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 Общество
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Все про:Николаев (1152) обыск (1239) Нацполиция (8956) школа (1831)

 В школах и на предприятиях Николаева проводят обыски из-за школьного питания

Полиция Николаева проводит более 120 обысков в учебных заведениях, на комбинате общественного питания, а также у фирм-поставщиков продуктов питания.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что полиция расследует уголовное производство по факту присвоения и растраты имущества должностными лицами Николаевского горсовета.

"У следствия есть основания предполагать, что служебные лица нескольких предприятий, действуя по предварительному сговору со служебными лицами Коммунального производственного предприятия с целью завладения средствами из местного бюджета на общую сумму не менее 7 млн гривен поставляют на адреса учебных заведений города продукцию несоответствующего качества", - сказано в сообщении.

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Стоимость поставленной продукции значительно ниже заявленной в актах выполненных работ по условиям договоров, заключенных с Управлением образования Николаевского городского совета.

Источник: https://censor.net.ua/n3112736
 
 
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хамон от детей прятали? Выражаем обеспокоенность!
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и садики в Днепре проверьте - то же самое. Фирма та же, что и в школах
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У "Контракт Продрезерв5" всё схвачено и за всё заплачено.
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Можна подумати, що в інших областях все інакше. Той же кримінал.
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В школах и предприятиях Николаева проводят обыски из-за школьного питания - Цензор.НЕТ 9483
а надо то было всего ничего
положить на поднос батончик от рашена
проклятые николавевские агенты кремля
)))
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Всі садочки треба перевірити, всі школи, всі інтернати. Раптово. Там, припускаю, клоака ще та. Взагалі всюди треба раптовий постійний обовязковий контроль і незалежний контроль, щоб перевіряючих годуючі контори не прикормили.
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А что бы контролёры не брали над ними НАБУ или ГПУ поставить....смешно, пару миллионов всяких-разных проверяющих и законников имеем и воруем так, как мало кто на этой планете
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ школах и на предприятиях Николаева проводят обыски из-за школьного питания
 
 
 
 
 
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