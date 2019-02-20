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 В 2018 году Украину стали чаще посещать туристы из Западной Европы, Индии и Китая. Поступления от турсбора составили 90,7 млн. грн, - Минэкономразвития

По итогам 2018 г. поступления туристического сбора возросли на 29,2% и составили 90,7 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

По данным ведомства, совокупные поступления туристического сбора и налоговых платежей с туристической отрасли выросли на 20,7% - до 4,2 млрд грн. Это свидетельствует о росте объемов внутренних туристических потоков и эффективности внедрения реформы децентрализации, а именно: повышения фискальной дисциплины на местах.

При этом в 2018 году произошли качественные сдвиги в структуре иностранного туристического потока в Украину. Госпогранслужба зафиксировала рост числа туристов из не приграничных стран, в частности Европы: Испании - на 68%, Великобритании - 47,3%, Литвы - 23,4%, Италии - 15,4%, Германии - 13,3%, Франции - 9, 2%, а также Индии - на 57,4%, Китая - на 38,8%, Японии - на 38,3%, Израиля - на 21,7% и США - на 19%. Приграничное движение, наоборот, сократилось.

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"Такие изменения в структуре туристического потока стали результатом активизации продвижения Украины на международном туристическом рынке, двустороннего сотрудничества, визовой либерализации, увеличения предложений прямого и бюджетного авиасообщения", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по данным украинских мобильных операторов (ЧАО "Киевстар", ЗАО "ПФ Украины", ООО "лайфселл") за 2018 г. зафиксировано 162,2 млн перемещений по Украине абонентов мобильной связи, из них 139,8 млн - украинских и 22,3 млн - иностранных. К наиболее популярным для посещения иностранцами областей входит Закарпатская, Одесская и Харьковская (приобретает роль центра делового туризма) области. Украинцы больше всего посещают Киевскую, Львовскую, а также Полтавскую, Черкасскую и Днепропетровскую области.

Источник: https://censor.net.ua/n3112769
 
 
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Да едут отдаться украинским козакам, особенно с мокшании
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Интересуешься? Приезжай, тебя оформим добротно, во все щели, вне очереди, как инвалида умственного труда.
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90 млн.? Серьезно? У нас президенты такие деньги 9 дней тратит на предвыборную компанию.))))
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президент тратит еще большие деньги на налоги в госбюджет и различные программы финансирования.
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В 2018 году Украину стали чаще посещать туристы Индии и Китая....этим странам нужны наши технологии,потому они к нам едут на 90,7 млн. грн,а вывозят технологии на миллиард В 2018 году Украину стали чаще посещать туристы из Западной Европы, Индии и Китая. Поступления от турсбора составили 90,7 млн. грн, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 6304 Ы
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В прошлом, 2018, году Россию в туристических целях посетили 37 тысяч граждан Украины. Это на 28% больше, чем в 2017-м, когда в РФ посетили 26,3 тысяч граждан Украины.
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90 млн? Просто смешно. Пусть поедут в Самбул и посмотрят сколько туристов там. Там наверное 90 млн гривень в день.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ 2018 году Украину стали чаще посещать туристы из Западной Европы, Индии и Китая. Поступления от турсбора составили 90,7 млн. грн, - Минэкономразвития
 
 
 
 
 
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