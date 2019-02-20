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Все про:взятка (4375) пограничники (1164) СБУ (13241) Харьковщина (1278)

 Пограничник на Харьковщине попался на взятке 800 долл. за содействие контрабанде в РФ, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в получении взятки военнослужащего Харьковского пограничного отряда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что инспектор отдела пограничной службы требовал у жителя Харьковщины 800 долларов за непринятие мер правового реагирования при переправке через границу Украины на территорию РФ подакцизных товаров вне погранично-таможенного контроля.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли часть денег, полученных от противоправной деятельности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничник Харьковского погранотряда задержан при получении взятки в 5 тысяч грн, - СБУ. ФОТО

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины пограничнику объявлено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и подготовки ходатайства об отстранении от должности. 

Источник: https://censor.net.ua/n3112825
 
   
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всего 800 баксов на лапу давали?... Пограничник на Харьковщине попался на взятке 800 долл. за содействие контрабанде в РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 3137 как же низко кацапы нас ценят...
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Чiткий Кур'єр‏ @UKuryer

- ЄС закрив проект з модернізації кордону України через корупцію https://www.pravda.com.ua/news/2018/02/20/7172250/ … - Той випадок коли по обіцяють #перемога , а виходить як завжди.
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Та годі вже брехати дуркувати Прикордонника на Харківщині впіймали на хабарі 800 дол. за сприяння контрабанді в РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 2946 не УКРАЇНА винна в фактичному САБОТАЖІ модернізації пунктів пропуску і не "карупція" а целяспрямоване гальмування МІСЦЕВИМИ ЗЛОДЮЖКАМИ процесса модернізації. і ті злодюжки не тільки українці а йполяки-словаки=хабарники.
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Не Україна, але Порошенко та його хенерали, а також СБУ, яке контролює контрабанду.
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Ні, це діти Цигикала вірного слуги Пороха у стані Авакова. Порох просить кеш на вибори збільшити.
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гнід крімінальних душать а вони скавчать.. Прикордонника на Харківщині впіймали на хабарі 800 дол. за сприяння контрабанді в РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 9544
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Мошек, мелких мошек душат криминальные гниды.
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Без СБУ решил товар контрабасить, получай.
Предприниматель! Контрабандист! Коррупционер! Делись с СБУ! Честно докладывай о своих темах, не крысятничай, а плати с дохода 70 процентов СБУ, а остальное себе и спи спокойно.
Если знаешь товарища, коллегу, конкурента, который обманул СБУ - доложи, и получи бонус: месяц работы по схеме 50 на 50, т.е 50 дохода себе 50 СБУ! А иначе....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПограничник на Харьковщине попался на взятке 800 долл. за содействие контрабанде в РФ, - СБУ
 
 
 
 
 
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