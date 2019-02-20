 Госреестр избирателей обновляется каждый месяц, информация о том, что в нем стало на 1 млн избирателей больше - ложь, - Стельмах

Об этом на конференции "Избирательная кампания в Украине: основные тенденции и проблемы" рассказал руководитель Службы распорядителя Госреестра избирателей Александр Стельмах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Распространяется информация, что якобы с 2015 года Государственный реестр избирателей вообще не обновлялся. Это полная чушь, потому что обновление реестра происходит независимо от проведения выборов. Государственный реестр избирателей обновляется ежемесячно в порядке периодического обновления, что определено нашим профильным законом", – отметил он .

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По словам Стельмаха, с 2015 года были изменены данные Госреестра по более чем 10,5 млн украинских граждан.

В этом контексте Стельмах подчеркнул, что полностью не соответствует действительности распространенная ранее в СМИ информация о якобы увеличении на один миллион количества избирателей по сравнению с 2014 годом. Он подчеркнул, что в последнее время, наоборот, наблюдается тенденция к уменьшению количества избирателей. Стельмах объяснил: ежегодно количество включенных в Госреестр избирателей уменьшается почти 200 000 граждан.

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Вместе с тем, руководитель Госреестра заметил, что происходит увеличение количества граждан без официально зарегистрированного места жительства. Таких граждан, по его данным, в Украине насчитывается уже почти миллион, и теперь они не могут быть включены в списки ни одного избирательного участка.

Стельмах убежден, что проблема голосования граждан без регистрации должна быть решена, в том числе и на законодательном уровне.

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Ранее кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что МВД возбудило уголовное дело по ее заявлению о том, что "Центральная избирательная комиссия решила более, чем на миллион человек увеличить реестр избирателей". По словам Тимошенко, она уже дала правоохранителям соответствующие показания.