EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Общество, Авто
  1866  27
Все про:Минфин (1266) растаможка (103) Грановский (58) евробляхи (106)

 Льготный режим растаможки евроблях не продлят, он закончится 22 февраля, - Минфин

В Минфине напомнили, что период растаможки автомобилей на иностранной регистрации со скидкой в 50% не будут продлевать и закончится он 22 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов.

"Было принято решение не продлевать льготный период. Правительство, президент и профильный комитет остались на той позиции, которая была зафиксирована в законе", - сказал Сергей Верланов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ежедневно в Украине pacтaможивaют 4-4,5 тыс. евроблях, - Южанина

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Налоговики ликвидировали в Киеве центр минимизации таможенных платежей. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3112771
 
   
 Топ комментарии
 
Потому что это не льготная растаможка, а откровенная обдираловка людей
 показать весь комментарий
 
Свыня рылом роет себе могилу
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Потому что это не льготная растаможка, а откровенная обдираловка людей
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко и Ко деньги нужны сейчас, что бы подкупить пенсионеров на выборы.
 показать весь комментарий
 
 
так єто льготная а что ж тогда о полной говорить
 показать весь комментарий
 
Там вообще мрак.
Третий гольф растаможили по льготе за 65 000 грн.
Ауди А6 за 100 000, тоже по льготному.
 показать весь комментарий
 
вот вот скоро велосипеды налогами обложат
 показать весь комментарий
 
 
В общем...кто не успел...тот опоздал...😀
 показать весь комментарий
 
 
и снова хламье по 30 40 лет в цене пошло,они ж безопасней и экологичней чем машина пусть ей даже 10 лет
 показать весь комментарий
 
во дворе стоит флагман производства васадзе таврия пикап, 90-то какого то года выпуска, накрашенная, напомаженая, ГБО. 2500$ Пипец
 показать весь комментарий
 
Ручеёк иссяк, пане Президенте! Шо дальше?
Будем снижать курс гривны, а то на пенсии не хватит.
 показать весь комментарий
 
 
Ручеек не сам иссяк...а заканчивается время отведенное для него Законом...
Были бы проблемы с наполением ПФ...срок продлили бы...да и не является этот ручеек критичным для наполнения ПФ...это небольшой приток в большую реку...
Но ход был удачный...планировали получить 1 миллиард...получили более чем в 10 раз больше...
 показать весь комментарий
 
 
далі штрафи за бляхи на поповнення бюджету,.
 показать весь комментарий
 
 
То буде вже по-новому із 22,чи по-старому своїм шляхом...
 показать весь комментарий
 
Какая предсказуемо-примитивная соевая группировка ))) "Льготный период ни в коем случае не не будет продлен", накрутят бляхеров до температуры кипения, а затем "добрый и мудрый кормчий" снизойдёт до проблем людей и перед самыми выборами издаст царский указ о продлении льготного периода...
Смешна и наивна игра рвача и стяжателя в "лидера нации", однако наверняка сработает. Лохозавров в стране миллионы и миллионы ((
 показать весь комментарий
 
 
а ти святкуєш 23'лютого? Слава радянський армії?
 показать весь комментарий
 
А зря, деньги на дороге не валяются. Растаможка мягко говоря грабительская, это абсолютно не касается евробляхеров. Люди хотят завести себе свежие машины
А с таким ажиотажем и зимним периодом, многие не воспользовались этим предложением. Мягко говоря, стоять в очереди два дня чтобы заехать в Украину. Целовать надо людей, которые готовы подарить государству 2,5 тысячи долларов, добровольно, они даже условия не создали, чтобы человек остался доволен. Какие-то брокеры, сертификация, и.т.д. Клиент всегда прав, тут какая-то банда местного разлива. Которые только и думают как додушить простого человека, который еле собрал 150 тысяч гривен для покупки машины.
 показать весь комментарий
 
А пошли вы в жопу со своим евробляхерным ворьём!
 показать весь комментарий
 
 
жду не дождусь когда ушлепков на еврокорытах начнут штрафовать на 170 тыс
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоЛьготный режим растаможки евроблях не продлят, он закончится 22 февраля, - Минфин
 
 
 
 
 
 вверх