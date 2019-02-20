 В 2018 году Украину стали чаще посещать туристы из Западной Европы, Индии и Китая. Поступления от турсбора составили 90,7 млн. грн, - Минэкономразвития

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

По данным ведомства, совокупные поступления туристического сбора и налоговых платежей с туристической отрасли выросли на 20,7% - до 4,2 млрд грн. Это свидетельствует о росте объемов внутренних туристических потоков и эффективности внедрения реформы децентрализации, а именно: повышения фискальной дисциплины на местах.

При этом в 2018 году произошли качественные сдвиги в структуре иностранного туристического потока в Украину. Госпогранслужба зафиксировала рост числа туристов из не приграничных стран, в частности Европы: Испании - на 68%, Великобритании - 47,3%, Литвы - 23,4%, Италии - 15,4%, Германии - 13,3%, Франции - 9, 2%, а также Индии - на 57,4%, Китая - на 38,8%, Японии - на 38,3%, Израиля - на 21,7% и США - на 19%. Приграничное движение, наоборот, сократилось.

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"Такие изменения в структуре туристического потока стали результатом активизации продвижения Украины на международном туристическом рынке, двустороннего сотрудничества, визовой либерализации, увеличения предложений прямого и бюджетного авиасообщения", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по данным украинских мобильных операторов (ЧАО "Киевстар", ЗАО "ПФ Украины", ООО "лайфселл") за 2018 г. зафиксировано 162,2 млн перемещений по Украине абонентов мобильной связи, из них 139,8 млн - украинских и 22,3 млн - иностранных. К наиболее популярным для посещения иностранцами областей входит Закарпатская, Одесская и Харьковская (приобретает роль центра делового туризма) области. Украинцы больше всего посещают Киевскую, Львовскую, а также Полтавскую, Черкасскую и Днепропетровскую области.