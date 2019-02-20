EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
  1004  22
Все про:война (3306) ООН (2717) Порошенко (16383) Донбасс (17990)

 Вооруженная агрессия РФ унесла жизни 13 тыс. человек, - Порошенко выступает в Генассамблее ООН

Президент Украины Петр Порошенко начал выступление на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Порошенко.

Во время выступления Президент подчеркнул, что сегодня "пятая годовщина с начала иностранной вооруженной агрессии против Украины".

"В течение пяти лет народ Украины живет в условиях длительного в современной истории Европы горячего конфликта. Россия начала войну против своего соседа, которого называет "братским" и не демонстрирует никакого намерения останавливаться", - сказал Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко наградил за мужество и заслуги участников Революции достоинства, волонтеров и общественных деятелей

Он напомнил, что "сначала РФ захватила Крым, а затем превратила Донбасс в поле боя, а дальше распространила свою агрессию на Азовское и Черное моря и Керченский пролив".

"Вооруженная агрессия РФ унесла жизни 13 тыс. человек и более 28 тыс. человек получили ранения. И эта цифра включает также 298 пассажиров рейса МН17, который был сбит в июля 2014 года российскими военными из ракетной системы БУК", - заявил Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала суток террористы 4 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применяя 120- и 82-мм минометы, СПГ и пулеметы, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3112831
 
   
 Топ комментарии
 
Одни выступают в генасамблеях, а другие в цирке и на подтанцовке. Вооруженная агрессия РФ унесла жизни 13 тыс. человек, - Порошенко выступает в Генассамблее ООН - Цензор.НЕТ 7302
 показать весь комментарий
 
Она ток по туалетам. Бо по своей воле никто не горит желанием с ней говорить. Вооруженная агрессия РФ унесла жизни 13 тыс. человек, - Порошенко выступает в Генассамблее ООН - Цензор.НЕТ 9074
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Одни выступают в генасамблеях, а другие в цирке и на подтанцовке.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Через пару місяців інший буде виступати на генасамблеях, а хтось - писати явку з повинною
 показать весь комментарий
 
 
Она ток по туалетам. Бо по своей воле никто не горит желанием с ней говорить. Вооруженная агрессия РФ унесла жизни 13 тыс. человек, - Порошенко выступает в Генассамблее ООН - Цензор.НЕТ 9074
 показать весь комментарий
 
 
та з 44 кандидатів як мінімум 30 - ВОНИ!
 показать весь комментарий
 
Очень сомневаюсь, что кого-то из этих "кого-то" за пределами хацапетовки захотят видеть.
 показать весь комментарий
 
 
Можливо й так, але є дипломатичний протокол. Зека ж зустрічали з почесною вартою в свій час.
 показать весь комментарий
 
бюджетников туда проблематично завести ...сотрудники Украинского посольства были пойманы на выходе ...теперь сидят , слушают
 показать весь комментарий
 
 
обломки управляемых снарядов производства РФ устроят?
 показать весь комментарий
 
Так воно і є, але ж Потрошенко злиднями та бідністю, забрав набагато більше життів.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВооруженная агрессия РФ унесла жизни 13 тыс. человек, - Порошенко выступает в Генассамблее ООН
 
 
 
 
 
 вверх