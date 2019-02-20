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 Депутат от Радикальной партии Хачатрян получил 10 лет тюрьмы за убийство свободовца Супруненко

Миргородский горрайонный суд Полтавской области признал депутата Миргородского горсовета от "Радикальной партии Ляшко" Хачатура Хачатряна виновным в убийстве коллеги от ВО "Свобода" Олега Супруненко и приговорил его к 10 годам тюрьмы.

Такое решение вынесли 19 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба суда.

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Родственнику Хачатряна и соучастнику убийства Левону Марданяну суд дал 4 года 6 месяцев тюрьмы.

До вступления приговора в законную силу, осужденные будут находиться под стражей.

"Гражданские иски потерпевших, гражданских истцов удовлетворены частично. Взыскать с осужденных в пользу потерпевшей – жены умершего, 34 тысячи 125,37 гривны на возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу потерпевших – отца и матери по 497 тысяч гривен каждому на возмещение морального вреда", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

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По данным следствия, Хачатрян организовал нападение на Супруненко, к чему привлек нескольких человек, подобрал орудие преступления и нашел авто для воплощения своего замысла.

Ночью 12 июля 2017 года Хачатрян с сообщниками устроили засаду, где ждали появления свободовца.

Следствие установило, что Хачатрян первым выбежал из засады на дорогу, по которой на велосипеде ехал Супруненко, сбил "свободовца" с транспортного средства. После этого Хачатрян со своим родственником Марданяном и гражданином "Г" нанесли металлическими предметами, руками и ногами удары в область головы, туловища и по конечностям потерпевшего.

От полученных травм Супруненко умер в больнице 7 августа 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3112785
 
   
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йому медаль потрібно дати ...і премію від розенка-среви за економію бюджетних коштів
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"После этого Хачатрян со своим родственником Марданяном и гражданином "Г" нанесли металлическими предметами, руками и ногами удары в область головы, туловища и по конечностям потерпевшего." Инртересно кто такой этот таинственный гражданин"Г"? онатоле, не ты ли это?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДепутат от Радикальной партии Хачатрян получил 10 лет тюрьмы за убийство свободовца Супруненко
 
 
 
 
 
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