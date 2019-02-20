 Временным руководителем аппарата Высшего антикоррупционного суда стал Алексей Жуков

Как сообщает ГСА Украины, им стал Алексей Жуков, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Жуков с 28 марта 2018 года занимает должность заместителя начальника управления по вопросам объектов государственной собственности - начальника отдела администрирования недвижимым имуществом Государственной судебной администрации Украины.

Решение о назначении в. и. о. руководителя аппарата ВАС принято во исполнение требований закона "О судоустройстве и статусе судей" до назначения руководителя аппарата этого суда в соответствии с процедурами, определенными законодательством.

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Временно исполняющий обязанности руководителя аппарата суда будет осуществлять следующее:

регистрацию новосозданного суда как юридического лица;

обеспечение необходимых действий для надлежащего начала его работы;

представительство такого суда как органа государственной власти в отношениях с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

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