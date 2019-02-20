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 В украинской армии появится первое штатное подразделение, вооруженное ракетным комплексом "Вільха"

На Шепетовском ремонтном заводе развернуто серийное производство новейшего украинского ракетного комплекса "Вільха".

Об этом Цензор.НЕТ сообщил директор Шепетовского ремонтного завода (ШРЗ) Олег Туринский. Это предприятие входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".

"Реализация программы "Вільха" идет очень активно. Выделены соответствующие средства", - подчеркнул Олег Туринский.

По его словам, часть пусковых установок была изготовлена в прошлом году, а следующая часть будет выпущена в 2019 году. В текущем году в украинской армии планируется сформировать первое штатное подразделение, вооруженное новейшим украинским ракетным комплексом "Вільха".

Разработчиком высокоточного ракетного комплекса "Вільха"  является киевское КБ "Луч". Как сообщил в интервью Цензор.НЕТ генеральный конструктор – генеральный директор КБ "Луч" Олег Коростелев, комплекс представляет собой альтернативу советско-российской 300-мм реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" и полностью собран из украинских комплектующих.

Читайте также: Украинским ракетным комплексом "Вільха" заинтересовались за границей

Олег Коростелев подчеркнул, что КБ "Луч" не просто повторило РСЗО "Смерч", а провело масштабные работы по созданию фактически новой ракеты и всего ракетного комплекса. Благодаря этому, одна пусковая установка получила возможность нанести высокоточный удар по 12 различным объектам противника.

Сейчас на ШРЗ происходит полное переоборудование пусковых установок РСЗО "Смерч" под требования ракетного комплекса "Вільха".

Как уже сообщал Цензор.НЕТ, Шепетовский ремонтный завод специализируется на ремонте ракетно-артиллерийского вооружения для ВСУ. В 2019 году на ШРЗ также будет развернуто производство украинского варианта модернизации советской 122-мм РСЗО "Град" под названием "Верба".

Напомним также, что модели ракетных комплексов "Вільха" и "Нептун", были представлены на выставке IDEX-2019 в ОАЭ.

Источник: https://censor.net.ua/n3112753
 
 
 Топ комментарии
 
З довбанутим сусідом поруч нам потрібна надпотужна армія.
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Вы точно знаете где Шепетовка?
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Ну, имея всего 6 пусковых рано растопыривать пальцы. Не стоит разводить шапкозакидательство, это удел кацапов. Нужно быть готовым мочить кацев в соотношении 1 к 5. Учитывая сильнейшее превосходство в воздухе и ракетно-артилерийском вооружении. К тому же, в их армии нет проукраинского командования, а вот в Украине готовые угодить кацапам найдутся, вспомните Зеленополье, Иловайск и Дебальцево. И никогда не забывайте этого.
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З довбанутим сусідом поруч нам потрібна надпотужна армія.
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Ну, имея всего 6 пусковых рано растопыривать пальцы. Не стоит разводить шапкозакидательство, это удел кацапов. Нужно быть готовым мочить кацев в соотношении 1 к 5. Учитывая сильнейшее превосходство в воздухе и ракетно-артилерийском вооружении. К тому же, в их армии нет проукраинского командования, а вот в Украине готовые угодить кацапам найдутся, вспомните Зеленополье, Иловайск и Дебальцево. И никогда не забывайте этого.
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Соотношение по бронетехнике у нас 1 к 4 в пользу кацапов но, главное не в этом, а в запасах топлива для этой бронетехники и способности к их уничтожению.
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Интересно а сколько из этих шести еще не купленых нашими ВСУ стоят на боевом дежурстве?Думаю что ни одной.
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Так к ним ещё нужно боеприпасов наделать, хотябы на несколько залпов.
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Чип , не будь инфантильным . Это ребёнку присуще - хочу сейчас и всё . За пять лет создать новую армию , топ двадцать Европы - это не просто прорыв , это космос .Никто в мире такого не знает и все в **** (прости за мокшанский)
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В этом и спору нет,армию воссоздали из пепла,но не кажется ли Вам что сперва надо вооружить армию а уж за тем выхвалятся.
А сейчас это больше похоже на рекламу оружия для потенциальных покупателей,тем более что на вооружение наших ВСУ принимается второсортное или недоукомплектованое оборудование и оружие по сравнению из зарубежными покупателями.
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пока шесть . далі буде

новая РСЗО "Вільха" на базе КРАЗа

В українській армії з'явиться перший штатний підрозділ, озброєний ракетним комплексом "Вільха" - Цензор.НЕТ 4041
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Не слишком ли близко производство от границы?
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Шепетовка где-то рядом с Ольгино и Нарьян-Маром В украинской армии появится первое штатное подразделение, вооруженное ракетным комплексом "Вільха" - Цензор.НЕТ 4474
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В наше время в Украине всё слишком близко, если нет "Железного купола"
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Смотрю на небо и постоянно вижу как наши самалеты регулярно патрулируют границу из Словакией,так как она от меня совсем рядом,и задаюсь вопросом что они делают сдесь почему не на востоке страны патрулируют где есть реальная угроза стране.
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Ну, там нет вражеского ПВО и можна неплохо потренироватся набирая лётную практику. В общем то, немцы своих пилотов готовили от 4 лет и дольше. По-этому, во Второй мировой от начало до конца дожило около половины немецких пилотов. При том, с какими результатами!!! Хай и наши тренируются, чтобы до автоматизма.
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Мне кажется что патрулирование не имеет ничего общего из боевыми транировочными маневрами.Скорее всего хотят показать европейцам что у нас еще что-то летает.
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Ой, там есть столько всякой всячины, которую отрабатывают тупо летая по квадратам... Я не пилот и но предполагаю, что это как и с автомобилем. Если ездишь раз в неделю то, быстренько потеряешь навыки.
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Шепетівка - біля окіяну -
"И вообще последний город на земле это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана».
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Да, быстро прочёл и подумал что речь о Шостке В українській армії з'явиться перший штатний підрозділ, озброєний ракетним комплексом "Вільха" - Цензор.НЕТ 2808
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Большинство шпионов берут информацию из СМИ, а тут и ходить не надо, включи компьютер и все известно - где, сколько и куда.
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В Шостке тоже производство,до границы с мордором четыре десятка км
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Oleg Youryevich тому ВИ пропонуете звільнити чи забрати у руських Кубань, а такж Бряньску Воронежську .Белгородську обл ... ? ))) !!!
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Во-первых они не русские, а российкие, а жители перчисленных земель ещё сами будут проситься в Украину. В українській армії з'явиться перший штатний підрозділ, озброєний ракетним комплексом "Вільха" - Цензор.НЕТ 9119
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Писали бы уже проще, Град после модернизации получит название Верба а Смерч станет Ольхой.
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Ага, а аркебуза после модернизации станет СВД по вашей логике?))
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Если аркебузу зарядить самонаводящимся проектилом то, она может оказатся даже круче СВД. В своё время Джеральд Булл модернизировал старые орудия ЮАР под новый снаряд. Это серьёзно увеличило дальность и точность стареньких орудий. Простоэ решение гениального артилерийского инжинера позволило ЮАР ещё долго использовать отжившие своё время дальнебойные пушки.
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Ольха прекрасно подходит для копчения рыбы, глядишь - и ватников подкоптит малость...
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Пора вернуть статус ядерной державы!Кацапов так легко не возьмешь.В случае чего они будут применять ядерное тактическое оружие!Эти мрази ни перед чем не остановятся!А так вернуть статус ядерной державы.Взять американские ракеты с ядерными боеголовками и разместить на территории Украины под видом своих.И денег вкладывать в яо не нужно!
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любой более или мение квалифицированый ядерщик определит, чья это была какашка.
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииВ украинской армии появится первое штатное подразделение, вооруженное ракетным комплексом "Вільха"
 
 
 
 
 
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