 Порошенко наградил своего спичрайтера Медведева Крестом Ивана Мазепы

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента №39/2019.

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Согласно тексту указа, "за гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, выявленные во время Революции достоинства, плодотворную общественную и волонтерскую деятельность" орденом "За мужество" III степени награждены 13 участников Революции достоинства из разных регионов Украины, из них двое – Дмитрий Гончаренко и Николай Марков – посмертно.

В числе награжденных оказался спичрайтер и внештатный советник главы государства Олег Медведев. Его отметили знаком отличия президента Украины – Крестом Ивана Мазепы.

Государственная награда Крест Ивана Мазепы основана указом третьего президента Украины Виктора Ющенко 26 марта 2009 года. Она вручается за значительный вклад в возрождение национального культурно-художественного, духовного, архитектурного, военно-исторического наследия, заслуги в государствообразующей, дипломатической, гуманистической, научной, просветительской и благотворительной деятельности.