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 ЕС продлил запрет на поставки оружия в Беларусь

Евросоюз продлил еще на год эмбарго на поставки оружия Беларуси. Запрет действует с 2011 года и не предусматривает исключений.

Единственное послабление было сделано для биатлонных винтовок и другого оружия, использующегося в спорте. Этого послабления удалось добиться благодаря Венгрии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на радио "Свободная Европа".

В этом году Венгрия сначала хотела связать продление эмбарго со скорейшим принятием приоритетов партнерства с Беларусью - документом ЕС, который определяет будущие отношения блока с Минском в таких сферах, как межчеловеческие контакты, экологические вопросы, экономическое сотрудничество и права человека, о чем ведутся переговоры в течение двух лет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Беларусь ожидают война и аннексия, - экс-генсек НАТО Расмуссен

Документ "Приоритеты партнерства" был близок к подписанию в 2018 году, но Литва настаивала на включении нескольких гарантий по Островецкой атомной электростанции, которая строится с российской помощью в Беларуси всего в 50 км от литовской столицы Вильнюса.

"Под давлением 27 стран-членов ЕС ранее в феврале Будапешт отказался от требования связать эти два вопроса, но существовала договоренность, что Беларусь примет то, что источники называют "событием высокого уровня", в рамках Восточного партнерства в октябре", - сказано в материале.

Также на Цензор.НЕТ: Посол и профессор Василенко предлагает продлить "Стену Яценюка" вдоль Беларуси

Источник: https://censor.net.ua/n3112830
 
 
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Каму лука бацька, таму ***** - дзяздька. Сумуй.
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Вот она, помощь в оружии. Говорят, реформами отбивайтесь, или сами под танки ложитесь.
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А на що Біларусі зброя??? Проти кого вона воювати буде?
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Да вот народ озаботился, что вдруг Путин как бы почему-то решил напасть.
Правда, зачем это Путину, вообще непонятно, но Европа уже в панике.
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І хтось справді вірить що в разі чогось біларуси будуть стріляти у своіх старших братів!???))
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Ну так народ с майдана и не только в это верит. ЄС продовжив заборону на поставки зброї до Білорусі - Цензор.НЕТ 8076
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Да вроде у Батьки и так стволов по пять штук на взрослое население. Он, в отличие от России и Украины, оружие на распил не пускал.
А снарядами для Града Батька и сам Украину снабжает. Не бесплатно, конечно, но на то он и Батька. ЄС продовжив заборону на поставки зброї до Білорусі - Цензор.НЕТ 8503
Оптика, коллиматоры тоже в Беларуси на мировом уровне, особенно для военных.
Он что, ещё что-то закупать собирался?
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Ну так правильно.
А вдруг раша захочет Беларусь анексировать?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕС продлил запрет на поставки оружия в Беларусь
 
 
 
 
 
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