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 Экономика, Общество
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Все про:налоги (2557) Макаренко Анатолий (140) евробляхи (106)

 Главным налогоплательщиком Украины стал "евробляхер-схематоз", а не меткомбинат или агрокомплекс, - экс-глава Гостаможслужбы Макаренко

Экс-глава Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко считает, что главным налогоплательщиком в бюджет страны стал не металлургический комбинат или агропромышленный комплекс, а владельцы пригнанных из Европы автомобилей.

Об этом он написал у себя в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Владельцы "евроблях" уплатили в бюджет 11,3 млрд грн!" – звучат победные реляции.

Судя по всему, главным налогоплательщиком в бюджет страны становится не металлургический комбинат или агропромышленный комплекс, а "евробляхер-схематоз".

Действительно, зачем привлекать инвестиции, зачем стимулировать производство, зачем бороться с контрабандой, если можно вот так просто, легко "11,5 млрд". В бюджет! Победно! Под фанфары!

Кстати, в Колумбии есть лихие парни, тоже пополняющие их колумбийский госбюджет. Может, и их опыт изучить?" - отметил Макаренко.

Напомним, на днях, Президент Порошенко сообщил, что владельцы автомобилей на еврономерах уже уплатили в бюджет 11,3 млрд грн.

Главным налогоплательщиком Украины стал евробляхер-схематоз, а не меткомбинат или агрокомплекс, - экс-глава Гостаможслужбы Макаренко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3112748
 
 
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Зачем Цензор печатает откровенный бред?
Или это конкурс на лучшую "пургу" в эфире?
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"Евробояхеры" и "заробитчане" стали главными поставщиками денег в бюджет. Вся суть "рошеновской" реформы - обдирать народ. Народ ведь наглый ибо не делится с олигархам кровно заработанными баксами .
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Порох полетів до Нью-Йорку на Ген.асамблею ООН. Саме час борцунам - виходити під АП на жосткіє мітинги.

Кіт із двору, щури в пляс. Давай. Давай.
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еще пару миллионов людей определятся с выбором перед 1 апреля...
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Я уверен, что эти люди, которые растаможили машины, отдадут свои голоса исключительно за диабетика, а о тех, кто их просто выкинет, эти машины, вообще говорить не приходится. Спасибо пэтиным политтехнологам, так утопить своего клиента, это уметь нужно
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..я так понял,что пенсионеры должны на руках носить бляховодов..ибо они кормильцы и наполнители пенсионного фонда..
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Главным налогоплательщиком Украины стал "евробляхер-схематоз", а не меткомбинат или агрокомплекс, - экс-глава Гостаможслужбы Макаренко - Цензор.НЕТ 9802
шото рыги со всех щелей вылазить начали
порохососы, если ваш кумир до выборов закроет медведчука
пойду и проголосую за порошенко
а скан выложу на цензоре Главным налогоплательщиком Украины стал "евробляхер-схематоз", а не меткомбинат или агрокомплекс, - экс-глава Гостаможслужбы Макаренко - Цензор.НЕТ 9786
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Главным налогоплательщиком Украины стал "евробляхер-схематоз", а не меткомбинат или агрокомплекс...

Потому, что главным человеком в стране стал генетический вор и мародёр Порошенко.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГлавным налогоплательщиком Украины стал "евробляхер-схематоз", а не меткомбинат или агрокомплекс, - экс-глава Гостаможслужбы Макаренко
 
 
 
 
 
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