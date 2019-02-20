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Все про:война (3306) Порошенко (16383) Донбасс (17990)

 На Донбассе российские вооруженные формирования имеют 496 танков, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что российские вооруженные формирования имеют 496 танков на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Порошенко.

"На Донбассе российские вооруженные формирования имеют 496 танков. Для вашей информации: это больше, чем в Германии или Франции, Испании или Италии. Именно Украина сдерживает эту русскую силу - силу, которая насчитывает 938 бронированных боевых машин, 128 РСЗО, 776 артиллерийских систем", - отметил Президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вооруженная агрессия РФ унесла жизни 13 тыс. человек, - Порошенко выступает в Генассамблее ООН

Источник: https://censor.net.ua/n3112835
 
   
 Топ комментарии
 
Чудова доповідь нашого Президента. Він Великий Політик і Великий Дипломат
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Це мабуть лише ті, що ОБСЄ офіційно в місцях відведення нарахувала. А скільки ще в шахтах не відкопали, мабуть лише Шойгу відомо.
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у великих політиків і сраколизи величезні! На Донбассе российские вооруженные формирования имеют 496 танков, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1610
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Совет форумчанПравила форума
 
Це хто тобі їх порахував клічко? Повірь що більше їх там
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Це мабуть лише ті, що ОБСЄ офіційно в місцях відведення нарахувала. А скільки ще в шахтах не відкопали, мабуть лише Шойгу відомо.
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дык,шахты,однако..
не могу даже представить,сколько отроет китайское ополчение в Забайкалье и на Дальнем Востоке..
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Чудова доповідь нашого Президента. Він Великий Політик і Великий Дипломат
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у великих політиків і сраколизи величезні! На Донбассе российские вооруженные формирования имеют 496 танков, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1610
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Я то думаю, чого в путана така срака, пардон, морда, вилизана і підпухла?
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на вашому місці я б так би не говорив. коли буде суд над порошенко, то ТОРНАДІВЦІ його будуть його оберігати від людського гніву
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Шо опять?
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Сколько взорвано за время войны на территории врага ж.д путей, мостов, складов?
Хотя нет. Склады взрываются.
У нас...
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покажите зал ... для того чтобы выступить перед креслами , врядли стоило выкидывать кучу бюджетных денег на этот вояж
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Кому нужно тот услышал, тебя не спросили...
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Щкода тих Джавелинів , дорогі ж зараза...
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Не дорогі - один джавелін = три жарених бурята. А хто бурятів рахує?
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Може хтось має посилання на онлайн?
Буду вдячна.
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"- Тыща танков? Ну, брат, врешь.

- А с чего мне врать, дружище?
Рассуди - какой расчет?
- Но, зачем же сразу - тыща?
- Хорошо. Пускай пятьсот.
- Ну, пятьсот. Скажи по чести,
Не пугай, как старых баб.
- Ладно. Что там триста, двести -
Повстречай один хотя б ..."
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- Что ж, в газетке лозунг точен:
Не беги в кусты да в хлеб.
Танк, он с виду грозен очень,
А на делеглух и слеп.
- То-то слеп! Лежишь в канаве,
А на сердце маета:
Вдруг как сослепу раздавит?
Ведь не видит ни черта!
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Хоть кто-то слышал про "Василия Тёркина"...
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Путлєр забирає танки, бо Джавеліни звели їх роль нанівець.
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Глас вопиющего в пустыне... пока руское быдло не начнет снова насиловать немок прямо в Берлине, меркельша так и будет отсасывать через "северный поток 2".
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на начало лета по данным министерства обороны Германии на вооружении Бундесвера находилось 224 танка Leopard 2, из которых в состоянии боеготовности пребывало 105.
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про авиацию я вообще не говорю. Там так мрачно, шо вы не поверите ((
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Донбассе российские вооруженные формирования имеют 496 танков, - Порошенко
 
 
 
 
 
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