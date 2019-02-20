 Порошенко наградил своего спичрайтера Медведева Крестом Ивана Мазепы

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента №39/2019.
Согласно тексту указа, "за гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, выявленные во время Революции достоинства, плодотворную общественную и волонтерскую деятельность" орденом "За мужество" III степени награждены 13 участников Революции достоинства из разных регионов Украины, из них двое – Дмитрий Гончаренко и Николай Марков – посмертно.
В числе награжденных оказался спичрайтер и внештатный советник главы государства Олег Медведев. Его отметили знаком отличия президента Украины – Крестом Ивана Мазепы.
Государственная награда Крест Ивана Мазепы основана указом третьего президента Украины Виктора Ющенко 26 марта 2009 года. Она вручается за значительный вклад в возрождение национального культурно-художественного, духовного, архитектурного, военно-исторического наследия, заслуги в государствообразующей, дипломатической, гуманистической, научной, просветительской и благотворительной деятельности.
Вероятно 90% придется отменить...
В своё время Юльку пиарил, теперь переобулся. Работа такая. Ничего личного. Достойный "вкладчик в наследие".
А у лахтинцев при упоминии Мазепьі, потеря речи и корчи.
непогано написано, напевно, цим мєдвєдєвим.
практично до недавнього часу на міжнародному рівні всі без виключення керівники держав, взагалі з листочка промови читали! БО на міжнародному рівні кожне невірне слово може повернути історію. Наприклад ВЯЛИКИЙ СЦАР ВСЕЯ РУССИ ХУ№№ЛО сказав що америкі підхрюкують...Подібне висловлення в кабакі норма, з вуст державного діяча - недопустиме! Навіть в сторону керівництва ворожої країни!
В 2003-2005 гг. - пиар-консультантом и советник-консультантом лидера блока «Наша Украина» Виктора Ющенко.
В 2005-2006 гг. руководил департаментом пиар-технологий избирательного штаба Блока Юлии Тимошенко.
До 2007 года был шеф-редактором интернет-проекта «Обозреватель».Также был советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и депутатом Киевсовета от блока БЮТ.
В 2014 году Медведев уже работал в штабе Петра Порошенко.
Петя - вот лучший образец воровитого торгаша, который дорвался до президентского кресла.
Ловко разбіраітєсь!
(шутка)
у нього є консультанти, переговорники, спічрайтери, охоронці, секретарі, водії..
справа президента тільки оголошувати те, що йому підказує суфлер..
я думаю, що з такою роботою Зеленській впорається краще за старого *****