 Главным налогоплательщиком Украины стал "евробляхер-схематоз", а не меткомбинат или агрокомплекс, - экс-глава Гостаможслужбы Макаренко

Об этом он написал у себя в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Владельцы "евроблях" уплатили в бюджет 11,3 млрд грн!" – звучат победные реляции.
Судя по всему, главным налогоплательщиком в бюджет страны становится не металлургический комбинат или агропромышленный комплекс, а "евробляхер-схематоз".
Действительно, зачем привлекать инвестиции, зачем стимулировать производство, зачем бороться с контрабандой, если можно вот так просто, легко "11,5 млрд". В бюджет! Победно! Под фанфары!
Кстати, в Колумбии есть лихие парни, тоже пополняющие их колумбийский госбюджет. Может, и их опыт изучить?" - отметил Макаренко.
Напомним, на днях, Президент Порошенко сообщил, что владельцы автомобилей на еврономерах уже уплатили в бюджет 11,3 млрд грн.
Или это конкурс на лучшую "пургу" в эфире?
Кіт із двору, щури в пляс. Давай. Давай.
шото рыги со всех щелей вылазить начали
порохососы, если ваш кумир до выборов закроет медведчука
пойду и проголосую за порошенко
а скан выложу на цензоре
Потому, что главным человеком в стране стал генетический вор и мародёр Порошенко.