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 Политика Украины
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Все про:конфискация (403) Винник Иван (152)

 Конфискованные у окружения Януковича очередные 1,5 миллиарда пойдут на реформы армии, - Винник

1,5 миллиарда гривен, изъятых путем очередного этапа спецконфискации средств окружения экс-президента Виктора Януковича, будут перечислены в ближайшее время в госбюджет и пойдут на развитие армии. Это средства, которые сейчас хранятся в "Укргазбанке".

Об этом на заседании ВСК заявил нардеп от БПП, секретарь Комитета ВР по нацбезопасности и обороне Иван Винник.

Читайте: Гриценко проигнорировал заседание ВСК по хищениям в армии. По результатам работы комиссии начато уголовное производство, - Винник

"Сегодня нам стало известно, что 1,5 млрд грн" Укргазбанк "- это решение суда по спецконфискации, будут перечислены в госбюджет, и я надеюсь, что на следующей пленарной неделе Верховная Рада безотлагательно распределит эти деньги между Министерством обороны на программы повышения обороноспособности. Кстати, в бюджете уже есть 524 миллиона, которые будут профинансированы за счет этих 1,5 млрд гривен, которые пойдут на капитальный ремонт и строительство новых военкоматов, которые в порядке реформы будут иметь статус территориальных центров комплектации и социальной поддержки", - заявил Иван Винник.

"Мы благодарны Генеральному прокурору Юрию Луценко за правовое предложение, за поддержку украинской армии в пределах предоставленных ему законом полномочий", - подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил в Facebook о спецконфискации в государственный бюджет 1,5 млрд грн окружения бывшего президента Виктора Януковича.

"Благодаря усилиям Департамента международного сотрудничества ГПУ открыт путь к исполнению приговора суда в части специальной конфискации денежных средств преступной организации Януковича в сумме 1 млрд 478 млн грн, которые в ближайшие дни поступят на счета Госказначейства и будут направлены на поддержку армии.
Это значит, что армия получит новые ракеты, ПТУРСы, бронемашины, системы управления огнем. А пограничники завершат комплексную систему обустройства госграницы ", - написал Генпрокурор об очередной спецконфискации.

Источник: https://censor.net.ua/n3112816
 
 
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Так плюс ще в річницю розстрілів на майдані віддали вертолітний майданчик Яника одному з виродків партії БПП наближеного до ригоАналів!!!Це ж перемога Петра Мальдівського!!!
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Ёшкин кот,ну кому же ещё верить,как не Виннику,это же честнейший парняга... Конфискованные у окружения Януковича очередные 1,5 миллиарда пойдут на реформы армии, - Винник - Цензор.НЕТ 6381
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Кто может проверить, поднимите руки...
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Я не поверю, что если бы перед постоянно голодным котом стояло ведро сметаны и тот не запустил бы в него, хотя бы лапу...
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Они не голодные... напротив... но лапу запустят так, что ничего не останется...
А голодного кота можно понять...
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не на раширение липецкой фабрики не? - лох какой то, a не кандидат.
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Предыдущий конфискованный миллиард тоже обещали выделить армии, построить патронный завод и т. д.
А по факту пошел другу Петра куриному олигарху Косюку и другим "хорошим парням"
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Та вы уже вертолётную площадку конфисковали!)))
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и топливо с Одесского НПЗ тоже.
пашинский ставит лайк. Конфісковані у оточення Януковича чергові 1,5 мільярда підуть на реформи армії, - Вінник. - Цензор.НЕТ 2927
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Это уже не смешно. Магическая цифра в 1.5 ярда ....Всё те же очередные эфемерные 1.5 миллиарда опят пойдут на армию.....
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Всё, что мы у вас уворуем - отдадим на помощь нищим и бездомным...
Век воли не видать!...
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А там хлопці вже ждуть. Відреформують до останньої копійки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонфискованные у окружения Януковича очередные 1,5 миллиарда пойдут на реформы армии, - Винник
 
 
 
 
 
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