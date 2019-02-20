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 Политика Украины, Общество
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Все про:звание (141) Туск (451) Университет (135)

 Туску вручили звание доктора Honoris Causa от Львовского университета им. И. Франко

Президенту Европейского Совета Дональду Туску 20 февраля вручили звание доктора Honoris Causa от Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Об этом сообщил Туск в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Для меня большая честь стать доктором Honoris Causa во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. По-настоящему трогательная и красивая церемония. Спасибо", - написал Туск. Он проиллюстрировал свой твит фотографиями из университета.

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Туску вручили звание доктора Honoris Causa от Львовского университета им. И. Франко 01

Отметим, что Honoris Causa (с лат. "ради почёта") - степень доктора наук без защиты диссертации, присуждаемая на основании значительных заслуг номинанта.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112766
 
   
 Топ комментарии
 
А у Юлі було в 2004 році 30 гривень на рахунку в банку, а в 2019 уже стало 900. Звідки ж гроші взялися?
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Серйозно? Не знайдется в цілому світі такого поляка, який би не знав і не марив Львовом. Трішки працюйте над собою, поки є час, бо так і помрете невігласом.
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Есть очень влиятельная газета Forbs, журналисты которой расследуют, а потом публикуют данные о самых богатых людях в мире. На эту газету, ориентируются структуры безопасности со всего мира. Так вот что пишет о состоянии Порошенко эта газета.

- 2013 год - состояние Порошенко составляет 1.3 миллиарда долларов.

- 2019 год - состояние Порошенко составляет 858 миллионов долларов.

Каждый желающий, может проверить эту информацию лично.

http://forbes.net.ua/persons/562-poroshenko-petr-alekseevich
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Не сбудется злой замысел раши поссорить Польшу и Украину .
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Есть очень влиятельная газета Forbs, журналисты которой расследуют, а потом публикуют данные о самых богатых людях в мире. На эту газету, ориентируются структуры безопасности со всего мира. Так вот что пишет о состоянии Порошенко эта газета.

- 2013 год - состояние Порошенко составляет 1.3 миллиарда долларов.

- 2019 год - состояние Порошенко составляет 858 миллионов долларов.

Каждый желающий, может проверить эту информацию лично.

http://forbes.net.ua/persons/562-poroshenko-petr-alekseevich
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А у Юлі було в 2004 році 30 гривень на рахунку в банку, а в 2019 уже стало 900. Звідки ж гроші взялися?
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А чё пишет журнал о состоянии папы порошенко?
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Плохо что умею вбрасывать ссылки Туску вручили звання доктора Honoris Causa від Львівського університету ім. І. Франка - Цензор.НЕТ 1581но я исправлюсь...
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Ну, теперь Туск будет знать, что есть такой город Львов, а в нем - университет.
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Серйозно? Не знайдется в цілому світі такого поляка, який би не знав і не марив Львовом. Трішки працюйте над собою, поки є час, бо так і помрете невігласом.
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Львовский университет образован в 1661 году.Ты идиот или косишь?
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Льві́вський націона́льний університе́т і́мені Іва́на Франка́ - один із найстаріших університетів України та Східної Європи та найпрестижніших в Україні. Є спадкоємцем колегіуму (1608-1661) та академії (1661-1773) єзуїтів, Йосифинського університету (1784-1805), Львівського ліцею (1805-1817), Університет Франца I (1817-1918), Львівського університету Яна-Казимира (1919-1939), Львівського державного університету ім. І. Франка (1939-1999).
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Достойный человек. Рекомендую послушать его выступление в ВРУ 19.02.2019 р.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТуску вручили звание доктора Honoris Causa от Львовского университета им. И. Франко
 
 
 
 
 
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