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 С РФ нужно бороться с позиции силы, а не с позиции умиротворения, - Климкин

С Россией нужно бороться с позиции силы, а не с позиции умиротворения а всему миру следует признать неизбежную опасность слабого ответа на российскую агрессию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в колонке изданию Washington Post написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Колонка посвящена пятилетию с начала агрессии РФ против Украины. Климкин напоминает, как захватили Крым: "зеленые человечки Путина" – российские войска" пришли на полуостров, сам глава России сначала отрицал это, а затем признался, что лгал миру.

"Впервые с 1940-х годов европейская страна решилась силой захватить территорию у соседа", - констатирует глава украинского МИД, отметив, что отсутствие международного внимания "явно ободрило Кремль" и позже Россия напала на украинские корабли в Керченском проливе.

Более того, пишет Климкин, - российская оккупация Крыма была прелюдией к более широкой кампании агрессии на востоке и юге Украины. И ранее мир заставил Украину вступить с Россией в диалог.

"Но что именно должна обсуждать Украина? Какому суверенитету нужно уступить - когда пистолет направлен на голову страны? Где это кончится, и какая другая нация будет следующей?", - написал дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это будут персональные санкции, - Климкин об "азовских" санкциях против РФ

В колонке WP Климкин также упоминает судьбу режиссера Олега Сенцова, захваченных украинских моряков и других военнопленных.

"Если вы цените демократию и верховенство закона, и, если вы искренне верите, что международная система, основанная на правилах, делает нас всех более безопасными, вы усилите давление на Кремль, чтобы он начал соблюдать международное право. Увеличение санкций является следующим логическим шагом. С Россией нужно бороться с позиции силы, а не с позиции умиротворения", - резюмирует Климкин, обращаясь к международным партнерам.

Ранее сегодня Путин заявил, что российская армия нацелится не только на те страны-союзники США, которые разместят у себя комплексы ракет средней и меньшей дальности, но и на саму Америку - если будет такая угроза.

Источник: https://censor.net.ua/n3112758
 
   
 Топ комментарии
 
Климкинд не слышал о мырумымрном безальтернативном плане своего гениального шефа?
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Да. Кацап из Курска, прислуживавший Януковичу, - самое оно. Таке як нам треба С РФ нужно бороться с позиции силы, а не с позиции умиротворения, - Климкин - Цензор.НЕТ 4243
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так він набрехав
говорить про мир, а сам замість цукерків ракетні комплекси типу Вільха виготовляє.
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Паша умный . Жаль , что не идёт в президенты . Будем выбирать между петей , юлей и вовой . Позорище .
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Да. Кацап из Курска, прислуживавший Януковичу, - самое оно. Таке як нам треба С РФ нужно бороться с позиции силы, а не с позиции умиротворения, - Климкин - Цензор.НЕТ 4243
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Этот кацап закончил МФТИ в отличие от тибя, дитя подворотни!
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Envoy - паша умный...

ХМ....., это тот самый паша, который говорил что визы с Московией не нужны, так как туда ездят миллионы украинских коллаборантов, да?
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Климкинд не слышал о мырумымрном безальтернативном плане своего гениального шефа?
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так він набрехав
говорить про мир, а сам замість цукерків ракетні комплекси типу Вільха виготовляє.
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Вот вижу наконец то ,вас моего единомышленника в поддержке Петра Алексеевича.Не стоит также забывать о минометах Молот ,которые очень любят в армии .И о взорваных складах с устаревшим вооружением ,это только приблизило нас к НАТО.Надо выбирать Петра Алексеевича в один тур,чтобы на сэкономленные деньги купить Апачи с уже купленным на прошлых выборах ,это будет грозная сила.
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Stuart Pearce - вернем Крым и другие оккупированные территории путем мирного экономического соревнования...

Новое слово в истории человечества в стратегии ведении войн....
никто до такого еще не додумался...
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К сожалению Павлу Климкину еще не доложили ,что мы уже победили Россию как сказал Петр Алексеевич.Поэтому ему надо готовиться к участию в парадах которые пройдут в Москве и Севастополе.
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Климкин своим помелом один день метёт в одну сторону, на следующий день в другую. И получает за это солидную зарплату. Математик из него не получился, только дипломат.
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Сами не хера не делают,зато учат запад,что им надо делать.Смех да и только.Выезжайте с галантереем на парад в сявостополь,там вам уже трябуну поставили для ваших бредней.
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Ти "дєлатєль" куєв, сам що зробив , крім того, що за бабло по клаві на користь куйла батрачиш, ЧМО.
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Нужно - так боритесь, а не трепитесь языком.
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Это ему тесть посоветовал? Тот что Крым брал?
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А еслипутеннападьот? С РФ нужно бороться с позиции силы, а не с позиции умиротворения, - Климкин - Цензор.НЕТ 758
Выходит, что весь этот прославленный Минский процесс был не просто мирным, а наступательным. И на кого наступили? С РФ нужно бороться с позиции силы, а не с позиции умиротворения, - Климкин - Цензор.НЕТ 7721
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Ти такий сміливий в тилу, а може , взагалі, в уосорилії. А тоді, коли нікому і нічим було битися, вхопити день, тиждень, місяць щоб перевести подих = вижити і вистояти всій УКРАЇНІ. Є хороше мацкальське прислів'я: " Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны", воно про тебе.
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А бабло від рашки за транзит з якої "позиції" треба отримувати?
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А з "тої сторони" , що : поки через Україну йде основний потік ращистського газу на Європу (читай - бабла назад в кацапстан), повномасштабної війни не буде. Як тільки потік обміліє чекай на "братів" .
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Не куй валити на Клімкіна. Робить все , що може за тих умов , які є. Хай, хто може зробить більше. Тільки не язиком , сидячи на софі, а реально : сказав - зробив.
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Молодец ! Золотые слова ! Кацапботов колбасит
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А де ці всі сміливці були під час папєрєднього Майдану? А куди дивились на папєрєдніх президентських виборах? Може "ніхто й подуматиь не міг" про підступність злочинних братьйов?
Зрештою, можна просто спитать у бойовитого Клімкінда, чим вони там займалися упродовж п'яти років нестримних гібридних перемог? Бо Гелетей, наприклад, розказував, як йому ядрьоною бонбою погрожували. Мабуть домагалися мирних переговорів "під егідою".
А петріотам-язикатоборцям, які заднім числом пояснюють "невтаємниченим", що у них тоді не було іншого виходу, хочу нагадати, що пертися в один тур їх ніхто не примушував. П'ять років гнипіли "Сидіть тихо! Атопутєннападьот", а тепер буквально самі напрошуються... Схоже, їхні виборчі перспективи і справді переможні, якщо знову випрошують підстав для запровадження гібридного стану. Із РФ потрібно боротися з позиції сили, а не з позиції умиротворення, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8173
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС РФ нужно бороться с позиции силы, а не с позиции умиротворения, - Климкин
 
 
 
 
 
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