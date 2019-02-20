 Путин пригрозил ответными мерами на размещение ракет США в Европе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом он сообщил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

По его словам, меры будут "зеркальными" и "ассиметричными".

Путин заявил, что РФ будет создавать и размещать виды вооружений, которые могут быть использованы не только на территории, со стороны которой исходит угроза, но и там, где будут находяться центры принятия решений о применении угрожающих стране ракетных комплексов.

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"Реализуем (эти меры. - Ред.) немедленно", - подчеркнул Путин.

Он также посоветовал американским партнерам "оставить иллюзии".