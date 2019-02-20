 Беларусь ожидают война и аннексия, - экс-генсек НАТО Расмуссен

Об этом внештатный советник президента Украины, возглавлявший НАТО в 2009–2014 гг., Андерс Фог Расмуссен заявил в интервью "Лига.НЕТ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы слышали заявление Владимира Путина, где он сказал, что Беларусь должна быть включена в большое русское государство, как Крымский полуостров. И я бы хотел, чтобы Беларусь получала больше помощи от Запада. Но нам нужно видеть переориентацию Беларуси к свободе и демократии", – сказал Расмуссен.
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По словам экс-главы НАТО, Беларусь рискует стать такой же жертвой российской агрессии, как и Украина.
"Ключевой риск – это повторение в Беларуси украинского сценария с войной и аннексией. Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться. Мой совет белорусскому народу и руководству страны в том, чтобы уберечься от агрессии россиян – нужно начать реформы, ведущие к демократии и свободе. Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии", – считает Расмуссен.
Он предполагает, что рано или поздно Лукашенко придется сделать выбор: реформы или аннексия.
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"Да, он не хочет (реформ. – Ред.). Но также Лукашенко не желает жить под гнетом Путина. Ему нужно выбрать: или реформы, или постоянный гнет россиян", – подытожил Расмуссен.
Это я часа два назад сказал:
"Да, он не хочет (реформ. - Ред.). Но также Лукашенко не желает жить под гнетом Путина. Ему нужно выбрать: или реформы, или постоянный гнет россиян", - подытожил Расмуссен.
Источник:https://censor.net.ua/n3112821
О том, что мой знакомый, который уволился из милиции, сказал, что там остались одни подонки, я не раз говорил.
Ну это если против бандеровцев биться с руськими братьями....., но если западным фед.округом.... - то наоборот, помогать захватывать воинские части Вакшерии...
Кцпам фиолетово кого бомбить хоть демократичную хоть недемократичную Белорусь. Демократичную даже более предпочтительно)
но сраковиляние еще никого от втыка не спасало, а тока возбуждало - он хоть олежу поспрошайте, скотынияку оту...
Цензор це не звав?
знаю трудно, но поднатужся - верю в тебя....
Дружественный народ - на кого нападают или планируют напасть.
Братский народ - это кого уже оккупировали.
Враждебный народ - на кого сцыкотно напасть.