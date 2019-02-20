 Центр "Миротворец" провел уникальную спецоперацию: 300 российских наемников дали показания о своей преступной деятельности. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил нардеп (НФ) Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Россия в очередной раз доказала, что является государством-террористом. Волонтёры Центра "Миротворец" провели уникальную информационно-психологическую операцию для того, чтобы очередной раз показать, что в России терроризм поощряется на государственном уровне. Волонтеры "Миротворца" создали сеть сайтов, на которых, от имени ЧВК "Вагнер", нанимали боевиков для несения службы в украинском Донбассе и Крыму, Сирии, Африке. На эти объявления, за полтора года работы проекта, откликнулись более 300 потенциальных боевиков, уже имевших опыт пыток и убийств на территории Украины и других стран. Каждый из них проходил собеседования через "Skype", во время которого детально рассказывал "интервьюерам" из ЧВК "Вагнер" о своих преступлениях, называл фамилии командиров своих бандформирований, своих сослуживцев", - рассказал Геращенко.

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"На вопрос: "готов ли ты убивать, пытать за деньги украинцев и, в том числе, крымских татар?", ответ всегда был: "Да! Конечно!". Все данные, полученные после таких "собеседований", пополнили базу "Миротворец" тысячами новых имён и фамилий российских наемников, боевиков и террористов, воевавших в "горячих точках" по всему миру. Апофеозом этой информационно-психологической операции с кодовым названием "За двумя зайцами" был вызов нескольких претендентов на пост наёмника на реальное собеседование в город Симферополь, где они были сданы местной полиции, как украинские диверсанты, приехавшие в Крым взрывать военные объекты", - добавил нардеп.

"Гигабайты информации и сотни часов видео, на которых сотни российских граждан во время "собеседований" признаются в совершении тысяч преступлений, переданы украинским правоохранительным органам для принятия процессуальных решений и оперативной работы. Также, эта операция стала очередным доказательством нарушения Россией международной конвенции о запрете финансирования терроризма. После изучения следователями, часть полученных доказательств будет передана в Гаагу и пополнит доказательную базу в иске Украины против РФ о нарушении данной конвенции. На днях об этой спецоперации на сайте Центра "Миротворец" будет опубликована ссылка на фильм о том, как была задумана и реализована информационная спецоперация "За двумя зайцами". А сейчас, здесь, я публикую "трейлер" к этому документальному фильму", - объяснил Геращенко.

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"Кстати, через 40 минут в Кремле начинается пресс-конференция Владимира Путина. Может быть кому-то из честных журналистов удастся ему задать вопрос о том, кто реально стоит за ЧВК "Вагнера"? Отдельную благодарность приношу спикеру Центра "Миротворец" Евгению Вольнову и его коллегам "пранкерам"-патриотам за колоссальную работу по выявлению и фиксацию сотен боевиков по методике информационно - психологических операций разработанным волонтёрами Центра "Миротворец", - резюмировал нардеп.



