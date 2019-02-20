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Все про:мошенничество (719) работа (414) заробитчане (314)

 Спрос на работу для украинцев в Германии активизировал деятельность мошенников, - "5 канал"

Для украинских граждан существует большой риск потери заработанного.

Специалисты предостерегают, что запланированные упрощения в получении немецкой трудовой визы еще в процессе. При этом, спрос на работу в Германии активизировал деятельность мошенников, сообщает "5 канал".
Так, по информации канала, распространение получили мошеннические схемы: посредники предлагают украинцам работать по польской визе, часто в ход идут даже липовые зарубежные командировки, или даже поддельные паспорта граждан ЕС. При этом мошенники уверяют, что это легально.

Однако, на практике такие схемы оборачиваются для работников большими неприятностями.

Так, по словам председателя профсоюза "Трудовая солидарность" Виталия Мохинько, для украинских граждан существует большой риск потери заработанного.

"Если, например, нелегальный рабочий-украинец возвращается из Германии, его на границе с Германией и Польшей встречают немецкие пограничники, проверяют, и выясняют, где и как человек работал в Германии. Если подтверждается факт нелегальной деятельности, то таких людей задерживают и штрафуют почти на всю сумму денег, которые оказываются у человека, и человеку оставляют там 100-150 евро только чтобы доехать домой", - пояснил Мохинько.

Источник: https://censor.net.ua/n3112731
 
 
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Правильно! Все должны стремиться трудоустроиться на фабрику "Рошен"!
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Працювати потрібно легально, бо можна лишитися всього заробленого.
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А гроші закордоном даються нелегко.
Дуже нелегко..
Наприклад в Польщі на рибному підприємстві працюють щодня без вихідних по 8 годин, в сезон по 12. На яблуках в сезон по 11 годин, теж без вихідних. В Німеччині ще тяжче.
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німці стікі не працюють, я к і кияни.. працюють панаєхавшиє
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Але за ГРОЩІ а не за подаяння, як в Україні...
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та страшне, по 24 години на добу працюють у Німеччині у шахтах, що давно позакривалися, а живуть у підземеллі, а на вулицю виходять у кайданах. Баба Параска розповідала, бо чула від швагера знайомого кума брата чотириюрідного племінника колишнього сусіда очевидця. Спрос на работу для украинцев в Германии активизировал деятельность мошенников, - "5 канал" - Цензор.НЕТ 9009
чергове "нєходітєдєтівафрікугулять". Безпечно лише сидіти вдома та триматися за мамчину спідницю.
Лікарі та медсестри мають дуже непогані шанси знайти роботу у лікарнях, економісти також працевлаштовуються. Дехто шукає роботу прямим шляхом, а декому агентство з працевлаштування сприяє у пошуку та компенсує кошти, витрачені на пошук роботи.
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більшість їде на тимчасові роботи.
ти далекувато від України тому і не надто розумішся в наших реаліях.
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лучше чем так же работая, получать не рентабельную зарплату у себя дома. спать постоянно из-за второй работы хочется иногда смотришь в телефон новости цензора, так сразу волосы на дыбы от абсурда происходящего и манеры врать, как будто чашечку экспресса выпил
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я і не кажу що це погано, просто дійсно шкода якщо людина так працювала, а її надурили.
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Ksenia VB В Німмечині як раз легше,в мене знайомих багато працюють там.
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в мене теж знайомі працюють.
тому я би так не сказала.
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Ksenia VB В Німмечині кращі умови проживання і ставлення самих німців теж краще ніж поляків.
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Правильно! Все должны стремиться трудоустроиться на фабрику "Рошен"!
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Как сказать. В Венгрии на Рошене платят до штуки евро. А на Украинском - 300 ..
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А чего вы смеетесь? Между прочим на этих фабриках довольно не плохая зарплата у простых роботяг.
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На фабриках Рошен у роботяг очень хорошая зарплата.
Порошенко не обижает своих рабочих, они работают за миску баланды...
Зарплата на фабриках Рошен - немного недотягивает до содержания одной собаки в приютах для животных в Германии... А в остальном всё хорошо на фабриках Рошен...
рабы пашут за баланду, Порошенко сказочно богатеет... Никаких угрызений совести.
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Все на фабрики рошен,ахмет и еже с ними.Куй вам!!!
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Так надо в каждом селе и городе фабрики Рошен и меткомбинаты открывать!
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Цензор уже совсем берега попутал.. Не 5 КАНАЛ, а КАНАЛ ЧЕСНИХ НОВИН!!!
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))) вспомнил одного молдаванина. вьехал в австрию с австрийским паспортом и ни одного слова на шпрахе))) австрийские погранцы, шопнувшие его в поезде чисто визуально, даже не были приятно удивлены.
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а на границе Германии и Польши есть пограничники?
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Что оно лопочет? Какие пограничнике на границе Польши и Германии? Если бы и были, им глубоко параллельно кто там где работал.
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загоняют автобусы на стоянки, у ребят знакомых так деньги забрали
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много подобных случаев, проверяют телефоны!! Кто находился в Германии около трёх месяцев, особенно мужчин трясут перед Польской границей, никаких строительных машинок, одежды, и прежде всего фотки! Звонят тем у кого вы находились в Германии, лучше заранее подготовиться
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Петя Вальцман башковит, у него предвиденье...А где на всех дюшес найти, значит безработица.
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Будуть їхати все одно.Не потрібно людей лякати.
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Давненько таких страшилок не писали. Видать, совсем туго стало с рабами на рошеносоеметкомбинатах.
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Ось що наші пропонують,працювати на проросійських олігархів,за набагато меншу зарплату? Так люди не хочуть на них працюбвати,бо ненавидять проросійських олігархів,сам таке чув.
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В Украине рискуешь ничего не заработать, в ЕС потерять заработанное. Дилема: не жить или рискнуть. Слепой траст "рошен" предлагает лучше не жить чем рискнуть зарабатывать.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСпрос на работу для украинцев в Германии активизировал деятельность мошенников, - "5 канал"
 
 
 
 
 
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