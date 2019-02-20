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 Политика Украины
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Все про:автономия (104) Крым (21136) оккупация (6733) крымские татары (1971) Умеров (263)

 Оккупации Крыма могло не быть, если бы полуостров был крымскотатарской национальной автономией, - Умеров

Украина могла бы не допустить оккупации Крыма Россией, если бы до этого предоставила полуострову статус национальной автономии крымских татар.

Об этом заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

По словам Умерова, сегодня предоставление такого статуса оккупированному полуострову предоставило бы Украине дополнительный козырь в борьбе за его возвращение.

На вопрос, можно ли было избежать аннексии, Умеров ответил: "Конечно... Крымскотатарский народ должен реализовать естественное право на самоопределение. Если бы 15-20 лет назад Украина рассмотрела этот вопрос, и Крым был бы крымскотатарской автономией в составе Украины, я думаю, Россия не смогла бы его назвать "сакральной русской землей" и совершить то, что совершила. Это один из вариантов того, что аннексии Крыма, захвата территорий могло не быть".

Читайте на Цензор.НЕТ: Вашингтон спустя 5 лет не признает аннексии Крыма Россией: мы не признаем посягательства Кремля, - посольство США в Украине

По его словам, в Меджлисе рассчитывают, что президент Украины внесет в Верховную Раду проект изменений в Конституцию относительно автономии крымских татар.

"Что это даст? В ситуации, в которой сейчас Крым находится, реально для жителей сразу ничего не даст. Но даст Украине возможность иметь еще больше доводов для деоккупации и возвращения Крыма. Можно будет говорить не только о возвращении территории, но и о реализации прав коренного крымскотатарского народа в Украине. Можно будет свои доводы и претензии на Крым усиливать фактором восстановления прав крымскотатарского народа", – заявил заместитель председателя Меджлиса.

Также на Цензор.НЕТ: Автор оккупационного учебника по истории Крыма, в котором крымских татар обвинили в сотрудничестве с нацистами, ссылается на доклад НКВД

Источник: https://censor.net.ua/n3112800
 
   
 Топ комментарии
 
Скорее уж захвата не получилось бы, если бы была просто Крымская область без своей Рады и Совмина - в таком случае в принципе некому было бы объявлять о каком-то референдуме - никакого даже подобия законности не получилось бы.
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Одессе,Харьков,Днепр-как бы эти условности не помешали.
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Поздно, сейчас это решение будет с душком...
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"Умеров ответил: "Конечно... Крымскотатарский народ должен реализовать естественное право на самоопределение.Источник: https://censor.net.ua/n3112800"



Самоопредилились бы..... Оккупации Крыма могло не быть, если бы полуостров был крымскотатарской национальной автономией, - Умеров - Цензор.НЕТ 9894
Только, если вернуть ее у рашки мизерный шанс все таки есть..., у Турции хрен бы получилось..
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Если бы на автономная республика, никто бы ее не захватывал.
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А шнурки этим татарам не погладить, не?
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Крым и так был автономией. Если бы даже его официально признали цыганским табором ничего бы не изменилось.
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и к чему уже эти вопросы "А что если бы..., можно ли было?", в прошлое уже не вернешься
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100 пудов! ********* бы кацапы всем объяснять (особенно Турции) и про референдум и про рускамоуных , типо, руззьге Крым отжать - это одно, а вот национальную автономию - совсем другое. И реакция в мире, в т.ч мусульманском ,была бы совсем другая.
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Как же ему под шумок хочеться продавить себе автономию и после освобождения стать там безраздельным царьком!! Золотая жила! Все под себя подмять и дотации из Украины грести))))
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У вас був час на самовизначення. Хто пішов на захист від зелених чоловічків? От і мовчіть. Кримська область.
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Скорее уж захвата не получилось бы, если бы была просто Крымская область без своей Рады и Совмина - в таком случае в принципе некому было бы объявлять о каком-то референдуме - никакого даже подобия законности не получилось бы.
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ну а шош делать теперь, раньше хоть как то татары жили в Крыму в составе Украины а теперь будут жить в Крыму в составе расии .Шоб жить в своей автономии татарской в Крыму нада завоевать это было в 2014 году, а не ждать пока укры порешают и на их горбу в рай въехать.
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Фигня все это. Судьбу Крыма решил не правовой статус, на который Роисе тупо насрать, а присутствие ВСРФ
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бред сивой кобылы , в данное время в крыму татарва живет не плохо , мы чет забыли как они кричали - " лет через 10 нас ( чурок ) будет больше " , как они землю захватывали , в ВСУ чет их не наблюдаю ( за очень редким исключением )
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Ой, не факт.
Помнится мне, татары в Крыму, особенно на южном берегу, совсем не отличались дружелюбием и доброжелательностью, держались обособленно и часто вели себя агрессивно.
Сомневаюсь, что татарская автономия в Крыму улучшила бы их отношение к украинцам и Украине.
Как крымчанин, считаю, что, скорее, наоборот.
Теперь нас всех изменила и объединила беда, а не добрая воля.
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хитрее татрина на земле только два татарина.
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Може краще Кримсько-Татарська область бо автономія вже була і бачимо що стало.
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вата сегодня ***** внимала... Окупації Криму могло не бути, якби півострів був кримськотатарською національною автономією, - Умеров - Цензор.НЕТ 9576.ну или вынимала...

Ivan Semyonov‏ @Sem7ser 3 ч.3 часа назад

- Ну чё там, посрание закончилось?
- Вы хотели сказать, послание?
- Нет.
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Если бы да кабы... А по факту в Украине просто не было антироссийского президента до 2014 года, который бы таким образом застолбил Крым.
зы. Я не порохобот, просто после 2014 года любой президент Украины - антироссийский.
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Хорошая попытка заполучить то, чего пока нет в природе. Только с таким же успехом Умеров может прикупить шесть соток на Луне, авось когда-нибудь получится там позагорать.
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Окупації Криму могло не бути, якби півострів був кримськотатарською національною автономією, - Умеров - Цензор.НЕТ 1294почему-то все хотят быть автономией!типа,мы вам не подконтрольны,но денежку выделять не забывай,а то...татары вспомнят про турецкую "историческую справедливость" Окупації Криму могло не бути, якби півострів був кримськотатарською національною автономією, - Умеров - Цензор.НЕТ 1294
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Крым и так был крымскотатарский, туда съезжались с бывшего совка все крымские татары, но это не помешало россии оккупировать Крым.
От изменения названия ничего бы не поменялось и не изменится, так как крымских татар в Крыму не так уж и много.
Кроме того, автономии могут потребовать и другие регионы, а это прямой путь к развалу Украины, так как украинская власть и так с большим трудом контролирует украинскую территорию.
Вот если бы это была Крымская область, тогда это добавило бы украинской власти дополнительные рычаги управления этим регионом, тогда да, оккупации возможно и не было бы.
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А если бы он оставался в Османской империи вообще никаких проблем.
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может, может... а может и не может....
против лома, нет приема!... забывать не надо...
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Автономию в границах Бахчисарайского района, наверное, можно.
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при чем автономия, если надо было как-то ядерное оружие прятать от евросоглядатаев?
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голубая мечта хйла - побольше автономий в Украине, хороших и разных.. хотя татар можна понять (тянут одеяло на себя, как потенциально и венгры, и болгары, и рузге..), но у Крымской области Украины было больше шансов остаться без оккупации.. грузинские Абхазия и Южная Осетия например легко поменяли прописку..
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Как тут не вспомнить ********** : -"Если бы бабушка была..."
Да пох кацапам автономия или нет, у них право сильного и хер они ложили на всех и всё
А вот если бы пан Умеров да ещё тысяча-другая татар погибли защищая как настоящие мужчины землю своих предков, да забрали с собой пару тысяч орков, вот при таких раскладах могло бы быть по другому.
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Оккупации Украины могло и не быль если б она была 51 штатом США
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Бред бредовый. Сказал бы уже "штатом в США". Чего мелочиться? Да и сейчас федерасы так татар боятся!!!
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Это никак не повлияет на аннексию и оккупация Крыма. Национальную автономию можно просить/дать после возвращения Крыма /чтоб лишить кацапов там проживающих, реальных политических прав/!
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Оккупации Крыма могло не быть, если бы полуостров был крымскотатарской национальной автономией, - Умеров

А ещё лучше, если бы он был Крымскотатарстаном - независимым государством
ну ***** сепар чистой воды
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Весь Крым под татарскую автономию, это будет слишком жирно. Вначале лета в 1972 года евреи требовали Крым под еврейскую автономию. Разделить Крым на две части, одна часть будет татарской автономией, другая часть будет еврейской автономией. Создавались три татарских батальона, два мужских и один женский, также в Одессе создавался еврейский батальон. Пусть освобождают Крым и создают там себе автономии.
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Хватит уже автономий. Украина - унитарное государство. А то там сразу мадьяры хвост распушат, донбаская алкашня снова вспомнит как она всех кормила. Хватит.
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Умеров ты там чаю попил,а теперь сидишь на гуще гадаешь?
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При всій повазі до кримських татар, але нізащо не погоджуюсь з Умеровим. Кримська область і ніяк інакше!!! Награлись вже в автономію.
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ну ладно...Украина была в таком состоянии, что допустила захват Крыма...а чего ж тогда татары не бросились на военные склады с оружием и не защитили свою историческую Родину...а патаму ша языком та шевелить легче и обвинять во все Украину...а где же ваше стремление к свободе...как бараны стоите и смотрите, когда за вами омон приезжает...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупации Крыма могло не быть, если бы полуостров был крымскотатарской национальной автономией, - Умеров
 
 
 
 
 
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