной является эскалация до уровня полномасштабной войны, - Порошенко в Генассамблее ООН - Цензор.НЕТ 7779
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нет российких на границе,нет погибших на Донбассе,?
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Есть! Но они могут пойти по всему фронту - Харьков, Сумы, Чернигов. Могут задействовать авицию и флот! А у нас погранцы могут только доллары брать!
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Покажите зал ... для того чтобы выступить перед креслами , врядли стоило выкидывать кучу бюджетных денег на этот вояж
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конечно проще в инстагрраме пару фразок записать и моргнуть
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вы всё про ЗЕ ...а пустой зал говорит о том , что Ваше Пе уже никому ни тут , ни там не интересно.
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такой большой зал , такая высокая трибуна , а ушей для развешивания лапши нет , не пришли , вот незадача ... вы там хорошо продумайте как такую явку обьяснить , а то не понятно как такой интересный оратор остался без слушателей
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Звісно маючи плацдарми з сходу, півдня, півночі і коли менш чисельний противник просрав час не створив того що зветься "зброєю стримування" щоб не нервувати "партнерів". Чому б і невдарити. Кацапйо полізе.
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Петро Алексеевич, на выборы хоть вернешся?
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А признать что твой мирный план не сработал,политический путь в ж.пу,слобо.5 лет всем морочил.
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чому не спрацював? як далеко пройшли кацапсіни після підписання Мінських угод? максимум - захопили Дебальцеве. А ось те, що кацапи не виконують своїх обов'язків по Мінській угоді - лише зайва підстава для збереження санкцій та введення нових, які поступово руйнують економіку ********** та не дають повноцінно розвиватися їхньому впк
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мда, наверно надо сухопутные воиска приглосить, на подобие военных короблей (Одесса)
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А хто його знає..
Більшість раніше сміялась над тими хто вважав росію агресором, потім ми отримали війну..
І цей конфлікт нікуди не зник і загроза не зменшилась.
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Предположим это правда чисто гипотетически, зачем воровать вертолетную площадку?
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Це яка більшість - тих, для кого усівониоднакові?
Чи ті, які й тоді, і тепер, та й узагалі після кожної своєї нищівної перемоги, самовіддано переконують себе та оточуючих у тому, що амаглобитьіхуже?
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Мастер разговорного жанра, а нужен человек дела, сказал сделал.
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Я совсем запутался ,Петр Алексеевич вчера сказал о тактической победе над Москвой.Так какая теперь война ,я уже приготовился к парадам в Москве и Севастополе. Но если Петр Алексеевич сказал война ,буду готовиться к войне,Предлагаю ввести военное положение ,Чтобы даже один тур не нужен был, ведь мы и так знаем кто у нас лучший президент.Апачей накупим.
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Твой кремлёвский Фюрер тоже говорил что в Крым не пойдёт,а потом за беременными женщинами с колясками пришёл и мост с Краснодарского края подтянул,чтобы ватникам драпать назад было удобно
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Истерика. Что, рейтинг уже меньше 8%?
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А зачем тогда склады подрывал? Чтобы путину легче было нападать?
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А шо было в складах, кто знает? Боеприпасы или копеечный аммонал с китайскими петардами?
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всі знають - ********** були ... а тепер їх нема - ******* дорога розчищена
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вот реальные машины, много в создание вложили эстонцы - это не срускии чудо, который куверкался на коментатора.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=jPfip3Odn0s
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Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку не подтверждает подлинность записи разговора с Порошенко
Сьогодні о 18:16•Fixygen
Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур

Хромаев опровергает подлинность аудиозаписи разговора с президентом

Петром Порошенко, обнародованной креативным продюсером департамента

журналистских расследований телеканала "1+1", редактором телепрограммы

"Гроши" Александром Дубинским в своем блоге в Facebook.

"Я не могу подтвердить подлинность аудиофрагментов разговоров,

которые распространяют в последние дни в сети интернет. Высказывания,

отдельные слова, разные варианты разговоров, все очевидно вырвано из

контекста и открыто используется для политических манипуляций", -

написал он на своей странице в Facebook
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Вам самой не смешно это читать?
Начнем с того, что "опровергаю" и "не могу подтвердить подлинность" это разные понятия.
Вдруг возникли "разные варианты разговоров", я слышал только один, а Вы?
Оказывается, что слова "вырваны из контекста" Росія готується до військового удару по Україні. Реальною є ескалація до рівня повномасштабної війни, - Порошенко в Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 6487 Из какого такого контекста?
Диалог целостный и логически последовательный, никаких вставок или перестановок я не заметил.
Обкакался Тимур по-полной, места лишится боится, вот и все объяснение. Росія готується до військового удару по Україні. Реальною є ескалація до рівня повномасштабної війни, - Порошенко в Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 4459
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Порошенко не позорься.Даже твои сторонки знают что раша на словах вяликая а на деле пшик.Какая война ?))Не смеши народ
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Как может верить человек в здравом уме и твердой памяти разговорам на государственном уровне о якобы борьбе с
коррупцией, если во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы
которого работают во вражеском государстве, который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает во время войны свои прибыли?
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Що Рашка нападе - це 100%. І гарантовано нападе, якщо Шпигун буде програвати вибори. Але віддати Шпигуну владу - це ще гірший варіант. Так хоч побрикаємось, а Шпигун всіх здасть, як він це зробив під Іловайськом. Тож готуймось до самого найгіршого, а краще - само прийде.
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Кацап полізе, і коли в Україні рватимуть снаряди в тилу в кацапа буде мир і спокій. Оборонка працюватиме, кацапята ходитимуть до школи, в кремлі грати вальс Баха і всі разом оратимуть "мачі х"хлов". Бо вдарити в тил Україні, завдяки мудрій політиці просто нічим.
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чоколятні, нагадайте скільки було кацапів на кордонах України в 2014 році?
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Если хочешь мира -готовься к войне .Украине срочно нужно восстановить свой ядерный потенциал .Подготовить все атомные электростанции к взрыву .Это война не на жизнь ,а на смерть .Если взорвать все атомные электростанции ,то не будет ни Северного потока -2 ,ни фрау Меркель ,которая хочет много денег ,ни москвы , ни сибири .
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Это факт, много чего не будет... и твоя жизнь, дружище, тоже изменится кардинально и не в лучшую сторону
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Да она у всех изменится, Чернобыль подтвердит
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Після першого туру виборів п'ята колона і корисні ідіоти почнуть безлад з метою знищення української державності і на територію України вдереться путінська озброєнна до зубів зграя. Ворожі плани нам добре відомі і допомогти зірвати їх обов'язок кожного порядного українця.
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Имитация противостояния с Москвой...
На этом хочет выехать на второй срок...
Больше не на чем...
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Тихо -- нераскачивайте лодку АТО ***** нападет Росія готується до військового удару по Україні. Реальною є ескалація до рівня повномасштабної війни, - Порошенко в Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 7575
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наша песня хороша, начинай сначала, Томос тур закончился, пугалка продолжается, как же барыга боится потерять власть, а за ней и свободу
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Для всех людей война - горе, а для Пэти - спасение и бабло.......
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готовится...но самое опасное время,думаю,настанет перед пуском сп-2.когда он будет готов процентов на 99
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А вы,рошенки, воруйте меньше и у украинского народа появится острое желание защищать свою Родину. Сталин разложил народ репрессиями, а вы разлагаее своим воровством.
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А тоже не люблю Пороха, но в 2014 году тоже никто не верил.
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А кто нибудь полную трансляцию смотрел? Он вообще в ходе выступления, кроме России, говорил о чем нибудь?
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Судя по отважным заявлениям Климкина, призвавшего разговаривать с Россией с позиции силы, она должна успеть напасть до выборОв.
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А если мы не успеем? 🤔
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ВыборА могут состояццо не в вашу пользу.
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Вот жеж черт, вечно мы...
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Наступ відбудеться як налаштуєтся погода.Техніка по багнюці не піде.Тому або друга половина квітня, або початок березня, поки є ще твердий наст...або в інший час.
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опять штото придумали с пют ыном, мало тебе нарисовали "рейтингов" в 18%?? опять вермишель а-ля "или я или пуден"??
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Пепа не ссы , на Марбелью ху ло нападать не будет !
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Да , 31 марта 2019 г Россия нанесёт удар, если гарант коррупции пролетит на выборах.
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Знову почалась стара мантра сидіть-тихо-бо-Путін-нападе
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Не знаю,хто тут пише,чи свої придурки,чи найняті,чи прихована,замаскована кацапня,але у людей з хоч краплею мозку хотілося б спитати,а чи дарма кацапська пропаганда працює на повну потужність вже що найменше років з 10?До чого вони готують своє гарматне м,ясо? І воно наразі вже готове на 100%! І ні дочого тут ні порошенки,ні тимощенки, ні хто небудь інший.Їх в Україні не буде при перших же бомбардуваннях українських міст. Країні вцілому треба готуватись до найгіршого сценарію. І це треба було починати робити ще вчора.Не патякати язиками направо і наліво.Не розкрадати країну,а мовчки тяжко працювати над гуртуванням суспільства і реальної підготовки всього населення до ворожого нападу.Хворого на голову ***** не зупинять ніякі санкції.Він готовий втопити в крові увесь світ.Невже це не очевидно? Україна-це болючий мозоль,гучний ляпас по його самолюбству.Поки він дихає,він денно і нічно буде жовчу захлинатись від того,що Україна і українці існують.Нам треба вижити і вистояти і це саме зараз є питанням номер 1.А з ким нам до цього готуватись?Чи готовий хоч хтось з кандидатів на порятунок і захист країни, на самопожертву заради неї і людей?Крім хапуг,пустобріхів,і відвертих дурнів-не бачу ні одного! Так навіщо нам той цирк з виборами?Кого ми вибираємо і навіщо?...Є такий вислів: "Боже,врятуй Україну!",але мені здається,що окрім самих українців її ніхто не врятує!
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Тупой то, кто не объявил военное положение в стране в 2014 году, а продолжал лепить рошенки в Липецке.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия готовится к военному удару по Украине. Реальной является эскалация до уровня полномасштабной войны, - Порошенко в Генассамблее ООН
 
 
 
 
 
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