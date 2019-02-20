 Горсовет Днепра просит Кабмин возобновить финансирование строительства части объездной дороги

Как известно, строительство этой магистральной дороги начали еще в 2011 году - за счет государственного бюджета. Однако после установки опор и ряда других работ сооружение объекта фактически замерло. В 2013 году из-за отсутствия финансирования строительство временно свернули. Однако три года спустя активность на объекте возобновили. Общая сметная стоимость проекта по состоянию на 2017 год достигла более 2,5 млрд грн. Известно, что с самого начала проведено работ более чем на 319 млн грн.



"Решение проблемы передвижения транзитных большегрузных транспортных средств по центральным улицам города Днепра путем строительства магистральной дороги на участке от ул. Кайдакский путь до автомобильной дороги общего пользования Киев - Луганск - Изварино с направлением на юго-восток будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры, улучшению условий движения транспортного потока, экологического состояния города ", - говорится в обращении.