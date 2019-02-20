 Временным руководителем аппарата Высшего антикоррупционного суда стал Алексей Жуков

Как сообщает ГСА Украины, им стал Алексей Жуков, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Жуков с 28 марта 2018 года занимает должность заместителя начальника управления по вопросам объектов государственной собственности - начальника отдела администрирования недвижимым имуществом Государственной судебной администрации Украины.
Решение о назначении в. и. о. руководителя аппарата ВАС принято во исполнение требований закона "О судоустройстве и статусе судей" до назначения руководителя аппарата этого суда в соответствии с процедурами, определенными законодательством.
Временно исполняющий обязанности руководителя аппарата суда будет осуществлять следующее:
- регистрацию новосозданного суда как юридического лица;
- обеспечение необходимых действий для надлежащего начала его работы;
- представительство такого суда как органа государственной власти в отношениях с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
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...Часто в государственных органах работают целыми кланами, прокуратура - не исключение. Мы решили присмотреться ближе к родственным связям в Генеральной прокуратуре и тому, как эти связи влияют на продвижение по карьерной лестнице.Знакомьтесь, начальник отдела организации научно-методической работы управления организационного обеспечения ГПУ - Елена Станиславовна Жукова.На этой должности Елена Жукова находится, по меньшей мере, с 2013 года, что мы можем видеть по ее декларации. На самом деле, строить карьеру в органах прокуратуры Елена Станиславовна начала гораздо раньше, непосредственно в Генеральной прокуратуре г-ка Жукова работает с 2003 года.
По следам матери пошел и сын Елены Станиславовны - Алексей Жуков, сейчас он работает начальником второго отдела управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей региональной прокуратуры Киевской области. До августа 2014 года Алексей Жуков работал в прокуратуре Днепровского района Киева, также принимал участие и в конкурсе в местные прокуратуры, тогда он боролся за пост прокурора Днепровского района и удивительным образом перескочил с 14-го на 1-е место конкурса. Об этом факте сообщила экс-пресс-секретаря прокурора Киева Елена Яхно, она связала это именно со связями матери прокурора...http://argumentua.com/stati/elena-zhukova-i-aleksei-zhukov-rukovodyashchie-rabotniki-prokuratury-pora-na-doprosy
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