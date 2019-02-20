 В Украине создали мобильное приложение с тарифами на газ и электроэнергию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию председателя комиссии Оксаны Кривенко Facebook.
Кривенко сообщила, что в приложении потребитель сможет не только узнать информацию о тарифах, но и оперативно отправить жалобу и оценить качество обслуживания.
НКРЭКУ в свою очередь будет принимать во внимание мнение пользователей мобильного приложения и руководствоваться полученной информацией при работе с лицензиатами.
"Фактически мы привлекаем потребителей в процессы регулирования", - добавила Кривенко.
Напомним, в Киеве в очередной раз планируют повысить тарифы на вывоз мусора.
2 февраля в Киеве вступили в силу новые тарифы на холодную воду и водоотведение. Новые тарифы были утверждены НКРЭКУ 25 января 2019 .
У меня все)
І взагалі не ШАТАЙ лодку, Шатун, рука,нога кремля... ( Якшо шо то це стьоб)
А вот очередной "подарок" ЕС украинцам скрывают.
Украинцы будут платить за электроэнергию по рыночным тарифам, а это как минимум в 1,5 раза выше действующих цен.
https://ukr.prozoro.net.ua/bez-rubriki/tarify-vzletyat-a-ukraintsam-dadut-pravo-vybora-chego-zhdat-ot-rynka-toka/?utm_content=[bannerID]&utm_campaign=i.ua
Може ще й віруса намотав..
🤗
Не много для информера тарифов ? Сбор данных для коллекторов - больше поверю.
есть там интересная тема " реестр должников"
и если вы там вдруг засветились
могут прийти коллектора и выселить вас на мороз
а вашу хату выставить на прозорные торги
где по честному оценят её стоимость в три копейки
и продадут какому нибудь прокурору или "герою" революции
псы. при яныке, какой бы он гнидой не был, такого не было
как при петре алексеевиче
дальше будет еще веселее
голосуйте
В країні махрового монопольного барижного олігархату!
🤔