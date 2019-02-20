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 Политика Украины, Общество
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Все про:майдан (3878) награда (1134) Порошенко (16383) революция (1300) волонтеры (1860)

 Порошенко наградил за мужество и заслуги участников Революции достоинства, волонтеров и общественных деятелей

Президент Украины Петр Порошенко в день памяти Героев Небесной сотни подписал указ о присвоении государственных наград 24 украинцам, двоим из них - посмертно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента №39/2019.

Согласно тексту указа, "за гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, выявленные во время Революции достоинства, плодотворную общественную и волонтерскую деятельность" орденом "За мужество" III степени награждены 13 участников Революции достоинства из разных регионов Украины, из них двое – Дмитрий Гончаренко и Николай Марков – посмертно.

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Орденом "За заслуги" III степени награждены 8 человек, в том числе волонтеры Юрий Дудник и Илья Зелинский, гендиректор Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни Игорь Пошивайло и координатор "Инициативной группы пострадавших/раненых на Майдане" Павел Сидоренко.

Ордена княгини Ольги III степени удостоены волонтер Зоя Кульменко и председатель правления общественной организации "Крым СОС" Тамила Ташева.

Внештатный советник главы государства, общественный деятель Олег Медведев награжден знаком отличия президента Украины – Крестом Ивана Мазепы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112801
 
   
 Топ комментарии
 
Внештатный советник главы государства, общественный деятель Олег Медведев награжден знаком отличия президента Украины - Крестом Ивана Мазепы.Источник: https://censor.net.ua/n3112801 а этот за что????????? тоже на горбу раненых выносил????????
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До речі , орденоносець Мєдвєдєв - це той, хто пише для петі тексти петіних полум'яних промов.. Спічрайтер..
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И о революции гідности:
В декабре 2015 года предприниматели Днепровского района Киева проводили акции протеста против назначения Жукова прокурором района. В частности, они обвиняли его в коррупции, рейдерстве и незаконном обогащении.
20.02.19 15:10 Временным руководителем аппарата Высшего антикоррупционного суда стал Алексей Жуков.(с) ...
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До речі , орденоносець Мєдвєдєв - це той, хто пише для петі тексти петіних полум'яних промов.. Спічрайтер..
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Лучше бы у него в печени что то забыли, длинное и острое.....
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Внештатный советник главы государства, общественный деятель Олег Медведев награжден знаком отличия президента Украины - Крестом Ивана Мазепы.Источник: https://censor.net.ua/n3112801 а этот за что????????? тоже на горбу раненых выносил????????
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шурец - ну перед уходом в небытие, нужно успеть всех своих наградить, повысит в должности, премировать....

Все это понимают и Петр Лексеевич тоже...
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А на манеже, всё теже ; тхоры с кротамы и малоросы из дамбасса !
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С 1-го Мая дорожает на 30% электроэнергия,отопление ,вода и остальные коммунальные услуги.Майдан за это стоял и умирал?
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Нет, Майдан стоял, чтобы цены, как обещала Ю, были снижены в 2 раза. Правда?
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Олег Петрович ed2c8e0a - ну а кто разогнал Майдан?

Почему он разошелся....
Я же помню как сознательные граждане на Цензоре возмущались... - Бомжатник развели, почему не в АТО, остались провокаторы только и тд и тп...
Те пытались объяснить - "Мол братья, по ходу нас кидают прямо сейчас..."
Но не слушал их никто - смеялись...
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Похоже, да. Только после майдана мы увидели и Роттердам +, и Дюссельдорф +. Папередники как то до этого не додумывались.
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Ну і що ? Налякав іжачка голою сра#!кою ! Чого ти пхаєшся до України , кацапе , зі своїми страшилками ? Працювати не пробував ?
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И о революции гідности:
В декабре 2015 года предприниматели Днепровского района Киева проводили акции протеста против назначения Жукова прокурором района. В частности, они обвиняли его в коррупции, рейдерстве и незаконном обогащении.
20.02.19 15:10 Временным руководителем аппарата Высшего антикоррупционного суда стал Алексей Жуков.(с) ...
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обожаю всепропальщиков - им мороженое купи, скажут барыга недоморозил
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скажуть, що порція мала і вафля над'їджена.
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ага - в тарелку недосыпали, в стакан не долили,
а от тот вообще перелил - ну не падлюка ли барыжная?
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То хто переможе, як гадаєш, Зеленський чи Тимошенко?
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Зеленський чи Тимошенко = *****

как то так гаврила....
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Именно за свободу выбирать путь умерли люди на Майдане. Не за власть. Не за лидеров, которые вовсе и не лидеры. За право быть свободными в своих решениях. За независимость от Кремля.

Помните о жертвах и о целях.
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Но почему то принято оценивать, не то, что хотел, а результат. А он печальный......
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Ну, что , что а Петя гибрид медальки вешать умеет. Смотришь на некоторых, и диву даешся. У дедушек прошедших от границы до Волги и до Берлина их как то меньше наблюдалось. а мы 4 год в бинокль на Донецк смотрим, а медалек раздали, будто взяли Москву.
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недавно читал статью на тему во сколько Украине обходятся медальки... чеканка и все прочее. И скажу я вам, чтобы петро мог потужно их раздавать, кому надо и не надо в 20 млн. гривен в год! От таке-то.... петру на потеху(
Особенно рад за таких "героев" как о.Медведев!!!
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Мавзолейные Хмыри,ваш шабаш в Северодонецке 2004 года я не забыл,флаг ДыНыРыЛыНыРы в 2012 году тоже,тогда Майданом в Украине и не пахло...
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Так почему же отец родной дыныры живет во дворце в Киеве, а не в СИЗО ???? Или Югик генпрокугог все доказы шукеэ
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Знову на трагедії піар. Ніхто з справжніх Героїв Майдану з руки офшорника нічого б не взяв.
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Предатель и лицемер каких ещё поискать надо!
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Искать долго не придётся - это мала Дец 😂Ах да , он предал вашего ботоксного сцаря , извините !
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Предлагаю наградить уважаемого Петра Алексеевича ,за заслуги во времена майдана.Учредить орден имени спиленных деревьев и наградить.
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Как вы можете так не любить Петра Алексеевича,который тактически разгромил Москву,еще надо орден тактического победоносца.И да только в один тур ,ведь президент один.
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Так і буде , малорос ! В прешому турі Порошенко переможе , без сумніву !
Яка погода на росіі , не замерзаєте ?
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Я не на России я в Одесской области,погода хорошая.Вам кстати не стоит так беспокоится ,вас тоже наградят.За неоценимый вклад в борьбе с идеологическим врагом,в интернет войнах.Орденом святого дивана.
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Мене Бог нагородив здоровим глуздом і чесністю , а не підлістю і відвертою брехнею ! Я впевнений , що ти із мокшандіі !
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Ну а чем еще Бог мог наградить сторонника Петра Алексеевича ,который и сам образец честности.Я и правда с Одесской области ,в России никогда не был.
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Не так грууубо,нежнее нада- послать на повышенийо:-
Вот вам мыло душшшистое и верррьовка пушшшистая!
🤗
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Паскуды Плешивого Педофила,Приднестровье,Абхазию с Осэтией засуньте Рюсскай Весне в ДУПЛО вонючее Порошенко нагородив за мужність і заслуги учасників Революції Гідності, волонтерів та громадських діячів - Цензор.НЕТ 6748Бараны пля...
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Завжди вражала скромність нашого сивочолого гетьмана. Роздає почесні нагороди всім, і жодноіі не взяв собі. П'ять років скромно мовчав про те, як отримав стрілу в коліно як виносив десятки поранених, і навіть коли випадково про це стало відомо, він все одно жодного ордену собі не видав...
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та шо б он пуговицу себе лишнюю на пиджак пришил - вы б его,
несывочолые парубки, всей конторой с гавном сьели Порошенко нагородив за мужність і заслуги учасників Революції Гідності, волонтерів та громадських діячів - Цензор.НЕТ 8578
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пиджак у него шоб в трусы заправлять а не пуговицы пришивать
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Босой нищеброд , ноги не мёрзнут ? Ведь на рассее ещё холодно 😂
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Це все від набожності. От як намалював з себе і сім"ї ікону, так тепер іншим тільки мідалі роздає.
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С 1 января 2019 года минимальная пенсия в Украине для лиц старше 65 лет с трудовым стажем 35-50 лет выросла до 1669 гривен:. Это тоже результат Революции достоинства???? Достойная пенсия ??????
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Давайте разберёмся , что такое зрадофил и с чем его едят.😀
При Кучме, Ющенко и Овоще, такого определения не существовало.
Почему так? До Майдана все средства, которые изымались из бюджета, контролировались семьей овоща, через своих смотрящих. Откаты по государственному заказу достигали 50%, в некоторых случаях до 70%.
Возьмем те же дороги, почему раньше асфальт скрывался в неизвестном направлении с последним снегом, вроде бы летом его здесь не укладывали.
Да, потому, что при таких откатах дороги делали из говна. На тендерах случайным образом всегда побеждали свои фирмы, которые служили таким себе стиральными машинами, главной задачей стояло отмыть и обналичить средства. То есть было организовано массовое хищение бюджета. Многим это нравилось.
Для меня очевидно, что Порошенко принял в 2014 году принципиальное решение - не брать для себя ни копейки с государства и бюджета!!
В Украине вводится система ProZorro. Прежние схемы разрушены.
Вот в этот момент из этих личинок начинают выколупываться zradafilikus.
Вы посмотрите с какой легкостью находят компромат на Путина, Трампа, Медведева, Беню, Онатоле, Жулю, Зелю.
На Порошенко - нет ни-че-го, от слова "совсем".
Несмотря на усилия антикоррупционеров, послов США, спецслужб северных соседей, финразведок разных стран, заинтересованных олигархов, журналистов и прочих.
Вывод один - Порох просто не ворует.
Этого никак не может внять zradafilikus.
В 2014 году они конкретно обосрались, а сейчас хотят реванша.
Любой, только не Порошенко
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" Для меня очевидно, что Порошенко принял в 2014 году принципиальное решение - не брать для себя ни копейки с государства и бюджета!!" - і при цьому поцупив у свій псевдоблагодійний фонд один лярд з бюджету.. Це без врахування вгамування грошового апетиту маринки..
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Бла , блат, бла ! Предоставь доказательства , так как это пахнет чистым враньём ! Ещё и Марину сюда приплёл ! Ты з совесью дружишь или бабло превыше всего !
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Какіє ваші доказатєльства? Внизу - посилання на петін указ, там і про джерела фінансування сказано. Читай, солоденький..
https://www.president.gov.ua/documents/3572018-25414
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Медалью за "ВОЗВРАТ Крыма" с оттиском на медальке 20 февраля 2014 года я уже видел..Ею награждено 500 000 хмырей РАБссии включая Соловьева Сикелева и прочую Скабеевщину паскуд Мавзолея... вы тупое стадо Баранов и овец
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А снайперов с Грузии забыл? Или их уже нет в живых?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко наградил за мужество и заслуги участников Революции достоинства, волонтеров и общественных деятелей
 
 
 
 
 
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