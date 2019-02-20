 С начала суток террористы 4 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применяя 120- и 82-мм минометы, СПГ и пулеметы, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, на Луганском направлении противник ночью обстрелял позиции украинских сил в районе населенного пункта Катериновка из минометов 82-мм калибра с расходом 15 мин, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Еще один раз оккупанты использовали миномет 82-мм калибра, а также гранатометы и стрелковое оружие вблизи хутора Вольный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки выпустил по позициям ВСУ почти 400 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм, трое украинских воинов получили ранения, - штаб ОС

На донецком направлении российско-оккупационные войска утром вели огонь из 120-мм минометов. По защитникам Водяного противник выпустил 20 мин этого калибра. В районе Широкино военнослужащие Объединенных сил насчитали еще больше разрывов мин - 35.

"На данный момент потерь среди украинских военнослужащих нет, они продолжают надежно контролировать обстановку на линии соприкосновения", - сказано в сообщении.