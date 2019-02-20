 Пограничник на Харьковщине попался на взятке 800 долл. за содействие контрабанде в РФ, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что инспектор отдела пограничной службы требовал у жителя Харьковщины 800 долларов за непринятие мер правового реагирования при переправке через границу Украины на территорию РФ подакцизных товаров вне погранично-таможенного контроля.
Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли часть денег, полученных от противоправной деятельности.
В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины пограничнику объявлено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и подготовки ходатайства об отстранении от должности.
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#перемога , а виходить як завжди.
Предприниматель! Контрабандист! Коррупционер! Делись с СБУ! Честно докладывай о своих темах, не крысятничай, а плати с дохода 70 процентов СБУ, а остальное себе и спи спокойно.
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