 С начала года в Украину не впустили 96 израильтян, отказ во въезде в Израиль получили около 500 украинцев, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире 112.ua помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"В последнее время количество отказов в отношении граждан Израиля увеличилось. Причиной чаще всего является то, что некоторые из них не могут подтвердить цель путешествия, не имеют обратных билетов, не знают, где они будут проживать, не владеют другой информацией относительно цели их визита", - рассказал Слободян.

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Он уточнил, что сотрудники ГПСУ ежедневно отказывают в разрешении на въезд 10-15 гражданам Израиля. Всего, с начала года, выдано 96 отказов в пересечении границы гражданам Израиля. "Это немного. Ведь, за аналогичный временной промежуток, в пересечении границы на въезд в Израиле отказ получили более 500 украинцев. Говорить о том, что с нашей стороны есть какая-то предвзятость к гражданам Израиля, нельзя. О симметричном ответе речи не идет", - подчеркнул Слободян.

Помощник главы ГПСУ отметил, что контроль за выездом иностранцев в Украину был усилен ввиду сложной военно-политической ситуации в результате агрессии России.

"Сейчас наблюдается увеличение количества отказов в въезде в Украину представителям многих иностранных государств. Что касается именно граждан Израиля, то здесь речь идет об увеличении количества лиц, которые не могут подтвердить цель путешествия", - сказал Слободян, добавив, что граждане, которые получили отказ, "могут вернуться домой, лучше подготовить свой визит и снова ехать в Украину".

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