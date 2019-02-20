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Все про:Беларусь (2801) Лукашенко (1672) Расмуссен (206) Россия (72074)

 Беларусь ожидают война и аннексия, - экс-генсек НАТО Расмуссен

Андерс фон Расмуссен считает, что впереди у Беларуси – та же агрессия России, от которой пострадала Украина. Спасением для Лукашенко могут стать реформы.

Об этом внештатный советник президента Украины, возглавлявший НАТО в 2009–2014 гг., Андерс Фог Расмуссен заявил в интервью "Лига.НЕТ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы слышали заявление Владимира Путина, где он сказал, что Беларусь должна быть включена в большое русское государство, как Крымский полуостров. И я бы хотел, чтобы Беларусь получала больше помощи от Запада. Но нам нужно видеть переориентацию Беларуси к свободе и демократии", – сказал Расмуссен.

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По словам экс-главы НАТО, Беларусь рискует стать такой же жертвой российской агрессии, как и Украина.

"Ключевой риск – это повторение в Беларуси украинского сценария с войной и аннексией. Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться. Мой совет белорусскому народу и руководству страны в том, чтобы уберечься от агрессии россиян – нужно начать реформы, ведущие к демократии и свободе. Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии", – считает Расмуссен.

Он предполагает, что рано или поздно Лукашенко придется сделать выбор: реформы или аннексия.

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"Да, он не хочет (реформ. – Ред.). Но также Лукашенко не желает жить под гнетом Путина. Ему нужно выбрать: или реформы, или постоянный гнет россиян", – подытожил Расмуссен.

Источник: https://censor.net.ua/n3112821
 
   
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Спочатку треба повиганять свю ФСБ-шну мерзоту.
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Але для початку треба бажання це зробити, а його не дуже є.
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Тут много сябров авторитетно обсуждали украинские проблемы, хотелось бы не менее авторитетных комментариев и по этой теме.
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Да какие они сябры.. 2 слова по-беларусски не свяжут.. Агенты КГБ они
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А что тут добавить?

Это я часа два назад сказал:
"Да, он не хочет (реформ. - Ред.). Но также Лукашенко не желает жить под гнетом Путина. Ему нужно выбрать: или реформы, или постоянный гнет россиян", - подытожил Расмуссен.
Источник:https://censor.net.ua/n3112821

О том, что мой знакомый, который уволился из милиции, сказал, что там остались одни подонки, я не раз говорил.
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Какой-то странный этот "бывший", а теперь "советник"...
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Зеленский типа честный ? Ни**я с**е !
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Ну, вони ж коли створювали "саюзнає гасударства", то референдумів ніяких, здається, не проводили. Думаю, і не буде їх.
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Может как то без реформ обойтись, г-н Расмуссен? Сильно не хочется перед нападом еще и голодным посидеть.
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А кто-то там говорил на соседней ветке, что готов умереть за независимую Беларусь. Мож показалось? Беларусь ожидают война и аннексия, - экс-генсек НАТО Расмуссен - Цензор.НЕТ 8369
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Лукашисты много говорят и всегда то, что нужно в данный момент, а изменится момент, они через одну сотую секунды скажут противоволожное, как им их бого-президент растолкует...
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Когда-то Лука сказал что наш Янук должен был не бежать, а остаться. Думаю бацьке предоставиться такой случай чтобы доказать что он не 3,14_з_мячпоанглийски. На Білорусь чекають війна й анексія, - екс-генсек НАТО Расмуссен - Цензор.НЕТ 1229
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Oljik - На Білорусь чекають війна й анексія, - екс-генсек НАТО Расмуссен - Цензор.НЕТ 6050
Ну это если против бандеровцев биться с руськими братьями....., но если западным фед.округом.... - то наоборот, помогать захватывать воинские части Вакшерии...
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Он серьезно нам предлагает реформами обороняться? Не, на эти грабли мы не наступим. Пусть нам дадут 100-200-300 атомных ракет. Тады мы любога ворага адолеем.
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Можно, тогда не надо выеживатся, а сразу объявить себя западным федеральныи округом...
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Демократия и свобода еще никого и нигде не защитила от войни и анексии.
Кцпам фиолетово кого бомбить хоть демократичную хоть недемократичную Белорусь. Демократичную даже более предпочтительно)
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дай боже беларусам избежать того через что сейчас проходит Украина,
но сраковиляние еще никого от втыка не спасало, а тока возбуждало - он хоть олежу поспрошайте, скотынияку оту...
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Лягушенко спасет только аннексия Беларуси парашей. И никакой войны не будед. Весь аппарат президента, все министры, 90% старших офицеров армии, КГБ, милиции готовы служить расеи, почти как наш "беркут" и силовики в Крыму. Украине от этой аннексии будет только хуже. Еще на севере придется держать оборону
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Белорусь спасет то же самое, что и Украину - полный развал паРаши. Только для Укрны это будет менее болезнено, мы успели переариентировать экономику.
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Чего ты полез в советники коррупционеру?...
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Жодної анексії не буде. Буде лише аншлюс.
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Президент наразі виступає на Ген. Асамблеї ООН.
Цензор це не звав?
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Цензор тільки зраду публікує, перемоги- це не для цензора
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А Бальцирович с Миклошем в советниках у Пэти... или сбежали?...
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ты хоть один комент без слова "петя" написать сможешь?
знаю трудно, но поднатужся - верю в тебя.... На Білорусь чекають війна й анексія, - екс-генсек НАТО Расмуссен - Цензор.НЕТ 8785
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Перевод с русскомирного на человеческий:
Дружественный народ - на кого нападают или планируют напасть.
Братский народ - это кого уже оккупировали.
Враждебный народ - на кого сцыкотно напасть.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБеларусь ожидают война и аннексия, - экс-генсек НАТО Расмуссен
 
 
 
 
 
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