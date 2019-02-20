 Все политзаключенные и военнопленные должны быть освобождены, промедление Москвы в этом должно повлечь санкции, - МИД Украины

"Восстановление территориальной целостности Украины необходимо не только для обеспечения будущего нашего народа. Это - условие восстановления доверия к европейской и мировой системе безопасности, которая должна базироваться на безусловном уважении независимых государств норм международного права и жестком отпоре ее нарушителям", - говорится в среду в заявлении МИД по случаю 5-й годовщины начала вооруженной агрессии России против Украины, передает Цензор.НЕТ.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили: "Незаконный фейковый референдум и российский статус Крыма не был признан международным сообществом, однако неготовность международного сообщества решительно отреагировать на дерзкий акт агрессии со стороны России позволила преступному кремлевскому режиму продолжить агрессию и оккупировать часть украинского Донбасса".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Денисова планирует встретиться с Москальковой и лично обсудить судьбу пленных украинских моряков

В заявлении указано, что агрессия России имеет драматические результаты: около 13 тыс. убитых, 30 тыс. раненых, 1,5 млн переселенцев, масштабные нарушения прав человека, политические преследования, разрушенная инфраструктура.

"Все политзаключенные и военнопленные должны быть немедленно освобождены. Это – совместная позиция Украины и международных партнеров. Дальнейшее промедление Москвы с выполнением этого требования должно иметь вполне конкретные, в том числе санкционные, последствия", - подчеркнули в МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вашингтон спустя 5 лет не признает аннексии Крыма Россией: мы не признаем посягательства Кремля, - посольство США в Украине

При этом прекращение агрессии РФ на Донбассе должно опираться на полноценную миротворческую миссию ООН, мандат которой должен включать всю зону конфликта.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Украина продолжает сдерживать агрессию героическими усилиями украинских военных, но только экономически и военно сильная демократическая Украина сможет заставить врага отступить.

В заявлении также указано, что в среду в Генассамблее ООН при участии президента Украины Петра Порошенко состоится обсуждение ситуации на оккупированных территориях, что является очередным свидетельством неприемлемости действий Москвы для международного сообщества.