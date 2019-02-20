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 Политика Украины, Общество
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Все про:Баранов (34) дезертирство (199) Москалькова (126) Одинцов Максим (7)

 Москалькова планирует просить нового президента Украины передать России двух дезертиров Одинцова и Баранова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена попросить нового президента Украины передать двух дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова. Они после аннексии Крыма перешли служить в российскую армию и были осуждены в Украине к 13 и 14 годам лишения свободы.

Об этом Москалькова заявила 20 февраля, пишет российское издание ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

"Я планирую обратиться к президенту после выборов с просьбой передать для отбытия наказания в России заключенных Одинцова и Баранова", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд оставил в силе приговор крымскому дезертиру Баранову

Напомним, 20 ноября 2016 года в Службе безопасности Украины заявили о задержании на админгранице с Крымом двух дезертиров, которые после оккупации полуострова перешли служить в российскую армию. По словам украинских правоохранителей, Одинцова и Баранова задержали при попытке пересечь пункт пропуска на границе с оккупированным Крымом. Задержанные ранее служили в украинской армии: против них было открыто уголовное производство о дезертирстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд приговорил крымского дезертира Одинцова к 14 годам лишения свободы

Источник: https://censor.net.ua/n3112755
 
 
 Топ комментарии
 
Дезертир это тот кто уклонился или бросил воинскую службу. Тот кто перешел на сторону противника - предатель. От нее нужно также морозится как и она от нашего уполномоченного.
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с Зе планирует договориться ?
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это же их военнослужащие, которых арестовали украинские погранцы.
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З них будуть "ваять" нових путінів. Москалькова планує просити нового президента України передати Росії двох дезертирів Одинцова і Баранова - Цензор.НЕТ 9099 Потрібен матеріал для чергового "тіла"
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это вроде как дезертиры из украинской армии в Крыму, которые перешли на службу к кацапам, их повязали на границе наши погранцы с СБУшниками. Сейчас они седят в Украине, а кацы хотят их вернуть домой.
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их дом тюрьма в Украине, так они граждане Украины и преступление совершили тут же.
Это очередная попытка признания крыма российским.
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Дезертир это тот кто уклонился или бросил воинскую службу. Тот кто перешел на сторону противника - предатель. От нее нужно также морозится как и она от нашего уполномоченного.
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Зеломойша їх задарма віддасть, ще й на коліна стане
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А с какого Украина должна своих граждан передавать в кацапстан? Что за бред от кацапского мусора?
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"Я планирую обратиться к президенту после выборов с просьбой передать для отбытия наказания в России заключенных Одинцова и Баранова", - сказала она. Источник: https://censor.net.ua/n3112755»

А сейчас, что мешает передать их Порошенку? Путін запретил?
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им Кровавая хунта поперек горла стала Москалькова планирует просить нового президента Украины передать России двух дезертиров Одинцова и Баранова - Цензор.НЕТ 9496
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Порошенко за них много наших потребует, а Зе и Ю их и так отдадут
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Да там все ждут Вову, когда он там на коленях стоять перед Путиным будет.
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Тут две стороны медали, даже не знаю что более правильно
С одной стороны это однозначно Предатели, и другого термина тут нет. И за это они должны сидеть.
А с другой стороны, каждый из нас будет налогами в течении десяти лет кормить и содержать их или им подобных.Смысл?
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Ну если следовать логике тогда: Смысл вообще преступников в тюрьмах держать?
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Преступник преступнику рознь,и преступление тоже.
Эти двое не захотели тут ни жить, ни служить,они не считают себя гражданами Украины и перешли на сторону другого государства.
Смысл их тут кормить?
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Да клоун еще и Крым в придачу отдаст и прощение попросит
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А в Петра Олексійовича попросити сьогодні в Москалькової що, баняк з голови злетить? Доведеться їй тоді трохи зачекати бо Петро Олексійович після 31 березня буде трохи зайнятий...😃😃😃
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Всі прохання Москалькової треба ігнорувати. Нехай при їжджає в Україну, а Денисова з нею не зустрінеться. Всі пам'ятають як це було у Лабитнангі?
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Если они дезертировали из кацапской армии в Украину, почему их держат в тюрьме? Как-то нелогично.
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Они же как бы крымчане сбежавшие из лап русского мира. А их хвать и в тюрьму. Дикость какая-то.
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А якщо переможе Порох,то одінцов і баранов вже москальковій не потрібні будуть? ))))
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А какое отношение РФ имеет к крымским дезертирам?
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Значит мокши будут сидеть в тюрьме еще пять лет...
Пока не появится новый президент...

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Они может и предатели но граждане Украины, и срок матать будут тут. Отдать их на россию значит признать Крым российским. Когда отсидят, по своей воле могут ехать куда угодно не нарушая законов.
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Я это и имел в виду...
То есть, если не выберут - подсунутого ****** президента...
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проси нынешнего...чы херло запретило тебе его рейтинг подымать...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМоскалькова планирует просить нового президента Украины передать России двух дезертиров Одинцова и Баранова
 
 
 
 
 
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