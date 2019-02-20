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Все про:Европа (1112) Путин (24607) ракеты (742) США (14672)

 Путин пригрозил ответными мерами на размещение ракет США в Европе

Российский президент Владимир Путин рассказал, каким будет ответ на размещение США в Европе ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом он сообщил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

По его словам, меры будут "зеркальными" и "ассиметричными".

Путин заявил, что РФ будет создавать и размещать виды вооружений, которые могут быть использованы не только на территории, со стороны которой исходит угроза, но и там, где будут находяться центры принятия решений о применении угрожающих стране ракетных комплексов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО отреагирует на увеличение количества российских ракет в Европе, - Столтенберг

"Реализуем (эти меры. - Ред.) немедленно", - подчеркнул Путин.

Он также посоветовал американским партнерам "оставить иллюзии".

Источник: https://censor.net.ua/n3112730
 
   
 Топ комментарии
 
Путин пригрозил ответными мерами на размещение ракет США в Европе

... и срочно отозвал из опусков всех художников-мультипликаторов.
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во киностудии "союзмультфильм" попёрло!
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Путин пригрозил ответными мерами на размещение ракет США в Европе

... и срочно отозвал из опусков всех художников-мультипликаторов.
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- Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Ордер на ваш арест уже выписан. ©
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Госзаказ светит якутскому лепиле ракет из говна, поднимится якут!😀
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во киностудии "союзмультфильм" попёрло!
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та да...китайцам уже разместили (даже переместить ума не хватило)
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Не вспоминайте китайцев, не хотелось бы иметь с ними общую границу.
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адекватные это какие ? еще один мультик про гиперзвуковые ракеты снимут ? Путин пригрозил ответными мерами на размещение ракет США в Европе - Цензор.НЕТ 7115
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А искандеры Шо, смеялись, смеялись иии.... обосрались?
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***** новые слова выучил и твердит, как попка. Новые ракеты на валежнике? Очень ассиметрично.
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"ассиметричными"...модный вова туману напустил и сам х\з что сказал
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Совок тоже когда-то начинал с ответных мер...
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Помиляєтеся. Треба: ...Совок тоже когда-то начинал... У відповідь на совкові "начінанія", він отримав Першинґи й Томагавки в Європі. Совок продовжував смикатися аж до приходу Р.Рейґана нап президентський пост. Р.Рейґан їх швидко поставив на місце. Буквально через півроку його президентства совок уже почав задихатися.
Але де Ви зараз бачите Р.Рейґана? Всякі "меркелі" ще можуть вивести школярів на демонстрації проти американських ракет.
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.... меры будут "зеркальными" и "ассиметричными" - Вот енто словесной пронос, захотел бы не придумал
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.... меры будут "зеркальными" - сказал путя, снял штаны и повернулся жопой к зеркалу...
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ассиметричный полёт в зеркальной стране + тактика выжженной земли ?
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Зеркальными и асимметричными, мля! Это как?! Е...учее королевство кривых зеркал!
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Штепсель пригрозил ассиметричными мерами! Сказал, что обглодает собственную лысину, но выкупит у чукотского говномеса дающую 27 махов ракету из дерьма. И тогда - "бойтесь суки расия встанит скален и сможит пафтарить!" )))
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и что нового сказало *****? что он мушкетер,а кругом все --- ?
Путін пригрозив заходами у відповідь на розміщення ракет США в Європі - Цензор.НЕТ 6923
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Ассиметричные меры... Это вдоль Китая ракеты надувные поставят? Или "хирурга" с мирным протестом на день Пабеды в Германию опять отправят? Зря вы с Киевом поругались, ох,зряяяя! У нас очень талантливые мультипликаторы. 😁
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чучело говорящее
все знают шо настоящего #уйла
наше доблестное сбу отравило
как бешеную крысу еще в 2015-м
любят свиноросы личинок нкэвэдэшных
нравится когда в сраке торчит
твердая рука кукловода
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Пригрозив , що вимагатиме від Кабаєвої 57 махів , замість 27 ?
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"Ассиметричный" при правильном написании "асимметричным". Похоже на специальный термин. Assиметричный. Месье ***** знает толк в извращениях.
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Путін пригрозив заходами у відповідь на розміщення ракет США в Європі - Цензор.НЕТ 7610
рассийские учонные проэктируют новые виды вооружений...
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Жителям раши надо одеть маски , преодолеть страх , уничтожить прошлое и начать жить как люди . Фильм " V for Vendetta" - пример .
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По его словам, меры будут "зеркальными" и "ассиметричными".
Путин заявил, что РФ будет создавать и размещать виды вооружений, которые могут быть использованы не только на территории, со стороны которой исходит угроза, но и там, где будут находяться центры принятия решений о применении угрожающих стране ракетных комплексов.Источник: https://censor.net.ua/n3112730.............
До речі, смішного мало. Він їм (тому ж ЄС) сере на голову, відкрито погрожує, а вони з ним ПП-2 та інші проекти впроваджують.
До того ж, що таке "ассиметричні мєри" у розумінні гопника-*****? Це прикладом, ви як вчитель робите учню зауваження та вичитуєте за якусь провину, а він вам у відповідь на стіл заліз та випорожнився. Ось що таке "ассиметричні мєри" у їх розумінні, типу "зробимо неадекватно, в рази гірше чим ви нам". Тобто якщо ракову пухлину не видаляють, а вдаються до якихось там ввіщувань, заговорів, то пухлина зростає у геометрічній прогресії. Ось на це гопник няткає і погрожує. Що каци реально можуть з поганого зробити, то інше питання. Але можуть, як то терористичні акти, нові біженці (на днях Туречинна заявила, що не може стримувати нові потоки біженців), інші злодіяння, зазвичай на слабших за себе, але таки можуть. Тому сміх, то добре але... не сміхом з такими відморозками борються.
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Народ из Крыма едет в Украину за едой . Нам не жалко , пусть подавятся .
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СССР пытался симметрично ответить и надорвался экономически.А эти просто разворуют отобранные у своих рабов деньги.
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без мультиков, переодетых роботов и поддержки оргазмирующих "отрядов Тупина"-незачод!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин пригрозил ответными мерами на размещение ракет США в Европе
 
 
 
 
 
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