 Туску вручили звание доктора Honoris Causa от Львовского университета им. И. Франко

Об этом сообщил Туск в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Для меня большая честь стать доктором Honoris Causa во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. По-настоящему трогательная и красивая церемония. Спасибо", - написал Туск. Он проиллюстрировал свой твит фотографиями из университета.

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Отметим, что Honoris Causa (с лат. "ради почёта") - степень доктора наук без защиты диссертации, присуждаемая на основании значительных заслуг номинанта.

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