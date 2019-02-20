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 Общество
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Все про:Днепр_город (2610) дороги (1766)

 Горсовет Днепра просит Кабмин возобновить финансирование строительства части объездной дороги

20 февраля, во время 42-й сессии горсовета Днепра, депутаты по требованию петиции от днепрян приняли обращение к Кабинету Министров о возобновлении финансирования проекта строительства объездной автомобильной дороги от ул. Кайдакский путь до автомобильной дороги Киев - Луганск - Изварино. Трасса поможет уберечь покрытие многих городских дорог, которое сейчас регулярно страдает от проезда многотонных грузовиков.

Как известно, строительство этой магистральной дороги начали еще в 2011 году - за счет государственного бюджета. Однако после установки опор и ряда других работ сооружение объекта фактически замерло. В 2013 году из-за отсутствия финансирования строительство временно свернули. Однако три года спустя активность на объекте возобновили. Общая сметная стоимость проекта по состоянию на 2017 год достигла более 2,5 млрд грн. Известно, что с самого начала проведено работ более чем на 319 млн грн.

"Решение проблемы передвижения транзитных большегрузных транспортных средств по центральным улицам города Днепра путем строительства магистральной дороги на участке от ул. Кайдакский путь до автомобильной дороги общего пользования Киев - Луганск - Изварино с направлением на юго-восток будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры, улучшению условий движения транспортного потока, экологического состояния города ", - говорится в обращении.

Источник: https://censor.net.ua/n3112727
 
   
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А какая связь? (или как всегда - пока Ахметов не сидит....)
ремонт моста одно, а убийство узких дорог транзитными грузовикам и пост пробки - не проблема?
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За те деньги , которые ушли на ремонт моста, и то время, когда весь город бил машины в объездах, можна было новый мост построить и объездную дорогу впридачу .
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Не понял. Дык децентрализация! Местные бюджеты сами формируют расходы! Не?
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