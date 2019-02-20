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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (17195) скандал (4247) строительство (1603) Войцеховский_Анатолий (20)

 Арестованные ЖК скандального застройщика Войцеховского продолжают продажу квартир и заявляют о "черном пиаре конкурентов"

В арестованных "домах Войцеховского" продолжают продавать квартиры, а представители некоторых арестованных ЖК твердо уверены, что решение суда - это на самом деле черный пиар конкурентов.

Об этом со ссылкой на "Вести" информирует Цензор.НЕТ

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"Никто не арестовали наши объекты, это какая-то антиреклама. Были статьи в том, что нас сносить будут. Но, как видите, ничего страшного, мы функционируем. Четыре дома уже сданы, еще два строятся", - сообщил изданию менеджер по продажам одного из ЖК.

Представитель второго ЖК, построенного Войцеховским, говорят, что юристы готовят иск из-за недостоверности информации.

"Очень большая конкуренция на рынке новостроек, поэтому заказывают такие статьи. У нас на данный момент уже построено шесть домов, пять из которых введены в эксплуатацию. Там есть все коммуникации: вода, электричество, отопление", - говорят в отделе продаж ЖК "Демеевский квартал".

А в это время в КГГА заявляют, что жилые комплексы на Харьковском шоссе в очередной раз на грани отключения из-за долго за коммуналку.

Напомним, Печерский суд Киева арестовал 14 зданий, принадлежащий компании "Укогруп". Именно ее постоянно связывают со скандальным застройщиком Анатолием Войцеховским.

Напомним, Анатолий Войцеховский работал на киевском рынке недвижимости с 2004 года. Он является связующим звеном 63 компаний, входящих в так называемую "Укогрупп". Они строят в столице около 40 жилых комплексов, как правило, без полного пакета документов - прав на земельный участок, разрешения на строительство. Здания вводились в эксплуатацию по решению суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3112783
 
   
 Топ комментарии
 
сносить построенные дома право глупо, инвесторы страдают, а не такие вот застройщики, Решение искать надо как наказывать таких вот горе застройщиков.
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Тих, кого ви перерахували повно. Друга частина вашого коментаря не відповідає дійсності, бо цн лохотрат вашої ботоксної бохіні. Арестованные ЖК скандального застройщика Войцеховского продолжают продажу квартир и заявляют о "черном пиаре конкурентов" - Цензор.НЕТ 4793
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Порушила закон коміссія, котра повинная контролювати ринок нерухомості - хай їх усіх садять за грати. А люди та дома тут ні до чого.
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это же каким долбодятлом нужно быть, шоб покупат там жилье. Это только лохторат диабетика может тако отчебучить
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Тих, кого ви перерахували повно. Друга частина вашого коментаря не відповідає дійсності, бо цн лохотрат вашої ботоксної бохіні.
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цн лохотрат вашої ботоксної бохіні. .
Не знал, что ЦН лохторат ботоксной бохини😀
Давай, жги исчо😀😀😀
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Звичайно, що ви не знали цього. Звідки вам на росії це знати, якщо ви живете у дурдомі Заарештовані ЖК скандального забудовника Войцеховського продовжують продаж квартир і заявляють про "чорний піар конкурентів" - Цензор.НЕТ 541
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Т.е. ты подтвеждаешь, что ЦН есть лохторат юльки!😀😀😀
Жесть! Спасибо, я так давно не смеялся.
По чем мясо сегодня？😀😀😀
Ну ты и тупеешь.😀😀😀
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сносить построенные дома право глупо, инвесторы страдают, а не такие вот застройщики, Решение искать надо как наказывать таких вот горе застройщиков.
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Насправді нам невідомо, що з такими робити. З одного боку бідність не дозволяє знести ці будівлі, а з другого боку вони порушили усі закони Заарештовані ЖК скандального забудовника Войцеховського продовжують продаж квартир і заявляють про "чорний піар конкурентів" - Цензор.НЕТ 3760
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Порушила закон коміссія, котра повинная контролювати ринок нерухомості - хай їх усіх садять за грати. А люди та дома тут ні до чого.
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У Войцеховского интересные схемы - он не получает разрешений на строительство - он строит и потом по факту через взятки в судах его легализует - говорит, что так дешевле.
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Это все, наверное, в прошедшем времени...хотя...
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странно, а как можно продать квартиру в таком доме? Читать надо все от разрешений, аренды, высотности, типа....много чего. Кстати, а почему они строят без разрешения и никому до этого нет дела?
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Спочатку ви доведіть, що порушила ця комісія. Ви не читали документи цієї комісії, не маєте висновків суду... Тому не приймайте рішення, які приймають керівники міста та держави.
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Согласна, сейчас купить нормальное жилье можно в новостройках, но проблема с подключением коммуникаций, а депутаты этим шантажируют инвесторов. Простые не виноваты, дома уже готовые-тоже, а вот застройщиков надо не в суд, а передавать права другим.
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А якщо вони порушили низку законів про норми будівництва та побудували в історичній зоні?
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жулин порядок? - звучит как угроза...
никогда не пробовали обезьяну в хате одну оставить на час, а на 100 дней?
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Не було такого, бо у мене були лише птахи та кіт Заарештовані ЖК скандального забудовника Войцеховського продовжують продаж квартир і заявляють про "чорний піар конкурентів" - Цензор.НЕТ 2491
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Ооо, коли я вчився у школі, наш вчитель фізкультури купив мавпу. Я бачив інтер'єр його квартири...
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Мавпа вд зрадоботів відрізняється чесністю. Заарештовані ЖК скандального забудовника Войцеховського продовжують продаж квартир і заявляють про "чорний піар конкурентів" - Цензор.НЕТ 4473
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Надо наказывать Мера города и комиссию, которая следит за такими постройками. Их всех садить за решётку за халатность. А люди и дома тут не при чём.
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Хрущов теж обіцяв побудувати комунізм.
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Войцеховский в своём последнем интервью, сказал что всё объекты у него отжали депутаты киеврады. Вот вам ответ почему эти дома не сносят, а наоборот активно продают. Суды это показуха "борьбы". В последствии они все будут киеврадой проиграны.
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Войцеховскому верить может только идиот.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиАрестованные ЖК скандального застройщика Войцеховского продолжают продажу квартир и заявляют о "черном пиаре конкурентов"
 
 
 
 
 
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