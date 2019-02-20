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 Происшествия, Общество
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Все про:Госпогранслужба (3189) Израиль (921) Слободян (363)

 С начала года в Украину не впустили 96 израильтян, отказ во въезде в Израиль получили около 500 украинцев, - Госпогранслужба

В Украине в последнее время возросло количество случаев отказа в пересечении границы на въезд гражданам Израиля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире 112.ua помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"В последнее время количество отказов в отношении граждан Израиля увеличилось. Причиной чаще всего является то, что некоторые из них не могут подтвердить цель путешествия, не имеют обратных билетов, не знают, где они будут проживать, не владеют другой информацией относительно цели их визита", - рассказал Слободян.

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Он уточнил, что сотрудники ГПСУ ежедневно отказывают в разрешении на въезд 10-15 гражданам Израиля. Всего, с начала года, выдано 96 отказов в пересечении границы гражданам Израиля. "Это немного. Ведь, за аналогичный временной промежуток, в пересечении границы на въезд в Израиле отказ получили более 500 украинцев. Говорить о том, что с нашей стороны есть какая-то предвзятость к гражданам Израиля, нельзя. О симметричном ответе речи не идет", - подчеркнул Слободян.

Помощник главы ГПСУ отметил, что контроль за выездом иностранцев в Украину был усилен ввиду сложной военно-политической ситуации в результате агрессии России.

"Сейчас наблюдается увеличение количества отказов в въезде в Украину представителям многих иностранных государств. Что касается именно граждан Израиля, то здесь речь идет об увеличении количества лиц, которые не могут подтвердить цель путешествия", - сказал Слободян, добавив, что граждане, которые получили отказ, "могут вернуться домой, лучше подготовить свой визит и снова ехать в Украину".

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Источник: https://censor.net.ua/n3112792
 
   
 Топ комментарии
 
В наших точно були вагомі підстави, а евреї просто помстились .
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И все равно, в Израиле полно украинских заробитчан. И с теми, кто получил статус беженца, сейчас разбираются. Оказалось, что они не с Донбасса, а с Западной Украины. Лишить их этого статуса мгновенно невозможно. И пособие, которое уже было получено, они вряд ли вернут. Это ж надо, евррев кинули! Від початку року до України не впустили 96 ізраїльтян, відмову у в'їзді до Ізраїлю отримали майже 500 українців, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 511
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Он уточнил, что сотрудники ГПСУ ежедневно отказывают в разрешении на въезд 10-15 гражданам Израиля.
потому что они негры?

или фамилия на К? С начала года в Украину не впустили 96 израильтян, отказ во въезде в Израиль получили около 500 украинцев, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8299
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В наших точно були вагомі підстави, а евреї просто помстились .
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Наверна пррришивание атказались делать...
🤗
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Анекдот в продолжение темы.

Прошли соревнования по рыбной ловле. Корреспондент спрашивает победителей, в чем их секрет.
3-е место:
- Я работаю хирургом. Однажды я попробовал ловить на человеческий аппендикс. И знаете, рыбе очень понравилось. Особенно хорошо на аппендикс идет щука, сазан и голавль.
2-е место:
- Я тоже работаю в больнице. Удаляю гланды. И я тоже однажды попробовал ловить на гланды. Результат превзошел все ожидания. Окунь, карась, ерш обожают гланды.
Вопрос победителю:
- Ну а вы, наверно, тоже работаете врачом...?
- Ой-вэй, не смешите мои тапочки! Я таки раввин местной синагоги...
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Не-не. Это уже не то. Я тоже знаю несколько забавных анекдотов в тему. А там был шедевр - кратко, иносказательно и ниже пояса.
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Согласен, картинка мощнее Від початку року до України не впустили 96 ізраїльтян, відмову у в'їзді до Ізраїлю отримали майже 500 українців, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4644 Ещё и две скобки смайлика )) - убойный финальный штрих Від початку року до України не впустили 96 ізраїльтян, відмову у в'їзді до Ізраїлю отримали майже 500 українців, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4644
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Главная фишка - краткий, серьёзный и приличный текст, заставляющий осведомлённого читателя додумать убойно неприличное содержание. Imho, смайлик вреден - он уменьшает серьёзность текста - заменить на восклицательный знак, чем усилить серьёзность привнесением некоторой ноты трагизма. Просто комедии банальны, вершина - трагикомедия.
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Ха...у нас проживают граждане этой страны с медвежонком в паспорте, и непросто проживают, а мурчат почти на весь город.
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Оно, конечно, слава Богу! Но Иегова Саваоф будет весьма недоволен, а пострадает Гройсман, которому раввин в синагоге таки врежет 96 раз в кипу на его голове золотой семирожковой менорой.
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украинцев больше не пустили в Израиль! так не честно, надо ещё 404 израильтян не пустить! или выпроводить тех что есть..
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В этом году был в Израиле и могу рассказать вам как есть. Большинство украинцев приезжая в Израиль, сразу или через некоторое время пишут заявление с просьбой на убежище. Обоснование - на родине их преследует порошенковский режим. В итоге они получают "синие бумаги" разрешение на убежище и работу. И на рынке труда уже потеснили негров. Работают они хорошо, тут вопросов нет (****** иногда помелочи). Хватает и русских бежавших от Путина. Встречал даже даунбасцев (реально двух даунов с донбасса). Еще есть фишечка. Некоторые особо хитрые жертвы режима Порошенко, едут на мертвое море м ночью раздевшись уплывают в даль в Иорданию.
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P.S. на родину пока действующий гарант возвращаться не хотят. Совершенно искренее. Некоторые от безысходности женятся на мароканках, что бы не депортировали. Украинки стараются выйти замуж за коренных израилитян. Плохо, что вся эта ситуация формирует вполне конкретное восприятие Украины через призму "порошенковского режима", тем более что все эти заявления письменные и оасмматривпются в израильском суде.
Короче, если навести в своей "консерватории" порядок, то проблема решится довольно легко.
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P.P.S как работники большинство из украинских беженцев лучше всех, кого встречал в Израиле.
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Одного, но искушённого в торговле труселями.
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И все равно, в Израиле полно украинских заробитчан. И с теми, кто получил статус беженца, сейчас разбираются. Оказалось, что они не с Донбасса, а с Западной Украины. Лишить их этого статуса мгновенно невозможно. И пособие, которое уже было получено, они вряд ли вернут. Это ж надо, евррев кинули! Від початку року до України не впустили 96 ізраїльтян, відмову у в'їзді до Ізраїлю отримали майже 500 українців, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 511
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Въезд в Цензор/ Губерман: В Израиле много людей, которые с ужасным еврейским акцентом кричат "Крым наш".Гордон, 4 мая, 2015. -И что в Украину нужно было вторгнуться. Эмигранты верят российскому "Первому каналу" и считают, что в Украине живут жидобандеровцы-фашисты. "Они верят, что украинцы жидобандеровцы, во главе с Бандерой, который убивал евреев. Вот такая странная логика у них."/ Один из таких требовал устроить в Украине « бессрочную общенациональную забастовку 28.12.2015 07:29». Позже он освоил переводчик : «Загальнонаціональний страйк на кшталт 1917 р. Як економічний важіль. Страйк можна припинити відставкою діючої влади. 22.03.2017 22:40» Представим что украинцы на фронте и в тылу начали выполнять указания нового троцкого. Путинцы через неделю были бы во Львове-как и обещали в 2014 г. Подобных призывов израильских флажков к беспорядкам в воюющей стране Украине не мало.
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вокруг Израиля нужно построить стену типа китайской и по той же причине+ и это чтоб евреи оттуда не высыпались и туда тоже не проникали...а то вас уже столько развелось, что фильтровать приходится Від початку року до України не впустили 96 ізраїльтян, відмову у в'їзді до Ізраїлю отримали майже 500 українців, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6015
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так! прекратите!
Умань вам этого не простит...
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Хоча б разок на Рош-ашана не пустити їх в Україну...Нехай Бориспіль засирають,а не Умань...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала года в Украину не впустили 96 израильтян, отказ во въезде в Израиль получили около 500 украинцев, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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