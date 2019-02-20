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 Политика Украины
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Все про:Бригинец (352) ВСК (136) Гриценко Анатолий (1229) Ехануров (302) Тимошенко (24129) Тетерук (191) Винник Иван (152)

 Гриценко проигнорировал заседание ВСК по хищениям в армии. По результатам работы комиссии начато уголовное производство, - Винник

В здании Комитетов Верховной Рады прошло заседание Временной следственной комиссии (ВСК) ВР по проведению расследования сведений относительно фактов разворовывания в Вооруженных Силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 гг.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

На заседании присутсвовали глава ВСК Иван Винник (БПП), нардепы Александр Бригинец (БПП) и Андрей Тетерук (НФ).

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Иван Винник вспомнил события пятилетней давности, отметив, что сегодняшние события имеют причинно-следственную связь с прошлыми.

На заседании должны были озвучить данные работы парламентской комиссии и экспертиз по поводу растраты средств армии 2004-2017 гг.

По словам Винника, на заседание Комитета были приглашены экс-министр обороны Анатолий Гриценко и глава Генштаба времен Гриценко Кириченко для дачи показаний по поводу снятия с вооружения армии действующих образцов оружия.

Никто из них не явился.

"Рефлексивно отреагировал один, Анатолий Гриценко, который сейчас по стечению обстоятельств баллотируется на пост президента. Он сказал, что у него нет времени, хотя потенциального будущего главнокомандующего должен интересовать комитет по безопасности. Гриценко написал нам ответ, заявив, что готов дать ответы на все вопросы в письменной форме", - сказал Винник.

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По словам Винника, ВСК подготовит Гриценко письменный запрос и ожидает от него ответа, как он и обещал.

Также Винник сообщил, что по результатам работы Комиссии правоохранители возбудили уголовное производство.

Винник подчеркнул, что Гриценко утверждает, что не продавал военное имущество.

В опровержение его словам Винник привел письма и обращения Гриценко времен его пребывания в должности министра обороны, в которых он просит ускорить процесс продажи определенного имущества или земли, либо же в которых он высказывает сожаление о том, что Кабмин запретил ему продавать определенные объекты.

"То есть, честный полковник банально врет", - сказал Винник.

Винник сообщил, что даже если Гриценко собственноручно не подписывал акты о продажах, то подпись ставил назначенный им глава соответствующей комиссии

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По словам Винника, продажа осуществлялась через "Укрспецэкспорт".

Также Винник вспомнил о продаже рекреационных земель в Одесской области.

Анализируя работу Минобороны Еханурова и Иващенко, по словам Винника, была обнаружена ещё одна преступная схема. Так, за ремонт техники Минобороны расплатилось авиационной техникой. Как подчеркнул Винник, эта оплата была номинальной, тогда как куда делась авиационная техника - неизвестно. Данный приказ был издан на стыке руководства Минобороны Еханурова и Иващенко, поэтому в ВСК для дачи объяснений просят прийти их обоих на следующее заседание комиссии.

Также принято решение, что если они не явятся, то тогда ВСК попросит дать объяснения тогдашнего премьер-министра Юлию Тимошенко.

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Как отметил Бригинец, это не нужно воспринимать как политическую заангажированность и давление. По его словам, наилучшим вариантом был бы приход Гриценко и Тимошенко для объяснений. Его поддержал Тетерук, отметив, что в Комитет входят представители всех фракций.

"Пусть они объясняют, это абсолютно открытый процесс", - сказал он, выразив уверенность в том, что дело должно дойти до суда.

На вопрос, в чем была польза для Гриценко и других министров продавать имущество по заниженным ценам, Винник заявил, что считает это госизменой. Также, по его словам, проверяется возможность получения министрами материальной выгоды.

"Это халатность, глупость или непрофессиональность. Хотя в Уголовном кодексе глупость определяется как халатность",- сказал он.

Напомним, ранее временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год. Анатолий Гриценко был министром обороны в 2005 - 2007 гг.

Источник: https://censor.net.ua/n3112795
 
   
 Топ комментарии
 
А бувшого Секретаря РНБО Пєтю не викликали?
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А последнего министра,за склады?Там вменяют хоть продажу,а взрывы складов,как не крути-работа на врага. Экс-министры обороны не явились на заседание ВСК по хищениям в армии. По результатам работы комиссии начато уголовное производство, - Винник - Цензор.НЕТ 6497
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Дуринник просто петина шавка.5лет никого не трогали ,за месяц до выборов вдруг решили.Повод в опонентов покидаться какашками.Смешно и уныло.
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«Чистка в "Геркулесе" начинается. Долой заговор молчания и круговую поруку», - Попрошу свидетелей указать фамилии и адреса. (с)
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На яких підставах відбувалось засідання комісії на яку прийшли тільки 3 депутата? Кворуму не було, але дуже хотілось проголосити брехню та вилити відро лайна на Гриценка і тому комісію не відклали а почали робити якісь заяви! На жаль тупим депутатам не зрозуміло що майно - зброя і майно споруди це різні речі. Міноборони має право реалізовувати тільки майно - споруди та землю і то опосередковано через передачу майна місцевій владі, але зброю міноборони не має права продавати чи знімати з озброєння! Вінник проігнорував той факт що Гриценко опікувався продажем споруд та землі і заявляє що Гриценко продавав зброю! Фальсифікаціям Вінника буде дана правова оцінка, а після перемоги Гриценка на виборах буде і реальне розслідування на тему куди і як попередні Президенти продавали зброю! Окремим пунктом розслідування будуть факти продажу 7 танків Т-80 в 2015 році через порт Октябрський, коли місцеві мешканці побачили на жд платформах танки на експорт і перекрили рух, щоб не дати вкрасти танки!
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Как раз перед выборами и нужно проверять хищения и именно в армии и к этому обязательно присобачить конкурента Порошенка - Гриценка. А как же иначе бороться с честными кандидатами нечестным политикам. А чего бы не проверить на коррупцию, махинации и неуплату налогов 80% депутатов нынешней Рады и министров нынешнего Кабмина?
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Лариса fb3d953c. Масштабы распила в РФ нашим и не снились.
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А может все как раз наоборот?
100%-но непроходной толян зная про уголовку за разбазаривание армии зареестрировался кондедатом шоб его не тронули?
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Порохотролль, он как раз проходной и регистрируется на всех выборах последние лет 20. А для БеПеПе было 5 лет ,чтобы его проверить и за это время ничего не нашли. Лучше бы они так проверяли олигархов, депутатов Рады, министров,которые миллионы прячут в матрасах и налоги не платят, тех предателей, которые каждый месяц шастают в Москву и т.д. Потому что следить за этими их спектаклями смешно и гыдотно.
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Товарищ зрадобот. Я не против проверить всех министров - а начнем с министра Гриценко)
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Что вы знаете, тогда( при Гриценко ) техника продавалась налево и направо за копейки. Сам застал , когда это начиналось.
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Що ти паскудь пізд.ш? Що ти троляка застав? Скільки статутів у ЗСУ хоча б знаєш?
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Давай, давай. Вот тут ты свои знания можешь приложить на полную катушку.
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Лично тогда покупал в Гоще Ровенской области зиловскую резину.
Нульцевую, со склада, - в рази дешевле чем то время на Росаве.
Там какая-то воинская часть шла полностью под нож. Продавали даже кирпичи б/у со стен)
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У Гриценка было начальство, которое распоряжалось продавать и деньги за продажу Гриценко себе в карман не ложил. Ищите глубже, кому это было выгодно, но не Гриценку.
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Импотентный орган решил достать х...
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Громадяни РФ Саламатін і Лєбєдєв втекли а М.Гольдарб гадить на NewsOne.
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Igor L - бидлоскотина Гриценко с Овощем Гриценко проігнорував засідання ТСК щодо розкрадань в армії. За результатами роботи комісії розпочато кримінальне провадження, - Вінник - Цензор.НЕТ 7588 Гриценку ублюдку ще 5 років тому треба було руки та ноги повідрвивати за розпил ЗС України




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Их теперь доставят в суд принудительно в наручниках?
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Какой суд?
Не смешите мои тапочки!!!!!
Как Михо доставили?
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Гриця барыга
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А последнего министра,за склады?Там вменяют хоть продажу,а взрывы складов,как не крути-работа на врага. Экс-министры обороны не явились на заседание ВСК по хищениям в армии. По результатам работы комиссии начато уголовное производство, - Винник - Цензор.НЕТ 6497
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Правохранители ничего не имеют к А.Гриценко,а это так мышиная возня из-за его рейтинга.
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Чего Цензор молчит, что в Украине назначили главу Высшего Антикоррупционного суда?
Стыдно о таком писать в день памяти жертв майдана?
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https://censor.net.ua/news/3112780/vremennym_rukovoditelem_apparata_vysshego_antikorruptsionnogo_suda_stal_alekseyi_jukov

Временным руководителем аппарата Высшего антикоррупционного суда стал Алексей Жуков
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по стечению обстоятельств у нас кое кто сейчас Президентом работает
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однотуровая случайность Экс-министры обороны проигнорировали заседание ВСК по хищениям в армии. По результатам работы комиссии начато уголовное производство, - Винник - Цензор.НЕТ 2418
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бабу юлю и деда анатолия на нары!!!
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Дуринник просто петина шавка.5лет никого не трогали ,за месяц до выборов вдруг решили.Повод в опонентов покидаться какашками.Смешно и уныло.
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Ловіть бо зголить вуса і доказуватиме що він не Анатолій а Олена.
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этот пук в лужу в исполнении холуев ********* только добавит рейтинг грицику.
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Где то комиссии - тройки уже "работали"
Гриценко проигнорировал заседание ВСК по хищениям в армии. По результатам работы комиссии начато уголовное производство, - Винник - Цензор.НЕТ 2983
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Под Юльку-форофкку капають, падлюки, ясенпень!
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Неправда. Юлія Володимирівна ніяка не воровка... Вона - звичайнісінька клептоманка. І їй потрібно надати висококваліфіковану медичну допомогу у відомому в Україні лікувальному закладі посиленого режиму в м.Дніпро...😃😃😃
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Ти це як паціент цього закладу рекомендуєш??
Одужуй!
🤗
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Та ні, дорогуша. Я туди путівки заблудшим душам виписую. Можу запропонувати по блату, якщо бажаєш там оздоровитися на халяву... Уважний і чуйний персонал, триразове калорійне харчування, безкоштовні ліки, а головне - приємні співрозмовники і сусіди по палаті. І чудовий вид на славне місто Дніпро і стародавній Славутич..😃😃😃
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Зрозуміло- хронічний психічний..
Бувай і видужуй!
🤗
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Гриценко слинял на Донбасс,повез мешок с минеральной водой.За 5 лет один раз,это много.. Екс-міністри оборони не з'явилися на засідання ТСК щодо розкрадань в армії. За результатами роботи комісії розпочато кримінальне провадження, - Вінник - Цензор.НЕТ 1415
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забегал сученок неприкасаемый , как посмели , он же кандидат и депутат
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То куЧМО і КРАВчуко посадять за результатами "розслідування"?
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звісно ні, бо їх не цікавить хто насправді знищив армію.
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Щось мені в світлі останніх заяв Анатолія Гриценка підказує, що він залишиться без вух..😃😃😃
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Интересно,ванька,что ты будешь делать без БПП? В Новую Каховку тебе путь закрыт....Жодної
обіцянкИ ти не виконав.
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Невыездной и подсудный винник диктует моду на мораль.
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З такою падаллю як Вінник, я би теж не спілкувався. Є докази, давайте підозру і направляйте до суду, ні, то про що з вами розмовляти? А чому міністра МВС Луценко не викликали, не цікаво куди з внутрішніх військ зникли 90 БТРів і 4ри літаки?
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Просто смешно уже становится! Неужели не ясно под кого заседание этой комиссии состряпали? Решили у Гриценко голосов немного оторвать.
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Я не сторонница Гриценко, но меньше всего верю в его коррумпированность. Этих винников и особенно таких мерзавцев, как бригинцы не должно быть в новой Раде!
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Хозяин сказал: "Фас!" - Винник загавкал. Винник, Герасимов.... Где они берут таких убогих депутатов, не способных говорить, самостоятельно мыслить, что-то делать от себя, а не в шобле барыг.
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толик не хитил, а если хитил то немного - шо там в украинской армии
было недоукрадено до толика?
так - подмел чисто....
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Якщо сволота когось звинувачує то цей "хтось" однозначно порядна людина...Вінник,на якому проби нема де ставити,коли вже тебе посадять?..Вічно клацає висунутою нижньою щелепою...Еліта,блін,а головний там Лоліта...
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Трусливый Онатолик ---кто бы сомневался)))
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А представителем Порошенко, гражданин Роисси, титушковод г-н Труханов.😜
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГриценко проигнорировал заседание ВСК по хищениям в армии. По результатам работы комиссии начато уголовное производство, - Винник
 
 
 
 
 
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