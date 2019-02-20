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Все про:Интерпол (441) розыск (620) Грановский (58)

 "Мотивация вбросов очевидна - скоро выборы": Нардеп БПП Грановский о фейковом розыске его Интерполом

Интерпол разыскивает не нардепа от БПП Александра Грановского, а его тезку - одесского бизнесмена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп от БПП Александр Грановский написал на своей странице в Facebook.

"Отдельные низкопробные информационные разгонщики "пурги" в интернете и социальных сетях пытаются размещать, за вознаграждение, естественно, новость о том, что представители бюро Интерпола, находящегося в Лионе, выдали ордер на задержание Грановского Александра, который правоохранители между собой давно прозвали не иначе как "красный флажок".
Тонкая интрига, требующая хоть каких-то денежных вливаний, заключается в том, что новость пытаются каким-то образом отождествить со мной. Прошу взять на заметку - это фальшь и дешевая манипуляция, так как с высокой вероятностью речь идёт об одессите Грановском Александре Геннадиевиче, родился который в 1972 г, а не 1979 и тд и тп.
Мотивация для подобных вбросов понятна и очевидна: скоро выборы", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я работаю в парламенте, а вам надо бандитов ловить": Грановский обратился к главе ГБР Трубе по поводу "заказных статей"

Отметим, на сайте Интерпола есть запись о том, что в розыске находится 46-летний Александр Грановский, который обвиняется в подделке корпоративной документации, отмывании денег и мошенничестве.

Речь идет об одесском бизнесмене Александре Грановском. Его ищут по просьбе прокуратуры Израиля

Мотивация вбросов очевидна - скоро выборы: Нардеп БПП Грановский о фейковом розыске его Интерполом 01

Источник: https://censor.net.ua/n3112772
 
 
 Топ комментарии
 
Грановського навіть слухати не треба. Просто достатньо подивитися на його пику чи харю чи мордяку, щоб зрозуміти: такі політики тягнуть нас у безнадію...
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На этой толстой роже уже негде и клейма поставить...
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Фейковое только наше правосудие ...
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А ти виїдь за поребрик і перрревіррримо!!
🤗
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Когда то Гриша Суркис так Воне предлагал, и билет даже купить обещал!
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Грановського навіть слухати не треба. Просто достатньо подивитися на його пику чи харю чи мордяку, щоб зрозуміти: такі політики тягнуть нас у безнадію...
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А що таке?Ми ж,українці,всі салище жерти любимо!
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На этой толстой роже уже негде и клейма поставить...
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Это в самом деле правда, это на уманского Грановского.. ох уж...эти Грановские...
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Ну и єтого однофамильца заоодно не грех прихватить...
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Ха! Блин! Гениальная идея!
Все в курсе, как на выборы идут однофамильцы популярных кандидатов с такими же инициалами.
Предлагаю проводить более глубокую операцию - таких однофамильцев на роль зиц-председателя Фунта, ну что б украли помаленьку, а под выборы - шум, розыск, прокуратура - кто там успеет разобраться?
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не радуйся...надеюсь скоро "фейки" для тебя закончатся
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Поняв, что на жертвы пешек народ не реагирует, штаб Порошенко решил пожертвовать фигуру - не то коня, не то слона, а может и ладью. Они не понимают, что после всей типа "борьбы" с коррррупцией нужно уже не фигуры жертвовать, а "доску" менять.
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тобто цьому Грановському, якого не розшукує Інтерпол, лише 40 років????? На вигляд усі 50.
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