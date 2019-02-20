 Арестованные ЖК скандального застройщика Войцеховского продолжают продажу квартир и заявляют о "черном пиаре конкурентов"

Об этом со ссылкой на "Вести" информирует Цензор.НЕТ.

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"Никто не арестовали наши объекты, это какая-то антиреклама. Были статьи в том, что нас сносить будут. Но, как видите, ничего страшного, мы функционируем. Четыре дома уже сданы, еще два строятся", - сообщил изданию менеджер по продажам одного из ЖК.

Представитель второго ЖК, построенного Войцеховским, говорят, что юристы готовят иск из-за недостоверности информации.

"Очень большая конкуренция на рынке новостроек, поэтому заказывают такие статьи. У нас на данный момент уже построено шесть домов, пять из которых введены в эксплуатацию. Там есть все коммуникации: вода, электричество, отопление", - говорят в отделе продаж ЖК "Демеевский квартал".

А в это время в КГГА заявляют, что жилые комплексы на Харьковском шоссе в очередной раз на грани отключения из-за долго за коммуналку.

Напомним, Печерский суд Киева арестовал 14 зданий, принадлежащий компании "Укогруп". Именно ее постоянно связывают со скандальным застройщиком Анатолием Войцеховским.

Напомним, Анатолий Войцеховский работал на киевском рынке недвижимости с 2004 года. Он является связующим звеном 63 компаний, входящих в так называемую "Укогрупп". Они строят в столице около 40 жилых комплексов, как правило, без полного пакета документов - прав на земельный участок, разрешения на строительство. Здания вводились в эксплуатацию по решению суда.