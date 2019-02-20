 Путин пригрозил ответными мерами на размещение ракет США в Европе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом он сообщил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.
По его словам, меры будут "зеркальными" и "ассиметричными".
Путин заявил, что РФ будет создавать и размещать виды вооружений, которые могут быть использованы не только на территории, со стороны которой исходит угроза, но и там, где будут находяться центры принятия решений о применении угрожающих стране ракетных комплексов.
"Реализуем (эти меры. - Ред.) немедленно", - подчеркнул Путин.
Он также посоветовал американским партнерам "оставить иллюзии".
... и срочно отозвал из опусков всех художников-мультипликаторов.
👍👍👍
Але де Ви зараз бачите Р.Рейґана? Всякі "меркелі" ще можуть вивести школярів на демонстрації проти американських ракет.
все знают шо настоящего #уйла
наше доблестное сбу отравило
как бешеную крысу еще в 2015-м
любят свиноросы личинок нкэвэдэшных
нравится когда в сраке торчит
твердая рука кукловода
дафай-дафай. размищай
Месье***** знает толк в извращениях.
рассийские учонные проэктируют новые виды вооружений...
Путин заявил, что РФ будет создавать и размещать виды вооружений, которые могут быть использованы не только на территории, со стороны которой исходит угроза, но и там, где будут находяться центры принятия решений о применении угрожающих стране ракетных комплексов.Источник: https://censor.net.ua/n3112730.............
До речі, смішного мало. Він їм (тому ж ЄС) сере на голову, відкрито погрожує, а вони з ним ПП-2 та інші проекти впроваджують.
До того ж, що таке "ассиметричні мєри" у розумінні гопника-*****? Це прикладом, ви як вчитель робите учню зауваження та вичитуєте за якусь провину, а він вам у відповідь на стіл заліз та випорожнився. Ось що таке "ассиметричні мєри" у їх розумінні, типу "зробимо неадекватно, в рази гірше чим ви нам". Тобто якщо ракову пухлину не видаляють, а вдаються до якихось там ввіщувань, заговорів, то пухлина зростає у геометрічній прогресії. Ось на це гопник няткає і погрожує. Що каци реально можуть з поганого зробити, то інше питання. Але можуть, як то терористичні акти, нові біженці (на днях Туречинна заявила, що не може стримувати нові потоки біженців), інші злодіяння, зазвичай на слабших за себе, але таки можуть. Тому сміх, то добре але... не сміхом з такими відморозками борються.