 Льготный режим растаможки евроблях не продлят, он закончится 22 февраля, - Минфин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов.

"Было принято решение не продлевать льготный период. Правительство, президент и профильный комитет остались на той позиции, которая была зафиксирована в законе", - сказал Сергей Верланов.

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Напомним, 25 ноября вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

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