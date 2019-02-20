Специалисты предостерегают, что запланированные упрощения в получении немецкой трудовой визы еще в процессе. При этом, спрос на работу в Германии активизировал деятельность мошенников, сообщает "5 канал".
Так, по информации канала, распространение получили мошеннические схемы: посредники предлагают украинцам работать по польской визе, часто в ход идут даже липовые зарубежные командировки, или даже поддельные паспорта граждан ЕС. При этом мошенники уверяют, что это легально.
Однако, на практике такие схемы оборачиваются для работников большими неприятностями.
Так, по словам председателя профсоюза "Трудовая солидарность" Виталия Мохинько, для украинских граждан существует большой риск потери заработанного.
"Если, например, нелегальный рабочий-украинец возвращается из Германии, его на границе с Германией и Польшей встречают немецкие пограничники, проверяют, и выясняют, где и как человек работал в Германии. Если подтверждается факт нелегальной деятельности, то таких людей задерживают и штрафуют почти на всю сумму денег, которые оказываются у человека, и человеку оставляют там 100-150 евро только чтобы доехать домой", - пояснил Мохинько.
Спрос на работу для украинцев в Германии активизировал деятельность мошенников, - "5 канал"
Для украинских граждан существует большой риск потери заработанного.
Специалисты предостерегают, что запланированные упрощения в получении немецкой трудовой визы еще в процессе. При этом, спрос на работу в Германии активизировал деятельность мошенников, сообщает "5 канал".
Дуже нелегко..
Наприклад в Польщі на рибному підприємстві працюють щодня без вихідних по 8 годин, в сезон по 12. На яблуках в сезон по 11 годин, теж без вихідних. В Німеччині ще тяжче.
чергове "нєходітєдєтівафрікугулять". Безпечно лише сидіти вдома та триматися за мамчину спідницю.
Лікарі та медсестри мають дуже непогані шанси знайти роботу у лікарнях, економісти також працевлаштовуються. Дехто шукає роботу прямим шляхом, а декому агентство з працевлаштування сприяє у пошуку та компенсує кошти, витрачені на пошук роботи.
ти далекувато від України тому і не надто розумішся в наших реаліях.
тому я би так не сказала.
Все понятно.
Порошенко не обижает своих рабочих, они работают за миску баланды...
Зарплата на фабриках Рошен - немного недотягивает до содержания одной собаки в приютах для животных в Германии... А в остальном всё хорошо на фабриках Рошен...
рабы пашут за баланду, Порошенко сказочно богатеет... Никаких угрызений совести.