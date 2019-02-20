 Беларусь ожидают война и аннексия, - экс-генсек НАТО Расмуссен

Об этом внештатный советник президента Украины, возглавлявший НАТО в 2009–2014 гг., Андерс Фог Расмуссен заявил в интервью "Лига.НЕТ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы слышали заявление Владимира Путина, где он сказал, что Беларусь должна быть включена в большое русское государство, как Крымский полуостров. И я бы хотел, чтобы Беларусь получала больше помощи от Запада. Но нам нужно видеть переориентацию Беларуси к свободе и демократии", – сказал Расмуссен.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Это очень улучшает настроение перед поездкой": на железнодорожном вокзале Минска убрали русскоязычную вывеску. ФОТО

По словам экс-главы НАТО, Беларусь рискует стать такой же жертвой российской агрессии, как и Украина.

"Ключевой риск – это повторение в Беларуси украинского сценария с войной и аннексией. Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться. Мой совет белорусскому народу и руководству страны в том, чтобы уберечься от агрессии россиян – нужно начать реформы, ведущие к демократии и свободе. Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии", – считает Расмуссен.

Он предполагает, что рано или поздно Лукашенко придется сделать выбор: реформы или аннексия.

Также на Цензор.НЕТ: Минск и Варшава обсудят размещение в Польше "форта Трампа" - постоянной военной базы США, - спикер парламента Беларуси

"Да, он не хочет (реформ. – Ред.). Но также Лукашенко не желает жить под гнетом Путина. Ему нужно выбрать: или реформы, или постоянный гнет россиян", – подытожил Расмуссен.