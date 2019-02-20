 В школах и на предприятиях Николаева проводят обыски из-за школьного питания

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что полиция расследует уголовное производство по факту присвоения и растраты имущества должностными лицами Николаевского горсовета.

"У следствия есть основания предполагать, что служебные лица нескольких предприятий, действуя по предварительному сговору со служебными лицами Коммунального производственного предприятия с целью завладения средствами из местного бюджета на общую сумму не менее 7 млн гривен поставляют на адреса учебных заведений города продукцию несоответствующего качества", - сказано в сообщении.

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Стоимость поставленной продукции значительно ниже заявленной в актах выполненных работ по условиям договоров, заключенных с Управлением образования Николаевского городского совета.