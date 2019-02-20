 На Донбассе российские вооруженные формирования имеют 496 танков, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Порошенко.

На Донбасі російські збройні формування мають 496 танків. Для вашої інформації: ця кількість є більшою, ніж у Німеччини чи Франції, Іспанії чи Італії. Саме Україна стримує цю російську силу - силу, яка налічує 938 броньованих бойових машин, 128 РСЗВ, 776 артилерійських систем. — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 лютого 2019 р.

"На Донбассе российские вооруженные формирования имеют 496 танков. Для вашей информации: это больше, чем в Германии или Франции, Испании или Италии. Именно Украина сдерживает эту русскую силу - силу, которая насчитывает 938 бронированных боевых машин, 128 РСЗО, 776 артиллерийских систем", - отметил Президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вооруженная агрессия РФ унесла жизни 13 тыс. человек, - Порошенко выступает в Генассамблее ООН