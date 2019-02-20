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 Американский сенатор Эрнст и посол США Йованович побывали в зоне ООС и провели встречу с Наевым. ФОТО

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев встретился с делегацией США во главе с представителем Комитета Сената США по вооруженным силам и безопасности госпожа сенатором Джонни Эрнст

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "20 февраля, Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев встретился с делегацией Соединенных Штатов Америки во главе с представителем Комитета Сената США по вооруженным силам и безопасности госпожой сенатором Джонни Эрнст. Встреча состоялась в одном из базовых лагерей Объединенных сил.

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В ходе конструктивного диалога Командующий объединенными силами ознакомил госпожу сенатора Джонни Эрнст, Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Украине госпожу Мари Йованович и группу американских офицеров и помощников сенатора с текущей оперативной обстановкой в ​​районе проведения операции Объединенных сил. Генерал-лейтенант Сергей Наев продемонстрировал иностранным гостям доказательства недавних случаев применения российско-оккупационными войсками в Украине корректированных снарядов типа калибра 152 мм "Краснополь", которые находятся на вооружении исключительно российской армии. Кроме осколков российского снаряда высоким гостям были продемонстрированы невредимый БПЛА "Орлан" и другие образцы вооружения, боеприпасов и обмундирования российской армии.

Также Командующий объединенными силами представил делегации США видеофиксацию обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской областей российскими оккупационными войсками с начала этого года.

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"Вчера в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано рекордное с начала текущего года количество примененных против украинской армии русскими средств поражения", - отметил в частности командующий. -"Так, за прошедшие сутки на позиции наших войск враг выпустил 387 артиллерийских снарядов и мин, запрещенных минского договоренностями. Из них калибра 122 мм - 317 единиц калибра 120 мм - 37 единиц.

Генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал госпоже Джонни Эрнст о мерах, проводимых Объединенными силами для развития Донецкой и Луганской областей, а также проинформировал о ходе мероприятий гражданско-военного сотрудничества".

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Американский сенатор Эрнст и посол США Йованович побывали в зоне ООС и провели встречу с Наевым 01

Источник: https://censor.net.ua/n3112787
 
   
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влияние американских женщин на американских мужчин безгранично...
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Кто-то рассказывал, что к нему приехали американцы (кроме США, больше американцев нет ), пошли в кафе и когда это рассказчик, как говорит, стал приставать к девушкам, чтобы познакомиться, так он говорит, что американцы были так напуганы, как будто в кафе зашел шахид...
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по разному везде,
но в основном так - приставалово к женщинам, если тебя не хотят? - допивай иди....
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Прощай не мытая РАБссия
Страна убийцев и воров
Страна БОМЖей увязжих в гнили
Страна продажных Мусоров
Страна костюмов от Диора
Страна в которой очень скоро
Не будет доменных печей
А мужики вместо печей
Сидят на Коксе и Боярке
И ловят в воздухе чертей
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Больше надо фактов предоставлять США чтобы она вводила больше санкци против рашки и превращалась это газовая труба в сартир
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США справжній друг України, який, на відміну від інших, стурбованих, по справжньому її підтримує різнобічною допомогою, включаючи озброєння.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАмериканский сенатор Эрнст и посол США Йованович побывали в зоне ООС и провели встречу с Наевым. ФОТО
 
 
 
 
 
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