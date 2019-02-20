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Все про:контрабанда (1684) пограничники (1164)

 На Буковине пограничники открыли огонь по контрабандистам: двое раненых

Украинские пограничники отдела "Красноильск" у границы с Румынией стреляли по контрабандистам, чтобы отразить нападение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Контрабандисты пытались перенести около 20 ящиков сигарет, однако во время патрулирования территории их заметили пограничники.

"Заметив военнослужащих, бросили около 20 ящиков сигарет и начали убегать. Но уже через несколько минут, поняв, что их гораздо больше, чем пограничников, вернулись чтобы применить силу против наряда и отбить брошенный товар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за этого пограничники были вынуждены применить оружие.

На Буковине пограничники открыли огонь по контрабандистам: двое раненых 01

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"В результате два человека получили пулевые ранения нижних конечностей. Данные граждане уже доставлены в городскую больницу", - добавляют в ГПСУ.

Пограничники проинформировали об инциденте полицию и другие правоохранительные органы.

"Сопротивление законным действиям пограничников во время выполнения последними обязанностей по охране границы недопустимо", - отметили в ведомстве.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112819
 
   
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Яка ж гарна природа на Буковині!....... Кого кажете підстрелили?
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такая вот " мелодия популярэ, хмар нема, а дощ...идет"
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Тепер хвилююся за цих прикордонників.
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Не верю. Сколько было контрабандистов и погранцов, сколько оружия было у контрабандистов?Контрабандистов было двое? Пограничники были пьяные?
Конечно послед все как им надо оформят.
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Пограничники поступили правильно Будь моя воля, я применил-бы штатное оружие, правда, по ногам, когда Срака.нашвили, старуха с косой и прочая кремлевская консерва прорывалась через границу, а потом еще, твари, измывались и били наших погранцов.
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