 На Донбассе российские вооруженные формирования имеют 496 танков, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Порошенко.
На Донбасі російські збройні формування мають 496 танків. Для вашої інформації: ця кількість є більшою, ніж у Німеччини чи Франції, Іспанії чи Італії. Саме Україна стримує цю російську силу - силу, яка налічує 938 броньованих бойових машин, 128 РСЗВ, 776 артилерійських систем.— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 лютого 2019 р.
"На Донбассе российские вооруженные формирования имеют 496 танков. Для вашей информации: это больше, чем в Германии или Франции, Испании или Италии. Именно Украина сдерживает эту русскую силу - силу, которая насчитывает 938 бронированных боевых машин, 128 РСЗО, 776 артиллерийских систем", - отметил Президент.
не могу даже представить,сколько отроет китайское ополчение в Забайкалье и на Дальнем Востоке..
Хотя нет. Склады взрываются.
У нас...
Буду вдячна.
- А с чего мне врать, дружище?
Рассуди - какой расчет?
- Но, зачем же сразу - тыща?
- Хорошо. Пускай пятьсот.
- Ну, пятьсот. Скажи по чести,
Не пугай, как старых баб.
- Ладно. Что там триста, двести -
Повстречай один хотя б ..."
Не беги в кусты да в хлеб.
Танк, он с виду грозен очень,
А на делеглух и слеп.
- То-то слеп! Лежишь в канаве,
А на сердце маета:
Вдруг как сослепу раздавит?
Ведь не видит ни черта!