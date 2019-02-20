 Центр "Миротворец" провел уникальную спецоперацию: 300 российских наемников дали показания о своей преступной деятельности. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил нардеп (НФ) Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"На вопрос: "готов ли ты убивать, пытать за деньги украинцев и, в том числе, крымских татар?", ответ всегда был: "Да! Конечно!". Все данные, полученные после таких "собеседований", пополнили базу "Миротворец" тысячами новых имён и фамилий российских наемников, боевиков и террористов, воевавших в "горячих точках" по всему миру. Апофеозом этой информационно-психологической операции с кодовым названием "За двумя зайцами" был вызов нескольких претендентов на пост наёмника на реальное собеседование в город Симферополь, где они были сданы местной полиции, как украинские диверсанты, приехавшие в Крым взрывать военные объекты", - добавил нардеп.
"Гигабайты информации и сотни часов видео, на которых сотни российских граждан во время "собеседований" признаются в совершении тысяч преступлений, переданы украинским правоохранительным органам для принятия процессуальных решений и оперативной работы. Также, эта операция стала очередным доказательством нарушения Россией международной конвенции о запрете финансирования терроризма. После изучения следователями, часть полученных доказательств будет передана в Гаагу и пополнит доказательную базу в иске Украины против РФ о нарушении данной конвенции. На днях об этой спецоперации на сайте Центра "Миротворец" будет опубликована ссылка на фильм о том, как была задумана и реализована информационная спецоперация "За двумя зайцами". А сейчас, здесь, я публикую "трейлер" к этому документальному фильму", - объяснил Геращенко.
"Кстати, через 40 минут в Кремле начинается пресс-конференция Владимира Путина. Может быть кому-то из честных журналистов удастся ему задать вопрос о том, кто реально стоит за ЧВК "Вагнера"? Отдельную благодарность приношу спикеру Центра "Миротворец" Евгению Вольнову и его коллегам "пранкерам"-патриотам за колоссальную работу по выявлению и фиксацию сотен боевиков по методике информационно - психологических операций разработанным волонтёрами Центра "Миротворец", - резюмировал нардеп.
його відео в ютубі https://www.youtube.com/watch?v=fTELjYFTuyQ
Якщо так, то давайте зробимо хлопця ще біль відомим.....
Отшпили орков
"Миротворец" огонь!
Аплодисменти!
🤣🤣🤣
не кого там жалеть в Орде...
https://www.youtube.com/watch?v=GUOWb8JAbes
його відео в ютубі https://www.youtube.com/watch?v=fTELjYFTuyQ
Якщо так, то давайте зробимо хлопця ще біль відомим.....
https://www.youtube.com/watch?v=AR34CgySkIE