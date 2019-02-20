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 Госреестр избирателей обновляется каждый месяц, информация о том, что в нем стало на 1 млн избирателей больше - ложь, - Стельмах

Информация в Государственном реестре избирателей обновляется ежемесячно независимо от проведения выборов. Сообщения о том, что реестр не обновлялся с 2015 года, как и о том, что в нем стало на 1 млн избирателей больше, не соответствуют действительности.

Об этом на конференции "Избирательная кампания в Украине: основные тенденции и проблемы" рассказал руководитель Службы распорядителя Госреестра избирателей Александр Стельмах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Распространяется информация, что якобы с 2015 года Государственный реестр избирателей вообще не обновлялся. Это полная чушь, потому что обновление реестра происходит независимо от проведения выборов. Государственный реестр избирателей обновляется ежемесячно в порядке периодического обновления, что определено нашим профильным законом", – отметил он .

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По словам Стельмаха, с 2015 года были изменены данные Госреестра по более чем 10,5 млн украинских граждан.

В этом контексте Стельмах подчеркнул, что полностью не соответствует действительности распространенная ранее в СМИ информация о якобы увеличении на один миллион количества избирателей по сравнению с 2014 годом. Он подчеркнул, что в последнее время, наоборот, наблюдается тенденция к уменьшению количества избирателей. Стельмах объяснил: ежегодно количество включенных в Госреестр избирателей уменьшается почти 200 000 граждан.

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Вместе с тем, руководитель Госреестра заметил, что происходит увеличение количества граждан без официально зарегистрированного места жительства. Таких граждан, по его данным, в Украине насчитывается уже почти миллион, и теперь они не могут быть включены в списки ни одного избирательного участка.

Стельмах убежден, что проблема голосования граждан без регистрации должна быть решена, в том числе и на законодательном уровне.

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Ранее кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что МВД возбудило уголовное дело по ее заявлению о том, что "Центральная избирательная комиссия решила более, чем на миллион человек увеличить реестр избирателей". По словам Тимошенко, она уже дала правоохранителям соответствующие показания.

Источник: https://censor.net.ua/n3112733
 
 
 Топ комментарии
 
«Гриценко подав відповідний запит у ЦВК. Але там відповіли, що у них змінилися правила доступу кандидатів до списків. І запропонували Гриценку в приміщенні ЦВК сісти за комп'ютер і самостійно перевірити списки, без права їх копіювання. На це у кандидата пішло б років 20. Ми подали в суди на такі дії ЦВК. Ми будемо продовжувати боротьбу за чесні списки виборців. Але на минулому тижні голова ЦВК повідомила, про деякі уточнення в списках. Це зроблено було у рамках відкритих кримінальних справ проти ЦВК і реєстру виборців. Так от, виявилося, що право голосувати мають не 35 мільйонів громадян, а 29 мільйонів. Решта, за інформацією ЦВК втратила це право в зв'язку із смертю», - розповів журналістам Микола Катеринчук.
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И как он обновляется? В лучшем случае берется количество умерших и получивших право голоса, а выехавших никто не учитывает.
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вам точное количество пенсионеров в стране не известно, а об избирателях ваще молчу...
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«Гриценко подав відповідний запит у ЦВК. Але там відповіли, що у них змінилися правила доступу кандидатів до списків. І запропонували Гриценку в приміщенні ЦВК сісти за комп'ютер і самостійно перевірити списки, без права їх копіювання. На це у кандидата пішло б років 20. Ми подали в суди на такі дії ЦВК. Ми будемо продовжувати боротьбу за чесні списки виборців. Але на минулому тижні голова ЦВК повідомила, про деякі уточнення в списках. Це зроблено було у рамках відкритих кримінальних справ проти ЦВК і реєстру виборців. Так от, виявилося, що право голосувати мають не 35 мільйонів громадян, а 29 мільйонів. Решта, за інформацією ЦВК втратила це право в зв'язку із смертю», - розповів журналістам Микола Катеринчук.
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Внезапно выяснилось что на 6 миллионов меньше ? Лепота. Еще минус уехавшие и информация про хлебную формулу -правда.
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а в нлвости ниже другой тип говорит, что никто не знает сколько людей
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а может хватит слушать типов, а своими глазиками и ручками находить и смотреть, не?
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Найди мне 2 ляма крысян, ведь для ЦВК крым так и есть Украиной и 2 ляма ордловцев таких же, а, искатель
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начни с простого, научись формировать мысли в голове, а не в жопе.
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И как он обновляется? В лучшем случае берется количество умерших и получивших право голоса, а выехавших никто не учитывает.
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миллионом туда, миллионом сюда щас нихто "выборы" не выиграет.
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То, что в нем стало на 1 млн избирателей больше - ложь, - сказал Стельмах, - в нем стало на 3 миллиона больше!
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вам точное количество пенсионеров в стране не известно, а об избирателях ваще молчу...
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Те, кто охраняют свои капиталы, будут имитировать увеличение численности избирателей любым путем..!
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А інакше Петру і БПП еу ніяк не виграти. А на кон поставлено все -- Буквально ВСЕ!!!
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Никто не знает сколько сейчас реально людей проживает в Украине. О каких уточнённых списках можно говорить??? При любой власти и шоколадное шобло не исключение, всегда использовались мёртвые души, просто сейчас это сделать намного легче. Реально меньше народа в стране и плюс переселенцы которых никто не считает. Хотя нет, считает и получает социальную помощь за мёртвые души. Уверен, что лям соевый барыга точно себе нарисует как минимум...
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цікаво, а поліція знає основні схеми накрутки) голосів, за потрібного кандидата, в день голосування на дільницях і далі до цвк?!
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Почитав порохоботов, понял:
Крым анексировала Тимошенко
Донбасс захватил Зеленский
Гриценко знал об этом, поэтому задолго до этого начал распродавать суперсовременные танки, самолёты, подлодки, авианосцы и космические ракеты.
И пришёл спаситель, но одного срока мало, надо еще 3
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А потім наслідника поставити, а потім внуків-правників...
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И пришёл спаситель

помазанник божий Держреєстр виборців оновлюється щомісяця, інформація про те, що в ньому стало на 1 млн виборців більше, - брехня, - Стельмах - Цензор.НЕТ 657

псы. в томасе не написано шо всех тех кто не проголосует за парашенко предадут анафеме?)
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Кароче, буде шахер-махер ще той. Закуповуємо пиво і копчених снєгірєй, будемо дивитись грандіозне шоу.
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Треба як мінімум прийти на вибори...
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Они думают, что кроме их никто не знает математики. Крым не голосует, Донбасс половина, 8 миллионов на чужбине, да хватит и этого. Отнять и все становится ясным. Задачка первоклассника.
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Барыги всё секретят, ибо пролет мальдивского главнокомандующего будет означать большую вероятность ликвидации их места у кормушки.
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Барыга из шкуры лезет на вторую каденцию
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосреестр избирателей обновляется каждый месяц, информация о том, что в нем стало на 1 млн избирателей больше - ложь, - Стельмах
 
 
 
 
 
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