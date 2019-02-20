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Все про:тарифы (1571) приложение (2)

 В Украине создали мобильное приложение с тарифами на газ и электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, презентовала мобильное приложение "Энергетика онлайн".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию председателя комиссии Оксаны Кривенко Facebook.

Кривенко сообщила, что в приложении потребитель сможет не только узнать информацию о тарифах, но и оперативно отправить жалобу и оценить качество обслуживания.

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НКРЭКУ в свою очередь будет принимать во внимание мнение пользователей мобильного приложения и руководствоваться полученной информацией при работе с лицензиатами.

"Фактически мы привлекаем потребителей в процессы регулирования", - добавила Кривенко.

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Напомним, в Киеве в очередной раз планируют повысить тарифы на вывоз мусора.

2 февраля в Киеве вступили в силу новые тарифы на холодную воду и водоотведение. Новые тарифы были утверждены НКРЭКУ 25 января 2019 .

Источник: https://censor.net.ua/n3112810
 
   
 Топ комментарии
 
Тарифы подымают с такой скоростью, что традиционные способы информирования уже не успевают...
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А когда Ахметова расстреляют за тотальное ограбление Украины?
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Скачал. При регистрации просит подробные данные ФИО, Адрес, почта, итд.
Не много для информера тарифов ? Сбор данных для коллекторов - больше поверю.
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"...привлекаем потребителей в процессы регулирования." Извините, в процессы регулирования чего?
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Це вони про те, що можна на монополістів скаргу написати вже з мобільного додатку. Скільки це коштувало з бюджету?
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Мобільний додаток створено в рамках проекту USAID «Ініціатива з протидії корупції та підвищення фіскальної прозорості в енергетичному секторі в Україні».
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Гарно потрудились. Особливо в ініціативі протидії корупції. Цілий мобільний додаток створили.
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что-вы, что-вы, какие приложения? все так зубожіли что все как один пересели на nokia 3310... или я не прав? В Украине создали мобильное приложение с тарифами на газ и электроэнергию - Цензор.НЕТ 4134
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Ні звичайно, ні. За 5 років усі стали багатими, сплачують податки і не виїзджають за кордон... А і ще люди нууу просто не готові продати свій голос за 1000 грн.
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І нафіг якісь додатки? Годину тому дзвінок з невідомого номеру, механічний, але приємний, голос Криворіжгазу нагадав, скільки я маю сплатити.
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...мобильное приложение "Энергетика онлайн".
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Тарифы подымают с такой скоростью, что традиционные способы информирования уже не успевают...
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они каждые у кого больше загородный дом - у того и тарифы ниже либо отсутствуют если подключен к системе пятаком
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а теперь так дружненько , взяли свое приложение с тарифами, если этот геноцид так можно назвать, и засунули глубоко-глубоко гойсе и поце в дупло.
У меня все)
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А когда Ахметова расстреляют за тотальное ограбление Украины?
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готов пожертвовать 10 баксов на посадку коррупционера рыжего , если хорошо пойдет и заговорит - то и на остальных коррупциионеров декньги найду!
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Він партнер, попутчик революції і т.д
І взагалі не ШАТАЙ лодку, Шатун, рука,нога кремля... ( Якшо шо то це стьоб)
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Что-то не нашел такого приложения. Очередная брехня?
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лучше б сождали приложение, в котором набрав определенное количество антиголосов - лишается мандата, премии или мандата, обьявляется импичмент либо отзывается депутат не оправдавший надежд - а то коксом в зале лупятся, сидят , бэньки повытаращивали
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Путин: «В школах нет туалетов, но мы проводим туда интернет 100 МБит». Дети будут срать в комментах. - Пeрзидент Роисси‏
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Лохам втирают очередную абсолютную ерунду.
А вот очередной "подарок" ЕС украинцам скрывают.

Украинцы будут платить за электроэнергию по рыночным тарифам, а это как минимум в 1,5 раза выше действующих цен.

https://ukr.prozoro.net.ua/bez-rubriki/tarify-vzletyat-a-ukraintsam-dadut-pravo-vybora-chego-zhdat-ot-rynka-toka/?utm_content=[bannerID]&utm_campaign=i.ua
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Ага,а вот эти 6987грн шо мне пришли это логин или пароль?
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Штраф за цікавість..
Може ще й віруса намотав..
🤗
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Это абонплата за использование приложения.
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Скачал. При регистрации просит подробные данные ФИО, Адрес, почта, итд.
Не много для информера тарифов ? Сбор данных для коллекторов - больше поверю.
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Ну окей зарегался - посмотрел в топку. Совершенно безполезная прилажуха.
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лучше создайте приложение по зарабатыванию денег на коммуналку, одним кликом.
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вчера смотрел программу про такое приложение
есть там интересная тема " реестр должников"
и если вы там вдруг засветились
могут прийти коллектора и выселить вас на мороз
а вашу хату выставить на прозорные торги
где по честному оценят её стоимость в три копейки
и продадут какому нибудь прокурору или "герою" революции
псы. при яныке, какой бы он гнидой не был, такого не было
как при петре алексеевиче
дальше будет еще веселее
голосуйте
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Система " PROZORRO" придумана американцами спецом для Украины.Коррупции бой,а Санкции Конгресса и Финансовой полиции США уже готовы.КацаПсины готовьте дупло Рюсскай весны Путлера.Март уже близко... В Україні створили мобільний додаток з тарифами на газ і електроенергію - Цензор.НЕТ 8638
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Я буду жаловаться королю! Я буду жаловаться на короля!

В Україні створили мобільний додаток з тарифами на газ і електроенергію - Цензор.НЕТ 7865
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Оно прилагается к счетам за газ и электроенергию или его надо к трубе прикладывать? В Україні створили мобільний додаток з тарифами на газ і електроенергію - Цензор.НЕТ 6877
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Я все життя мріяв про такий додаток. Зараз поставлю його мамі на Нокію 3310. В Україні створили мобільний додаток з тарифами на газ і електроенергію - Цензор.НЕТ 3450
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Нахлєбалово online
В країні махрового монопольного барижного олігархату!
🤔
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Прям душа радуется за такой успех... В Україні створили мобільний додаток з тарифами на газ і електроенергію - Цензор.НЕТ 646 вот только населению страны не потянуть эти тарифы.
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9 000 рублей за комуналку на РАБссии не платят почти 60 % РАБссиян,не любят Путлера ...Продались Госдепу.... В Україні створили мобільний додаток з тарифами на газ і електроенергію - Цензор.НЕТ 3715
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Там проще,можно списать,4 года и суд.приставы списывают долг
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Глава ГрязьПрома Миллер запретил списать долг Чечни за газ в сумме 9 миллиардов В Україні створили мобільний додаток з тарифами на газ і електроенергію - Цензор.НЕТ 3100Кадырыч мочи Миллера
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Рамзан начал похварывать - боюсь я за него, как бы новичка не подхватил.
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Вот так откроешь приложение и получишь инфаркт,аккуратнее с такими прогами
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Всем кто получал субсидии,откроют отдельный счет в ОЩАДБАНКЕ,куда перечислят сумму наличных для оплаты коммунуслуг.Остаток после оплаты можно использовать по своему усмотрению... В Україні створили мобільний додаток з тарифами на газ і електроенергію - Цензор.НЕТ 1363
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Лучше бы в Украине придумали приборы учета отопления в домах с вертикальной разводкой.. мауповские академики...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Украине создали мобильное приложение с тарифами на газ и электроэнергию
 
 
 
 
 
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