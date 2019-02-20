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 Россия хочет пустить поезда в оккупированный Крым

Планируется, что уже в этом году поезда начнут ходить из Краснодарского края на оккупированный полуостров по железнодорожной части Керченского моста.

Об этом президент страны-агрессора Владимир Путин заявил в послании к Федеральному собранию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Видели, уже сделан обход вокруг Краснодара и подход к этой транспортной развязке с Кавказского побережья", – сказал он.

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По словам Путина, железнодорожное движение по Керченскому мосту "даст возможность мощно развивать и Крым, и Севастополь".

Ранее сообщалось, что на железнодорожной части Керченского моста начали устанавливать шумозащитные экраны и стойки освещения.

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Мост с территории России на оккупированный полуостров открыли в 2018 году. Согласно результатам опроса российского "Левада-центра", 47% респондентов-россиян считают открытие моста главным событием прошлого года.

При этом, по данным украинского Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, опоры Керченского моста на отдельных участках за год передвинулись на расстояние до девяти сантиметров.

В случае обрушения моста его фрагменты могут перекрыть судоходство в Керченском проливе, отрезав Черное море от Азовского, считают в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3112824
 
 
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Президент наразі виступає на Генеральній Асамблеї ООН.
Цензор це не знав?
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і пускай нє ходят поезда,
в наш забитий Богом уголок)))
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И грузовые желательно. Это ускорит разрушение.
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Ога. Давайте.
Это значит только то, что в РЖД сидят чуваки тупее, чем в Аэрофлоте, который не рискнул пустить рейсы в Симферополь, шоб не оказаться под санкциями.
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Нехай би вони запускали поїзди найскоріше. Міст і так вже пливе потроху, а тепер прискориться.
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