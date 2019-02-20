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 Кабмин утвердил Стратегию развития национальной системы крови до 2022 года

Кабинет министров Украины утвердил "Стратегию развития национальной системы крови на период до 2022 года".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Стратегия предусматривает реорганизацию службы крови на трех уровнях – национальном, региональном и госпитальном.

Реорганизация на национальном уровне предусматривает создание Трансфузиологического центра, осуществляющего функции управления и мониторинга системы крови; на региональном уровне – создание 11 центров крови, которые будут централизовано заготавливать, тестировать, перерабатывать, хранить и распределять донорскую кровь и ее компоненты; на госпитальном – создание 385 больничных банков крови в составе учреждений здравоохранения.

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Согласно сообщению, развитие системы крови в Украине будет базироваться на бесплатном добровольном донорстве крови. Также будет введен единый национальный реестр доноров и электронная медицинская информационная система в учреждениях системы крови и учреждениях здравоохранения для оперативного контроля оборота компонентов крови.

Финансирование системы будет осуществляться из нескольких источников: государственного и местных бюджетов, средств международных партнеров, а также за счет механизмов государственно-частного партнерства.

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В целом реализация предложенной стратегии оценивается примерно в 6,5 млрд грн до 2022 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3112818
 
 
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