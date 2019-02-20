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 Политика Украины
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Все про:награда (1134) Порошенко (16383)

 Порошенко наградил своего спичрайтера Медведева Крестом Ивана Мазепы

Президент Петр Порошенко наградил своего внештатного советника и спичрайтера Олега Медведева Крестом Ивана Мазепы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента №39/2019.

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Согласно тексту указа, "за гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, выявленные во время Революции достоинства, плодотворную общественную и волонтерскую деятельность" орденом "За мужество" III степени награждены 13 участников Революции достоинства из разных регионов Украины, из них двое – Дмитрий Гончаренко и Николай Марков – посмертно.

В числе награжденных оказался спичрайтер и внештатный советник главы государства Олег Медведев. Его отметили знаком отличия президента Украины – Крестом Ивана Мазепы.

Государственная награда Крест Ивана Мазепы основана указом третьего президента Украины Виктора Ющенко 26 марта 2009 года. Она вручается за значительный вклад в возрождение национального культурно-художественного, духовного, архитектурного, военно-исторического наследия, заслуги в государствообразующей, дипломатической, гуманистической, научной, просветительской и благотворительной деятельности.

Источник: https://censor.net.ua/n3112826
 
   
 Топ комментарии
 
когда Пэтя уйдет нужно будет создать комиссию по всем этим награждениям...
Вероятно 90% придется отменить...
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так вот кто весь бред для Пепе пишет! Порошенко наградил своего спичрайтера Медведева Крестом Ивана Мазепы - Цензор.НЕТ 9020
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как и после первых так называемых пэрзыдентов и власть придержащих мудаков))включая премьеров,паркетных хенералов и херпрокуворов и дальше по списку))
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когда Пэтя уйдет нужно будет создать комиссию по всем этим награждениям...
Вероятно 90% придется отменить...
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как и после первых так называемых пэрзыдентов и власть придержащих мудаков))включая премьеров,паркетных хенералов и херпрокуворов и дальше по списку))
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Вероятно 99% награжденных придется посадить
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В благодарственном слове Олежка обещал быть верен боссу, как Мазепа Петру.
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Так він ніби і Юлі обіцяв... Продажна людина...
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Там еще Уколов тесть, такая же гадость.
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Странное дело - но все они выходцы из Батькивщины. Нашли более высокооплачиваемую работу.
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Ага. Все люди разные, но вышли из одного места.
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Особенно последний тезис понравился - о деятельном участии члена ПР и депутата Порошенко в Мариинском парке во время Майдана. Это уже дно так дно.
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наверно хорошо подмахивает за пятром ляксеичем после того как хозяин в очередной раз обделается?!?так ему орден надо "профессиональный лизоблюд" !!
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Тепер лише лишається сподіватися що коли до влади прийде наша Юлія Володимирівна, вона всім нам- тим хто не шкодуючи сил і здоров'я, по дві-три доби без сну писав коменти в її підтримку дасть звання Героя України!
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Цей тип колись був (2007-08) радником прем'єра України Ю.Тимошенко. До нагород "дослужився" в БПП. Принциповіть - головне в Українській політиці.
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Это как же нужно попу лизать сладенькому чтоб получить орден за тексты патриотических речей Пети с трибун.
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Общественная деятельность. Вице-президент Украинской лиги по связям с общественностью (с 2004 года).

В своё время Юльку пиарил, теперь переобулся. Работа такая. Ничего личного. Достойный "вкладчик в наследие".
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И сразу дружньіе вскукареки вьіводка петушария...
А у лахтинцев при упоминии Мазепьі, потеря речи и корчи.

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Чаплин учавствует в операции "прикрытие", поскольку у Лолиты очень плохо с рейтингами! Порошенко нагородив свого спічрайтера Медведєва Хрестом Івана Мазепи - Цензор.НЕТ 9454
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послухала виступ президента на засіданні генасамблеї..
непогано написано, напевно, цим мєдвєдєвим.
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Взагалі-то розумний та адекватний президент має свої думки висловлювати, а не чужі.
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У всіх президентів і правителів, всіх часів народів були спеціальні люди, звались радники і писарі які писали промову для правителя продиктовану радником і погоджену з самим правителем.
практично до недавнього часу на міжнародному рівні всі без виключення керівники держав, взагалі з листочка промови читали! БО на міжнародному рівні кожне невірне слово може повернути історію. Наприклад ВЯЛИКИЙ СЦАР ВСЕЯ РУССИ ХУ№№ЛО сказав що америкі підхрюкують...Подібне висловлення в кабакі норма, з вуст державного діяча - недопустиме! Навіть в сторону керівництва ворожої країни!
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После того как Кобалев получил высший церковный орден я уже ничему не удивляюсь.
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вишь олежка, как ты вовремя от юльки свалил..теперь как и охендовский, с медалькой бегать будешь...
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Це вже ДНО чи до виборів ще щось гірше буде...
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У м. Новогродівка Донецької області на громадського активіста накинулися прихильники Порошенка, котрим в адміністративному приміщенні роздавали по 500 гривень.Про це пише ОПОРА. Гроші роздавали просто у приміщенні територіального центру соціального обслуговування.
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В 2001-2003 гг. был пиар-директором партии Михаила Бродского «Яблоко».

В 2003-2005 гг. - пиар-консультантом и советник-консультантом лидера блока «Наша Украина» Виктора Ющенко.

В 2005-2006 гг. руководил департаментом пиар-технологий избирательного штаба Блока Юлии Тимошенко.

До 2007 года был шеф-редактором интернет-проекта «Обозреватель».Также был советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и депутатом Киевсовета от блока БЮТ.

В 2014 году Медведев уже работал в штабе Петра Порошенко.
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Оказывается, Янукович с его реформами, межигорьем и наградами всем подряд был еще тем лохом... да он и сам в этом недавно признался.
Петя - вот лучший образец воровитого торгаша, который дорвался до президентского кресла.
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Лизал Юле , теперь лижет Пепе , скоро будет лизать Зеленому ! А так хороший политтехнолог .
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Та ви два спіціаліста-вафліста-кунілінгіста!
Ловко разбіраітєсь!
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У интернет войнов поддерживающих Петра Алексеевича появился реальный шанс ,получить орден.Скорее всего орден будет имени святого дивана .
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Балабол ,пустозвон ,тунеядец ,приспособленец ,которому по барабану кому продаваться .
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Фото из семейного альбома Медведевых
(шутка)
Порошенко нагородив свого спічрайтера Медведєва Хрестом Івана Мазепи - Цензор.НЕТ 9761
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Так создается патриотическая лапша.))) Перл "зрада" тоже от этой компашки.
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Меня терзают смутные сомнения :медведеву медальон у ху@ лозунги предвыборные
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так Медведєв вчився у мацкві у інституті міжнародних відносин, самі знаєте, які "прості смертні" там вчилися, та всі 90-ті роки терся у рашці, а потім у 2003 році раптом стрибнув у помічники Юща. Ну патріот, нє? тільки невідомо чий. А от що його нагородили разом з Героями Небесної Сотні та у день загибелі багатьох з них - то цинізм.
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президент сам майже нічого не робить..
у нього є консультанти, переговорники, спічрайтери, охоронці, секретарі, водії..

справа президента тільки оголошувати те, що йому підказує суфлер..

я думаю, що з такою роботою Зеленській впорається краще за старого *****
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Ви думаєте, що Зеленський сам свої монологи у сценках придумує?
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Сколько ж блин их развелось ,этих балаболов ,пустозвонов ,бесполезных для страны ,присосавшихся к любому олигарху ,лишь бы бабло платили и не работать .
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Так бєня заборонив блазню навіть інтерв'ю давати після зустрічі з послами.
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Начинаю до конца понимать почему наши деды прошедшие 2 мировую Никогда не ходили на парады
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Орден Мазепи какому-то ******** Порошенко нагородив свого спічрайтера Медведєва Хрестом Івана Мазепи - Цензор.НЕТ 8385. Почитайте Богдана Лепкого . Полтава.. через что прошли украинцы с шведами в борьбе с игилом 18 столетия
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Это хорошо, на крест тратиться уже не придется.
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Предлагаю дать єтому деятелю еще один орден с закруткой на спине.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко наградил своего спичрайтера Медведева Крестом Ивана Мазепы
 
 
 
 
 
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