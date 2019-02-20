Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

По данным ведомства, всего с начала предвыборной кампании полицейские зарегистрировали 1584 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом. Подавляющее большинство из них касаются незаконной агитации - 1038, подкуп избирателей - 112, повреждения имущества - 27 и хулиганства - 22.

За прошедшие сутки в органы полиции поступило 48 таких заявлений и сообщений. По четырем фактам правоохранители открыли уголовные производства.

Так на Черниговщине неизвестные отобрали агитационную продукцию у волонтера одной из общественных организаций. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 157 (Препятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины.

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В Одесской области мужчина проник в офис одной из политических партий и повредил мебель и оргтехнику. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. По этой же статье открыто уголовное производство в Харьковской области. Здесь неизвестный повредил агитационную палатку одного из кандидатов на пост Президента Украины.

Также на Харьковщине неизвестный совершившего кражу агитационного имущества. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Всего с начала избирательной кампании полиция открыла 69 уголовных производств. В том числе 37 из них касается нарушений избирательного законодательства, а еще 32 связаны с проведением избирательной кампании

Кроме того за сутки полицейские составили 12 административных протоколов связанных с избирательным процессом. А с начала предвыборной кампании - 380 протоколов.

Напомним, ранее сообщалось 19 февраля полиция открыла пять уголовных производств, связанных с избирательным процессом.