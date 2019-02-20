 Порошенко наградил за мужество и заслуги участников Революции достоинства, волонтеров и общественных деятелей

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента №39/2019.
Согласно тексту указа, "за гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, выявленные во время Революции достоинства, плодотворную общественную и волонтерскую деятельность" орденом "За мужество" III степени награждены 13 участников Революции достоинства из разных регионов Украины, из них двое – Дмитрий Гончаренко и Николай Марков – посмертно.
Орденом "За заслуги" III степени награждены 8 человек, в том числе волонтеры Юрий Дудник и Илья Зелинский, гендиректор Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни Игорь Пошивайло и координатор "Инициативной группы пострадавших/раненых на Майдане" Павел Сидоренко.
Ордена княгини Ольги III степени удостоены волонтер Зоя Кульменко и председатель правления общественной организации "Крым СОС" Тамила Ташева.
Внештатный советник главы государства, общественный деятель Олег Медведев награжден знаком отличия президента Украины – Крестом Ивана Мазепы.
Все это понимают и Петр Лексеевич тоже...
Почему он разошелся....
Я же помню как сознательные граждане на Цензоре возмущались... - Бомжатник развели, почему не в АТО, остались провокаторы только и тд и тп...
Те пытались объяснить - "Мол братья, по ходу нас кидают прямо сейчас..."
Но не слушал их никто - смеялись...
В декабре 2015 года предприниматели Днепровского района Киева проводили акции протеста против назначения Жукова прокурором района. В частности, они обвиняли его в коррупции, рейдерстве и незаконном обогащении.
20.02.19 15:10 Временным руководителем аппарата Высшего антикоррупционного суда стал Алексей Жуков.(с) ...
а от тот вообще перелил - ну не падлюка ли барыжная?
как то так гаврила....
Помните о жертвах и о целях.
Особенно рад за таких "героев" как о.Медведев!!!
Яка погода на росіі , не замерзаєте ?
Вот вам мыло душшшистое и верррьовка пушшшистая!
🤗
як отримав стрілу в колінояк виносив десятки поранених, і навіть коли випадково про це стало відомо, він все одно жодного ордену собі не видав...
несывочолые парубки, всей конторой с гавном сьели
При Кучме, Ющенко и Овоще, такого определения не существовало.
Почему так? До Майдана все средства, которые изымались из бюджета, контролировались семьей овоща, через своих смотрящих. Откаты по государственному заказу достигали 50%, в некоторых случаях до 70%.
Возьмем те же дороги, почему раньше асфальт скрывался в неизвестном направлении с последним снегом, вроде бы летом его здесь не укладывали.
Да, потому, что при таких откатах дороги делали из говна. На тендерах случайным образом всегда побеждали свои фирмы, которые служили таким себе стиральными машинами, главной задачей стояло отмыть и обналичить средства. То есть было организовано массовое хищение бюджета. Многим это нравилось.
Для меня очевидно, что Порошенко принял в 2014 году принципиальное решение - не брать для себя ни копейки с государства и бюджета!!
В Украине вводится система ProZorro. Прежние схемы разрушены.
Вот в этот момент из этих личинок начинают выколупываться zradafilikus.
Вы посмотрите с какой легкостью находят компромат на Путина, Трампа, Медведева, Беню, Онатоле, Жулю, Зелю.
На Порошенко - нет ни-че-го, от слова "совсем".
Несмотря на усилия антикоррупционеров, послов США, спецслужб северных соседей, финразведок разных стран, заинтересованных олигархов, журналистов и прочих.
Вывод один - Порох просто не ворует.
Этого никак не может внять zradafilikus.
В 2014 году они конкретно обосрались, а сейчас хотят реванша.
Любой, только не Порошенко
https://www.president.gov.ua/documents/3572018-25414