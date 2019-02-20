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 Политика Украины, Общество
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 Временным руководителем аппарата Высшего антикоррупционного суда стал Алексей Жуков

Государственная судебная администрация назначила временно исполняющего обязанности руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщает ГСА Украины, им стал Алексей Жуков, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Жуков с 28 марта 2018 года занимает должность заместителя начальника управления по вопросам объектов государственной собственности - начальника отдела администрирования недвижимым имуществом Государственной судебной администрации Украины.

Решение о назначении в. и. о. руководителя аппарата ВАС принято во исполнение требований закона "О судоустройстве и статусе судей" до назначения руководителя аппарата этого суда в соответствии с процедурами, определенными законодательством.

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Временно исполняющий обязанности руководителя аппарата суда будет осуществлять следующее:

  • регистрацию новосозданного суда как юридического лица;
  • обеспечение необходимых действий для надлежащего начала его работы;
  • представительство такого суда как органа государственной власти в отношениях с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112780
 
 
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Його ручки точно теж нічого не....брали??
🤔
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глядя на его харю, можна и про ручки кое-что предположить
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Козак з діда--прапрадіда.Як і Авак-ага,Насирь-ага,Шьокєн та море інших.
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Насырь он Оглы) а Авак он Джан) ну а Шокин.... я вас умоляю козак)
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Высшим аппаратным руководителем временно антикорупционного суда...
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Временно исполняющий обязанности руководитель аппарата..Это что Ведмедчук был начальником канцелярии Ккучмы Тимчасовим керівником апарату Вищого антикорупційного суду став Олексій Жуков - Цензор.НЕТ 8493
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майбуть не про його ...
...Часто в государственных органах работают целыми кланами, прокуратура - не исключение. Мы решили присмотреться ближе к родственным связям в Генеральной прокуратуре и тому, как эти связи влияют на продвижение по карьерной лестнице.Знакомьтесь, начальник отдела организации научно-методической работы управления организационного обеспечения ГПУ - Елена Станиславовна Жукова.На этой должности Елена Жукова находится, по меньшей мере, с 2013 года, что мы можем видеть по ее декларации. На самом деле, строить карьеру в органах прокуратуры Елена Станиславовна начала гораздо раньше, непосредственно в Генеральной прокуратуре г-ка Жукова работает с 2003 года.
По следам матери пошел и сын Елены Станиславовны - Алексей Жуков, сейчас он работает начальником второго отдела управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей региональной прокуратуры Киевской области. До августа 2014 года Алексей Жуков работал в прокуратуре Днепровского района Киева, также принимал участие и в конкурсе в местные прокуратуры, тогда он боролся за пост прокурора Днепровского района и удивительным образом перескочил с 14-го на 1-е место конкурса. Об этом факте сообщила экс-пресс-секретаря прокурора Киева Елена Яхно, она связала это именно со связями матери прокурора...http://argumentua.com/stati/elena-zhukova-i-aleksei-zhukov-rukovodyashchie-rabotniki-prokuratury-pora-na-doprosy
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почитайте повноваження цієї кантори, оцініть стан судової системи країни і робіть висновки.... .заодно можете поцікавитись датою похорон Антикорупційного суду, в майбутньому можете не шукати.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВременным руководителем аппарата Высшего антикоррупционного суда стал Алексей Жуков
 
 
 
 
 
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