 Конфискованные у окружения Януковича очередные 1,5 миллиарда пойдут на реформы армии, - Винник

Об этом на заседании ВСК заявил нардеп от БПП, секретарь Комитета ВР по нацбезопасности и обороне Иван Винник.

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"Сегодня нам стало известно, что 1,5 млрд грн" Укргазбанк "- это решение суда по спецконфискации, будут перечислены в госбюджет, и я надеюсь, что на следующей пленарной неделе Верховная Рада безотлагательно распределит эти деньги между Министерством обороны на программы повышения обороноспособности. Кстати, в бюджете уже есть 524 миллиона, которые будут профинансированы за счет этих 1,5 млрд гривен, которые пойдут на капитальный ремонт и строительство новых военкоматов, которые в порядке реформы будут иметь статус территориальных центров комплектации и социальной поддержки", - заявил Иван Винник.



"Мы благодарны Генеральному прокурору Юрию Луценко за правовое предложение, за поддержку украинской армии в пределах предоставленных ему законом полномочий", - подчеркнул нардеп.



Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил в Facebook о спецконфискации в государственный бюджет 1,5 млрд грн окружения бывшего президента Виктора Януковича.



"Благодаря усилиям Департамента международного сотрудничества ГПУ открыт путь к исполнению приговора суда в части специальной конфискации денежных средств преступной организации Януковича в сумме 1 млрд 478 млн грн, которые в ближайшие дни поступят на счета Госказначейства и будут направлены на поддержку армии.

Это значит, что армия получит новые ракеты, ПТУРСы, бронемашины, системы управления огнем. А пограничники завершат комплексную систему обустройства госграницы ", - написал Генпрокурор об очередной спецконфискации.