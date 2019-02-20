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 С начала суток террористы 4 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применяя 120- и 82-мм минометы, СПГ и пулеметы, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, в районе отпора и сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях зафиксировано 4 прицельных вражеских обстрела, все - с применением запрещенных минскими договоренностями минометов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, на Луганском направлении противник ночью обстрелял позиции украинских сил в районе населенного пункта Катериновка из минометов 82-мм калибра с расходом 15 мин, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Еще один раз оккупанты использовали миномет 82-мм калибра, а также гранатометы и стрелковое оружие вблизи хутора Вольный.

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На донецком направлении российско-оккупационные войска утром вели огонь из 120-мм минометов. По защитникам Водяного противник выпустил 20 мин этого калибра. В районе Широкино военнослужащие Объединенных сил насчитали еще больше разрывов мин - 35.

"На данный момент потерь среди украинских военнослужащих нет, они продолжают надежно контролировать обстановку на линии соприкосновения", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3112750
 
 
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"На данный момент потерь среди украинских военнослужащих нет, они продолжают надежно контролировать обстановку на линии соприкосновения"

Героям слава!
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Трохи козлорожі притихли . Мабуть тельбухи своїх сородєчєй збирали після вчорашнього. ..😕😕😕
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Нищіть хлопці расіянських окупантів!!!! Та бережіть себе!!! Слава Україні!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток террористы 4 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применяя 120- и 82-мм минометы, СПГ и пулеметы, - Минобороны
 
 
 
 
 
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