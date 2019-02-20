 Туску вручили звание доктора Honoris Causa от Львовского университета им. И. Франко

Об этом сообщил Туск в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Для меня большая честь стать доктором Honoris Causa во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. По-настоящему трогательная и красивая церемония. Спасибо", - написал Туск. Он проиллюстрировал свой твит фотографиями из университета.
Отметим, что Honoris Causa (с лат. "ради почёта") - степень доктора наук без защиты диссертации, присуждаемая на основании значительных заслуг номинанта.
- 2013 год - состояние Порошенко составляет 1.3 миллиарда долларов.
- 2019 год - состояние Порошенко составляет 858 миллионов долларов.
Каждый желающий, может проверить эту информацию лично.
http://forbes.net.ua/persons/562-poroshenko-petr-alekseevich
👍
Туск у Верховній Раді