 ЕС продлил запрет на поставки оружия в Беларусь

Единственное послабление было сделано для биатлонных винтовок и другого оружия, использующегося в спорте. Этого послабления удалось добиться благодаря Венгрии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на радио "Свободная Европа".

В этом году Венгрия сначала хотела связать продление эмбарго со скорейшим принятием приоритетов партнерства с Беларусью - документом ЕС, который определяет будущие отношения блока с Минском в таких сферах, как межчеловеческие контакты, экологические вопросы, экономическое сотрудничество и права человека, о чем ведутся переговоры в течение двух лет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Беларусь ожидают война и аннексия, - экс-генсек НАТО Расмуссен

Документ "Приоритеты партнерства" был близок к подписанию в 2018 году, но Литва настаивала на включении нескольких гарантий по Островецкой атомной электростанции, которая строится с российской помощью в Беларуси всего в 50 км от литовской столицы Вильнюса.

"Под давлением 27 стран-членов ЕС ранее в феврале Будапешт отказался от требования связать эти два вопроса, но существовала договоренность, что Беларусь примет то, что источники называют "событием высокого уровня", в рамках Восточного партнерства в октябре", - сказано в материале.

Также на Цензор.НЕТ: Посол и профессор Василенко предлагает продлить "Стену Яценюка" вдоль Беларуси