 В Украине создали мобильное приложение с тарифами на газ и электроэнергию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию председателя комиссии Оксаны Кривенко Facebook.

Кривенко сообщила, что в приложении потребитель сможет не только узнать информацию о тарифах, но и оперативно отправить жалобу и оценить качество обслуживания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киевлян ждет очередное повышение тарифов: с апреля подорожает вывоз мусора

НКРЭКУ в свою очередь будет принимать во внимание мнение пользователей мобильного приложения и руководствоваться полученной информацией при работе с лицензиатами.

"Фактически мы привлекаем потребителей в процессы регулирования", - добавила Кривенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В харьковских метро, трамваях и троллейбусах вернут старый тариф за проезд, - решение суда

Напомним, в Киеве в очередной раз планируют повысить тарифы на вывоз мусора.

2 февраля в Киеве вступили в силу новые тарифы на холодную воду и водоотведение. Новые тарифы были утверждены НКРЭКУ 25 января 2019 .