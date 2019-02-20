 Москалькова планирует просить нового президента Украины передать России двух дезертиров Одинцова и Баранова

Об этом Москалькова заявила 20 февраля, пишет российское издание ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
"Я планирую обратиться к президенту после выборов с просьбой передать для отбытия наказания в России заключенных Одинцова и Баранова", - сказала она.
Напомним, 20 ноября 2016 года в Службе безопасности Украины заявили о задержании на админгранице с Крымом двух дезертиров, которые после оккупации полуострова перешли служить в российскую армию. По словам украинских правоохранителей, Одинцова и Баранова задержали при попытке пересечь пункт пропуска на границе с оккупированным Крымом. Задержанные ранее служили в украинской армии: против них было открыто уголовное производство о дезертирстве.
Это очередная попытка признания крыма российским.
А сейчас, что мешает передать их Порошенку? Путін запретил?
С одной стороны это однозначно Предатели, и другого термина тут нет. И за это они должны сидеть.
А с другой стороны, каждый из нас будет налогами в течении десяти лет кормить и содержать их или им подобных.Смысл?
Эти двое не захотели тут ни жить, ни служить,они не считают себя гражданами Украины и перешли на сторону другого государства.
Смысл их тут кормить?
Пока не появится новый президент...
То есть, если не выберут - подсунутого ****** президента...