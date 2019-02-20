 Льготный режим растаможки евроблях не продлят, он закончится 22 февраля, - Минфин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов.
"Было принято решение не продлевать льготный период. Правительство, президент и профильный комитет остались на той позиции, которая была зафиксирована в законе", - сказал Сергей Верланов.
Напомним, 25 ноября вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.
Третий гольф растаможили по льготе за 65 000 грн.
Ауди А6 за 100 000, тоже по льготному.
Будем снижать курс гривны, а то на пенсии не хватит.
Были бы проблемы с наполением ПФ...срок продлили бы...да и не является этот ручеек критичным для наполнения ПФ...это небольшой приток в большую реку...
Но ход был удачный...планировали получить 1 миллиард...получили более чем в 10 раз больше...
опять не успел
Смешна и наивна игра рвача и стяжателя в "лидера нации", однако наверняка сработает. Лохозавров в стране миллионы и миллионы ((
А с таким ажиотажем и зимним периодом, многие не воспользовались этим предложением. Мягко говоря, стоять в очереди два дня чтобы заехать в Украину. Целовать надо людей, которые готовы подарить государству 2,5 тысячи долларов, добровольно, они даже условия не создали, чтобы человек остался доволен. Какие-то брокеры, сертификация, и.т.д. Клиент всегда прав, тут какая-то банда местного разлива. Которые только и думают как додушить простого человека, который еле собрал 150 тысяч гривен для покупки машины.