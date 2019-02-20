 Оккупации Крыма могло не быть, если бы полуостров был крымскотатарской национальной автономией, - Умеров

Об этом заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
По словам Умерова, сегодня предоставление такого статуса оккупированному полуострову предоставило бы Украине дополнительный козырь в борьбе за его возвращение.
На вопрос, можно ли было избежать аннексии, Умеров ответил: "Конечно... Крымскотатарский народ должен реализовать естественное право на самоопределение. Если бы 15-20 лет назад Украина рассмотрела этот вопрос, и Крым был бы крымскотатарской автономией в составе Украины, я думаю, Россия не смогла бы его назвать "сакральной русской землей" и совершить то, что совершила. Это один из вариантов того, что аннексии Крыма, захвата территорий могло не быть".
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По его словам, в Меджлисе рассчитывают, что президент Украины внесет в Верховную Раду проект изменений в Конституцию относительно автономии крымских татар.
"Что это даст? В ситуации, в которой сейчас Крым находится, реально для жителей сразу ничего не даст. Но даст Украине возможность иметь еще больше доводов для деоккупации и возвращения Крыма. Можно будет говорить не только о возвращении территории, но и о реализации прав коренного крымскотатарского народа в Украине. Можно будет свои доводы и претензии на Крым усиливать фактором восстановления прав крымскотатарского народа", – заявил заместитель председателя Меджлиса.
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Самоопредилились бы.....
Только, если вернуть ее у рашки мизерный шанс все таки есть..., у Турции хрен бы получилось..
Помнится мне, татары в Крыму, особенно на южном берегу, совсем не отличались дружелюбием и доброжелательностью, держались обособленно и часто вели себя агрессивно.
Сомневаюсь, что татарская автономия в Крыму улучшила бы их отношение к украинцам и Украине.
Как крымчанин, считаю, что, скорее, наоборот.
Теперь нас всех изменила и объединила беда, а не добрая воля.
Ivan Semyonov @Sem7ser 3 ч.3 часа назад
- Ну чё там, посрание закончилось?
- Вы хотели сказать, послание?
- Нет.
зы. Я не порохобот, просто после 2014 года любой президент Украины - антироссийский.
От изменения названия ничего бы не поменялось и не изменится, так как крымских татар в Крыму не так уж и много.
Кроме того, автономии могут потребовать и другие регионы, а это прямой путь к развалу Украины, так как украинская власть и так с большим трудом контролирует украинскую территорию.
Вот если бы это была Крымская область, тогда это добавило бы украинской власти дополнительные рычаги управления этим регионом, тогда да, оккупации возможно и не было бы.
против лома, нет приема!... забывать не надо...
Да пох кацапам автономия или нет, у них право сильного и хер они ложили на всех и всё
А вот если бы пан Умеров да ещё тысяча-другая татар погибли защищая как настоящие мужчины землю своих предков, да забрали с собой пару тысяч орков, вот при таких раскладах могло бы быть по другому.
А ещё лучше, если бы он был Крымскотатарстаном - независимым государством
ну ***** сепар чистой воды