 Американский сенатор Эрнст и посол США Йованович побывали в зоне ООС и провели встречу с Наевым. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "20 февраля, Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев встретился с делегацией Соединенных Штатов Америки во главе с представителем Комитета Сената США по вооруженным силам и безопасности госпожой сенатором Джонни Эрнст. Встреча состоялась в одном из базовых лагерей Объединенных сил.

Также читайте: Группа сенаторов США призвала Трампа увеличить военную помощь Украине для усиления морского направления

В ходе конструктивного диалога Командующий объединенными силами ознакомил госпожу сенатора Джонни Эрнст, Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Украине госпожу Мари Йованович и группу американских офицеров и помощников сенатора с текущей оперативной обстановкой в ​​районе проведения операции Объединенных сил. Генерал-лейтенант Сергей Наев продемонстрировал иностранным гостям доказательства недавних случаев применения российско-оккупационными войсками в Украине корректированных снарядов типа калибра 152 мм "Краснополь", которые находятся на вооружении исключительно российской армии. Кроме осколков российского снаряда высоким гостям были продемонстрированы невредимый БПЛА "Орлан" и другие образцы вооружения, боеприпасов и обмундирования российской армии.

Также Командующий объединенными силами представил делегации США видеофиксацию обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской областей российскими оккупационными войсками с начала этого года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Сенате и Конгрессе США есть целая группа друзей Украины, - Чалый. ВИДЕО

"Вчера в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано рекордное с начала текущего года количество примененных против украинской армии русскими средств поражения", - отметил в частности командующий. -"Так, за прошедшие сутки на позиции наших войск враг выпустил 387 артиллерийских снарядов и мин, запрещенных минского договоренностями. Из них калибра 122 мм - 317 единиц калибра 120 мм - 37 единиц.

Генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал госпоже Джонни Эрнст о мерах, проводимых Объединенными силами для развития Донецкой и Луганской областей, а также проинформировал о ходе мероприятий гражданско-военного сотрудничества".

Также читайте: В Сенате США представили резолюцию, призывающую усилить оборонную помощь Украине