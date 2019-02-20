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 Политика Украины
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 За 5 лет агрессии со стороны РФ погибли 13 тысяч граждан Украины, ранения получили 30 тысяч, 1,5 млн стали переселенцами, - МИД

Такие результаты агрессии являются беспрецедентными для послевоенной Европы, подчеркивают в ведомстве.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по поводу 5-й годовщины начала вооруженной агрессии России против Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Результаты агрессии – драматические и беспрецедентные для послевоенной Европы: около 13 000 убитых, 30 000 раненых, 1,5 миллиона переселенцев, массированное разрушение Донбасса, узурпация украинской собственности в оккупированном Крыму, масштабные нарушения оккупационными властями прав человека и международного гуманитарного права, политические преследования и запугивания украинских граждан с целью подавления любых проявлений анти-оккупационных настроений, ускоренная масштабная милитаризация оккупированного полуострова", – отметили в МИД.

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Как напомнили во внешнеполитическом ведомстве, Россия 5 лет назад, грубо нарушая международное право, начала оккупацию Крыма. И хотя незаконный фейковый референдум и российский статус Крыма не были признаны международным сообществом, неготовность международного сообщества решительно отреагировать на дерзкий акт агрессии со стороны России позволила преступному кремлевскому режиму продолжить агрессию и оккупировать часть украинского Донбасса, подчеркнули в МИД, добавив, что 25 ноября Россия в очередной раз осуществила открытый акт агрессии против Украины, атаковав украинские корабли в Керченском проливе и нейтральных водах Черного моря.

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В то же время в ведомстве подчеркнули, что героическими усилиями украинских воинов, благодаря нарастающей политической и практической поддержке международных партнеров Украина продолжает сдерживать агрессию. Также создана мощная международная коалиция, которая активно поддерживает Украину, наращивает давление на Россию, требуя полной деоккупации украинских территорий и повышая цену продолжения агрессии.

В связи с этим в МИД подчеркнули, что совместное требование Украины и международных партнеров от России – немедленное освобождение всех политзаключенных и военнопленных. Дальнейшее промедление Москвы с выполнением этого требования должно иметь вполне конкретные, в том числе санкционные, последствия, заявили в ведомстве.

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Кроме того, в министерстве настаивают, что прекращение агрессии РФ на Донбассе должно опираться на полноценную миротворческую миссию ООН, мандат которой должен включать всю зону конфликта.

Также в заявлении отмечается, что международное сообщество оказывает поддержку Украине в крымском вопросе, о чем свидетельствует ряд резолюций ГА ООН, которые дают однозначные оценки политике Москвы, требуют от России соблюдения норм международного гуманитарного права и деоккупации полуострова, осуждают милитаризацию Крыма и прилегающих частей Азовского и Черного морей.

Кроме того, в министерстве напомнили, что сегодня, 20 февраля, в Генассамблее ООН с участием Президента Украины Петра Порошенко впервые происходит обсуждение ситуации на оккупированных территориях, что является очередным свидетельством неприемлемости действий Москвы для международного сообщества.

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В ведомстве выразили благодарность партнерам и за практическую помощь в развитии украинских Вооруженных Сил, проведении реформ и стабилизации экономической ситуации государства, на которое тяжелым бременем легла война, и отметили, что только экономически и военно сильная демократическая Украина сможет заставить врага отступить.

Также в МИД отметили, что восстановление территориальной целостности Украины необходимо не только для обеспечения будущего нашего народа. "Это – условие восстановления доверия к европейской и мировой системе безопасности, которая должна базироваться на безусловном уважении независимых государств с нормами международного права и жестком отпоре ее нарушителям", – подчеркивается в заявлении.

Источник: https://censor.net.ua/n3112793
 
 
 Топ комментарии
 
ПОТОМУ ЧТО ПОЛОВИНА БЫЛИ ГРАЖДАНАМИ РФ (МАССОВКА ДЛЯ РАЗОГРЕВА МЕСТНЫХ)
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К сожалению, по закону подлости, меньше всего пострадали те, кто на камеру призывал кацапов ввести войска, сжигали флаги Украины и т.д.
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Именно. В Луганск постоянно курсировали автобусы с ростовскими,белгородскими и воронежскими номерами.
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Враньё. Цифры не соответствуют действительности
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Озвучь свои цифры, только подтвержденные, из источника заслуживающего внимания, а не из россСМИ или из ордло. Так же назови причину, по которой эти цифры могли скрывать.
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Чисто порохоботский закидон, как только что то не так, как говорит солнцеликое, значит из кацапстана.
Я социолог и ложил на Вашу пропаганду.
Прокатись в Покровск, Мариуполь или Краматорск, и посмотри заключения о смерти от 14 года в разгар боев. Больше половины погибших похоронены с заключениями "проникающее ранение неизвестным тупым предметом в ...". И не важно, от пули это, или осколка.
Учёта по добровольцам фактически нет.
Мирных жителей, в основном пожилых, вообще никто не считал. Погиб-закопали.
Переселенцы посчитаны только те, кто выехал на подконтрольные территории. Тех, кто выехал по всему миру, никто не считает
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К сожалению, по закону подлости, меньше всего пострадали те, кто на камеру призывал кацапов ввести войска, сжигали флаги Украины и т.д.
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ПОТОМУ ЧТО ПОЛОВИНА БЫЛИ ГРАЖДАНАМИ РФ (МАССОВКА ДЛЯ РАЗОГРЕВА МЕСТНЫХ)
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Именно. В Луганск постоянно курсировали автобусы с ростовскими,белгородскими и воронежскими номерами.
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В 2014 выбрали себе на голову при массовом психозе типа Верховного главнокомандующего, который оказался трусом и торгашем. Потом и печальный результат т.н. безальтернативного Минска, под которым как не наблюдается подписи Украины.
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кто знает, крымчанам платят?
Там бы тоже желательно облегчить бремя оккупантам...

За 5 років агресії з боку РФ загинули 13 тисяч громадян України, дістали поранення 30 тисяч, 1,5 млн стали переселенцями, - МЗС - Цензор.НЕТ 7967 Alex Gord‏ @K3fCPRYT 9 ч.9 часов назад
За чотири роки Україна виплатила лугандонам (жителям окупованого Донбасу) 80 млрд грн пенсій, хоча За Женевською Конвенцією пенсії їм повинен платити оккупант: https://glavcom.ua/economics/finances/za-chotiri-roki-ukrajina-viplatila-zhitelyam-okupovanogo-donbasu-80-mlrd-grn-pensiy-571134.html …

За 5 років агресії з боку РФ загинули 13 тисяч громадян України, дістали поранення 30 тисяч, 1,5 млн стали переселенцями, - МЗС - Цензор.НЕТ 3508

За 5 років агресії з боку РФ загинули 13 тисяч громадян України, дістали поранення 30 тисяч, 1,5 млн стали переселенцями, - МЗС - Цензор.НЕТ 2481
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Платили (принаймі раніше ) пенсії суддям, ментам, військовим, сбушникам...
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Не бреши, крымским пенсам Украина пенсии не выплачивала.
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Менше слухайте ворожу пропаганду. Торгівля з РФ зменшується, а не зростає. А та торгівля, що зберігається вигідна нам в першу чергу. Наприклад, нафти і бензину ми не маємо, ядерного палива теж свого немає, а АЕС є.
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На Балканах больше 100 тыс убитых официально.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа 5 лет агрессии со стороны РФ погибли 13 тысяч граждан Украины, ранения получили 30 тысяч, 1,5 млн стали переселенцами, - МИД
 
 
 
 
 
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